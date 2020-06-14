Самые короткие реки в мире

Реки ─ это длинные извивающиеся водные пути, стекающие с гор, протекающие через долины и равнины, пока не достигнут океана или озера. На протяжении всего своего пути реки орошают землю, давая жизнь многим растениям и посевам. У их берегов собираются животные на водопой, а люди строят города и деревни. фото: pixabay.com



Воду из рек используют для орошения, производства электроэнергии, питья и даже уничтожения отходов. Всё это можно сказать о многих реках, существующих на нашей планете. Но есть реки, которые настолько короткие, что их можно пройти вдоль всего за несколько минут. В этой статье вы узнаете о самых коротких из них.



Река Тамбораси (Tamborasi)

Река Репруа (Reprua)

Река Ро (Roe River)

Река Лос-Патос (Los Patos)