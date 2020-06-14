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Самые короткие реки в мире

Реки ─ это длинные извивающиеся водные пути, стекающие с гор, протекающие через долины и равнины, пока не достигнут океана или озера. На протяжении всего своего пути реки орошают землю, давая жизнь многим растениям и посевам. У их берегов собираются животные на водопой, а люди строят города и деревни. Самые короткие реки в мире фото: pixabay.com

Воду из рек используют для орошения, производства электроэнергии, питья и даже уничтожения отходов. Всё это можно сказать о многих реках, существующих на нашей планете. Но есть реки, которые настолько короткие, что их можно пройти вдоль всего за несколько минут. В этой статье вы узнаете о самых коротких из них.

Река Тамбораси (Tamborasi)


Самые короткие реки в мире фото: скриншот Google Река Тамбораси в одноимённом регионе в юго-восточной части Сулавеси, Индонезия, имеет длину всего 20 метров. Она берёт начало в фонтане, расположенном на скалистом холме, пересекает узкий пляж и впадает в залив Бони (Gulf of Boni). Вода этой реки ─ бирюзово-зелёного цвета. Это место очень популярно среди туристов.

Река Репруа (Reprua)


Самые короткие реки в мире фото: amusingplanet.com Река Репруа, протекающая в окрестностях Гагры в Абхазии, немного длиннее ─ 27 метров. Питающая реку вода собирается в пещере Крубера, второй по глубине пещере на планете, после чего река впадает в Чёрное море.

Река Ро (Roe River)


Самые короткие реки в мире фото: bishib70/Flickr Река Ро недалеко от Грейт-Фолс (Great Falls), штат Монтана, является самой короткой рекой в США. Она протекает от Гигантских Источников (Giant Springs) до реки Миссури на расстояние всего 61 метр. В течение какого-то времени Книга рекордов Гиннесса признавала реку Ро самой короткой в мире, но теперь это не так.

Река Лос-Патос (Los Patos)


Самые короткие реки в мире фото: amusingplanet.com Река Лос-Патос или "утиная река", находится в провинции Барахона (Barahona) в Доминиканской республике, недалеко от города Параисо (Paraíso). Её длина составляет всего 61 метр, что делает её одной из самых коротких на планете. Лос-Патос является популярным местом для рыбалки среди местных жителей и для купания.

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