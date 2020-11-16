Как очаровательная собака-улыбака из Японии покорила интернет

Когда люди видят этого уморительного пса, они тоже начинают смеяться.

Уни обожает гастрономию.

Пёс, у которого всё в жизни отлично!

Уни увидел лапшу. Как тут не заулыбаться во весь рот!

Иногда можно и подурачиться.

Улыбочка Уни поднимает настроение на весь день.

Еда - это очень весело!

А вот если рядом нет еды, пёс абсолютно серьёзен.

Так выглядит обычный сиба-ину. /Фото: ushibainu.com

А так выяглядит Уни.