Как очаровательная собака-улыбака из Японии покорила интернет

Уни – девятимесячный пёс породы сиба-ину, живущий в Токио. Он ещё щенок, но уже звезда интернета. Увидев на фото его «улыбающуюся» (даже, скорее, «смеющуюся») морду, практически никто из окружающих людей не может сдержать улыбки. А ещё говорят, что собакам не доступны такие эмоции! Впрочем, этот очаровательный питомец улыбается не просто так. Дело в том, что есть в мире одна вещь, перед которой он не может устоять и которая вызывает у него такое «улыбчивое» выражение морды…
Когда люди видят этого уморительного пса, они тоже начинают смеяться.
Хозяин Уни давно подметил, что щенок не может перестать улыбаться всякий раз, когда перед ним появляется что-то съестное. И неважно, мясо это, макароны или даже смузи, которым собирается полакомиться незнакомый человек – главное, что это еда. В любом виде.
Уни обожает гастрономию.
Пёс, у которого всё в жизни отлично!
– Уни прекрасен не только потому, что умеет так заразительно улыбается. Он и сам по себе очень красив: например, лапки у него белые, и кажется, что он в носках, – объясняет хозяин собаки, – И к этому ещё нужно прибавить его хорошие манеры, ведь он всегда и везде ведет себя спокойно. Такой воспитанный! Когда выходим из дома на прогулку, он не лает и не бежит, как другие собаки, а тихо идет рядом.
По словам владельца, Уни так же корректно ведет себя и на публике. Но вот когда дело доходит до еды…
Уни увидел лапшу. Как тут не заулыбаться во весь рот!
Еда – это его страсть. Пес готов съесть всё, что увидит, и он совсем неразборчив, но особенно он любит картофельные палочки (понятно, что такая еда не полезна и хозяин ему старается её не давать).
Иногда можно и подурачиться.
Улыбочка Уни поднимает настроение на весь день.
На фотографиях щенка, которые его владелец размещает в соцсети, можно увидеть, с какой голливудской улыбкой сиба-ину смотрит на всевозможные гастрономические блюда. Каждый такой снимок, а тем более, видеозапись, на которой питомец мгновенно превращается из серьезного пса в собаку-улыбаку, набирает несколько тысяч лайков. Неизвестно, что бы сказали на это ученые, если бы взялись исследовать этот феномен, но со стороны и правда кажется, что пёс улыбается, именно надеясь на то, что ему дадут продегустировать содержимое тарелок.
Еда - это очень весело!
А вот если рядом нет еды, пёс абсолютно серьёзен.
Сиба-ину – охотничья порода, которую вывели на японском острове Хонсю. Она является одной из древнейших пород собак. Эти собаки считаются очень умными и преданными, хотя внешне ведут себя, как правило, независимо, за что сиба-ину иногда сравнивают с кошкой.http://funhere.ru/?p=15472
Так выглядит обычный сиба-ину. /Фото: ushibainu.com
А так выяглядит Уни.
Уже давно подробно описан стандарт этой породы, но вот о том, что заостренная морда этой собаки должна выражать практически человеческую радость и на ней можно увидеть широкую голливудскую улыбку, нигде не сказано. Так что Уни действительно уникален.
Текст: Анна Белова, фото: страница Уни в Instagram
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