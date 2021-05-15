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15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

Вооруженные силы – важный элемент безопасности любого государства. Воздушные, наземные и даже подводные войска гарантируют гражданам государства спокойный сон и беззаботную жизнь. Мы много слышим о наземных военных событиях, но как насчет того, что не видно глазу? Возможно, подводные лодки не участвуют в красочных сражениях, но часто секретные миссии, которые они выполняют, оказываются решающими.

Информацию о подводных силах 15 стран вы найдете тут!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

15. Колумбия: 4 подводные лодки


При таком количестве подводных лодок Колумбия считается южноамериканской сверхдержавой – просто потому, что они у нее есть. Это четыре немецкие подводные лодки – две U-206A и две U209. Когда все силы страны уходят на то, чтобы бороться с наземным наркотрафиком, может быть, это даже некое излишество!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

14. Италия: 6 подводных лодок


Со времен гражданской войны в Испании (1936 год) Италия практически не использует свой флот, однако с растущей в Европе нестабильностью, возможно, ей придется нарастить свои морские «мускулы». Шесть подводных лодок 212A приобретены Италией у Германии. Патрулирование границ, в том числе морское – превыше всего для безопасности!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

13. Египет: 6 подводных лодок


Возможно, в некоторых аспектах своей экономики Египет отстал от других стран, однако его армия, модернизированная при поддержке США и Китая, находится на уровне.
Да-да, вы не ослышались – важную роль в этом сыграл Китай: первые подводные лодки были приобретены Египтом именно у него, последующие – у Германии. У Египта две обширные морские границы – в Красном и в Средиземном морях, поэтому ему просто необходимы судна, с которых можно поражать и наземные, и подводные цели!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

12. Франция: 10 подводных лодок


Подводные вооруженные силы Франции – одни из самых разнообразных в своем роде: они включают как атомные подводные лодки, так и подводные лодки с баллистическими ракетами. Они патрулируют в Средиземном море, северной части Атлантического океана и Индийском океане, а иногда приближаются к Французской Полинезии, Вест-Индии и Майотте.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

11. Греция: 12 подводных лодок


Что касается Греции и ее военно-морского флота, можно сказать, что Греция использует не самое новое снаряжение. Самая новая греческая подводная лодка была спущена на воду в 1998 году – с тех пор мир изменился до неузнаваемости! Забавно и то, что весь их флот был приобретен у Германии.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

10. Турция: 12 подводных лодок


Самые старые турецкие подводные лодки были произведены в 1970-е – 1980-е годы! Предположительно они работают нормально, но почему бы не выбрать что-то, произведенное в нашем веке? Иногда, когда на кону стоит национальная безопасность, небольшие расходы не повредят!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

9. Великобритания: 14 подводных лодок


Согласно сайту королевского флота, его подводные силы представляют собой важную его часть благодаря гибкости и возможности действовать по всему миру. Два разных класса подводных лодок и три их подкатегории на вооружении позволяют британским подводным вооруженным силам браться за задания любой сложности!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

8. Индия: 15 подводных лодок


Разумеется, в Индийском океане, в странах которого добывается треть всей нефти мира, а по его водам проходит путь половины всех грузовых кораблей мира, подводные лодки просто необходимы. Тем не менее, к сожалению, большая часть подводных лодок на вооружении Индии давно устарели, в связи с чем их функциональность, увы, ограничена, несмотря на их число.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

7. Южная Корея: 17 подводных лодок


Южная Корея – страна, которая, к сожалению, не чужда военным конфликтам. Именно поэтому в 2015 году в южнокорейской армии появились подводные части, которые быстро стали одними из самых многочисленных в мире. На вооружении в стране – подводные лодки типов 209 и 214. Кроме того, корейцы справедливо гордятся великолепной выучкой своих солдат, в том числе моряков.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

6. Япония: 18 подводных лодок


Если вдруг Япония и Китай начнут снова враждовать, как когда-то, Китаю придется столкнуться с серьезным арсеналом! Самые грозные среди японских подводных лодок – суда типа «Сорю», серия дизель-стирлинг-электрических подводных лодок, внушающие страх всем врагам. Они способны оставаться под поверхностью воды дольше остальных лодок и оснащены самым современным оружием!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

5. Иран: 24 подводные лодки


Возможно, Иран – не самая продвинутая в промышленном смысле страна, но с оружием на его вооружении приходится считаться. В отличие от большинства стран мира, использующих атомные подводные лодки, на воооружении Ирана – главным образом дизельно-электрические суда. В настоящий момент Иран ведет разработку подводной лодки «Фатех», которая будет отличаться улучшенными боевыми характеристиками.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

4. Китай: 54 подводные лодки


Многочисленные вооруженные силы Китая представляют собой отличное средство сдерживания в воздухе, на земле, на воде и под водой. К 2029 году, скорее всего, число китайских подводных лодок вырастет до 70! Сейчас, однако, у Китая около 50 дизельно-электрических подводных лодок и еще несколько атомных.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

3. Россия: 70 подводных лодок


Подводный флот РФ постоянно развивается и пополняется новыми боевыми единицами. К примеру, сейчас заканчиваются испытания новой подводной лодки «К-329 Северодвинск». 70 – это далеко не предел!

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

2. Северная Корея: 71 подводная лодка


Подводный флот Северной Кореи – довольно странное явление: находящийся на втором месте в мире по численности, он представляет собой ощутимую угрозу, но при этом почти все северокорейское вооружение устарело. Многие из боевых единиц сконструированы по советским технологиям 1950-х годов, остальные ненамного лучше. Возможно, с охраной своих границ они справляются, но при выходе в открытое море наверняка потерпят поражение в столкновении.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

1. США: 72 подводные лодки


Самые многочисленные в мире, подводные ВС США – это молчаливая и смертельная угроза врагам Америки. Подводные лодки США принадлежал к различным классам: некоторые из них подходят для быстрой атаки, некоторые – для разведки, но боевые способности и максимальную скорость каждой из них трудно переоценить.

15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

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