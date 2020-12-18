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Еда, которая защитит от простуды

Этой весной иммунитет важен как никогда. Позаботиться о своем здоровье стоит заранее, тем более, что это так просто. Всего-то и надо — грамотно составить свою ежедневную диету, включив в нее вот эти продукты.

Еда, которая защитит от простуды


Кефир


Кефир полон пробиотиков — полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Здесь же восстанавливается большая часть иммунных клеток. Этот кисломолочный напиток помогает стенкам кишечника поглощать питательные вещества, а значит и поддерживает иммунную систему в рабочем состоянии. Попробуйте смешать кефир со свежими фруктами — так вы получите еще и дозу витаминов.

Еда, которая защитит от простуды

Красный грейпфрут


Витамин С способствует скорейшему восстановлению организма после простуды. Но слишком усердствовать не стоит: более 500 миллиграммов в день могут привести к проблемам с пищеварением. Один красный грейпфрут в качестве короткого послеобеденного перекуса — идеальный выбор.

Еда, которая защитит от простуды

Корица


Одна чайная ложка корицы содержит столько же полезных антиоксидантов, как целых полстакана черники. К тому же, корица — приправа универсальная. Смело добавляйте ее в чай, кашу, протеиновый коктейль или в ванильное мороженое.

Еда, которая защитит от простуды

 

Спаржа


Цинк, железо, кальций, калий, селен и фосфор — зеленая спаржа не зря считается суперфудом. Помимо высокого содержания витаминов, она помогает организму очиститься от шлаков и токсинов. Добавьте зеленую спаржу в ваш ежедневный рацион, бонусом получив ее тонизирующее действие.


Еда, которая защитит от простуды

Яблоко


Яблоки способствуют улучшению микрофлоры кишечника и содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Еще один плюс этого фрукта — доступность: благодаря долгому сроку хранения, осеннего запаса яблок вам может хватить до самой весны.

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