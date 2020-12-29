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Самый северный город в мире

Самый северный город в мире

В 2006 году на случай техногенной катастрофы (ядерная война, падение астероид и т.д.), человечество создало специальный «ковчег» с семенами растений. На 120-метровой глубине под землей находятся 4,5 миллиона образцов сельхозкультур всех стран мира. Проект, стоимостью 9 млн. долларов был выполнен на средства Норвегии и находится на её территории. Хранилище разметили в поселке Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген Северного Ледовитого океана. Это самое северное поселение в мире с населением свыше тысячи человек.

В августе я побывал на Шпицбергене, и первым местом, откуда началось мое путешествие, стал тот самый поселок…

Самый северный город в мире

Лонгйир – столица Шпицбергена. В поселке живут около 2000 человек. Рядом с городом находится аэропорт Свальбард – самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами:

Самый северный город в мире

Поселок находится в долине:

Самый северный город в мире

Часть населенного пункта раскинулась у моря, часть уходит вглубь материка:

Самый северный город в мире

Понятия «первой береговой линии» тут нет, рядом с водой находятся исключительно хозяйственные и складские постройки.

В год Лонгйир посещают порядка 70 000 туристов. Есть два сезона – летний (сейчас) и зимний, когда люди приезжают кататься на снегоходах. Летом часто заходят круизные лайнеры:

Самый северный город в мире

От порта тянется асфальтированная улица с магазинами:

Самый северный город в мире

Параллельно идет пешеходная (300 метров).
Нельзя сказать, что она по-норвежски чистая и ухоженная, но домики в очень хорошем состоянии:

Самый северный город в мире

Посреди улицы стоит памятник геологу-углекопу: собственно, развитие архипелага началось из-за угольной промышленности. По сей день здесь работают угольные шахты:

Самый северный город в мире

Все люди на этом снимке – туристы:

Самый северный город в мире

Вдалеке дома норвежцев, которые живут на острове:

Самый северный город в мире

Есть несколько кафешек на улице:

Самый северный город в мире

Есть тут и магазины со всем необходимым в путешествии по Шпицбергену. Самым шиком считается одежда шведской фирмы «Fjall Raven». Я прикупил тут себе из штаны – очень удобные и технологичные:

Самый северный город в мире

Музей покорения Северного полюса. Я зашел внутрь, ничего особенно интересного не нашел – просто газетные вырезки и старые фотографии без особых пояснений:

Самый северный город в мире

Четыре года назад в Лонгйир приехала китаянка из Гонконга, которая начала заниматься развитием китайского туризма на Шпицберген. Норвежцы прохладно отнеслись к этой идее, и особенно расходиться дамочке не дают. Тем не менее, она уже установила огромный красный ящик Санта Клауса, прописав этого сказочного героя на Шпицберген (хотя, как мы знаем, местом его прописки всю дорогу являлась Лапландия):

Самый северный город в мире

Местная больница. Тут оказывают первую помощь, а если надо сделать какие-то серьезные операции, отправляют на большую землю:

Самый северный город в мире

В Лонгийре находится Свальбардский международный университет. Он основан в 1993 году, и тут проходят занятия по арктической биологии, геологии, геофизике и всему, что связано с Арктикой. Обучают в ходе кратковременных семинаров по три месяца, 5 лет подряд тут не учатся:

Самый северный город в мире

Есть несколько отелей, присутствует даже Radisson Blu:

Самый северный город в мире

Почта:

Самый северный город в мире

Церковь:

Самый северный город в мире

Остатки первой угольной шахты, с которой начался город. Сегодня работает другая, далеко от Лонгийра. На неё ездят работать вахтовым методом по две недели:

Самый северный город в мире

Еще одна заброшенная шахта. Почему то все шахты что я видел на Шпицбергене, находятся высоко в горах.

Вообще, странно: все-таки уголь – это бывшая древесина, и совершенно непонятно, откуда она тут взялась в несметных количествах. Есть теория, что Шпицберген является «отколовшимся» куском Африки:

Самый северный город в мире

Вид на город. На переднем плане солнечные часы с мишкой:

Самый северный город в мире

Вид на портовую часть города:

Самый северный город в мире

Разноцветные домики – прямо-таки невозможная красота. Правда, сложно представить ещё более органичную расцветку, которая бы так сочеталась с островом:

Самый северный город в мире

Самый северный город в мире

Самый северный город в мире

Пока гулял по жилым кварталам, вышел за пределы и решил подняться на холм. И вдруг вижу – олень!

Самый северный город в мире

Оказалось, на острове их поголовье переваливает за 10 000. Специальная порода: они меньше обычных оленей и приближаются своими размерами к козам. Ручных нет совсем, никто не занимается животноводством. При этом пасутся совершено не боясь человека:

Самый северный город в мире

Самый северный город в мире

Если присмотреться к зданию посредине, можно увидеть множество белых точек. Это снегоходы:

Самый северный город в мире

На 2000 человек, которые проживают в городе, приходится 3000 снегоходов. Впрочем, треть из них прокатные для туристов:

Самый северный город в мире

Самый северный город в мире

Безумно красивые облака.

Не пропустите следующий пост, мы посмотрим как живут норвежцы в этом городе.

Самый северный город в мире

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