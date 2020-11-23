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Школа выживания: 15 забавных лайфхаков из студенческих общежитий


Несколько забавных лайфхаков из студенческих общежитий.

Несколько забавных лайфхаков из студенческих общежитий.


Говорят - голь на выдумки хитра, а студенческие будни, как водится, изобилием не балуют. Вот и приходится бедолагам выкручиваться, по неволе становясь кулибиными. Однако, некоторые студенческие находки очень даже могут пригодиться и в жизни каждого из нас.


1. Обустройство душевой


 




Вешалки вместо колец для душевой шторки.

Вешалки вместо колец для душевой шторки.

 

2. Грязная посуда


 




Пищевая пленка защитит посуду от грязи и жира.

Пищевая пленка защитит посуду от грязи и жира.

 

3. Гостеприимство


 




Как разместить двадцать человек в одной комнате.

Как разместить двадцать человек в одной комнате.

 

4. Творчество


 




Как превратить друга в произведение искусства.

Как превратить друга в произведение искусства.

 

 

5. Усилитель звука


 




Плеер, наушники и кастрюля. Студенты готовы к вечеринке.

Плеер, наушники и кастрюля. Студенты готовы к вечеринке.

 

6. Хот-дог


 




Хот-дог для дорогого друга из булки и маленькой бутылки.

Хот-дог для дорогого друга из булки и маленькой бутылки.

 

7. Решение бытовых задач


 




Нет мусорки - не беда, ее можно организовать в любом месте.

Нет мусорки - не беда, ее можно организовать в любом месте.

 

8. Мусор


 




Школа выживания: 15 забавных лайфхаков из студенческих общежитий

«Насобираем еще немного и превратим его в шедевр современного искусства!»

 

9. Нестандартное решение


 




Тенисная ракетка на случа, если нету друшлага.

Тенисная ракетка на случа, если нету друшлага.

 

10. Паровой утюг


 




Гладить можно и без утюга, доказано студентами.

Гладить можно и без утюга, доказано студентами.

 

11. Бюджетное кресло


 




Если нет денег на кресло можно заменить его большой картонной коробкой.

Если нет денег на кресло можно заменить его большой картонной коробкой.

 

12. Универсальный инструмент


 




С помощью обыкновенного фена для волос можно подогреть и остудить еду.

С помощью обыкновенного фена для волос можно подогреть и остудить еду.

 

13. Романтика


 




Школа выживания: 15 забавных лайфхаков из студенческих общежитий

«Светка, я тебя люблю!»

 

14. Кулинарные изыски


 




Сто оригинальных блюд из макарон.

Сто оригинальных блюд из макарон.

 

15. Большая семья


 




Школа выживания: 15 забавных лайфхаков из студенческих общежитий

«Больше, больше бумаги!»

 



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