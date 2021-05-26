9 президентов США, которые скрывали свои проблемы со здоровьем, чтобы удержаться на посту

1. Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон. \ Фото: twitter.com.

Первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки. \ Фото: leeduigon.com.

2. Джон Кеннеди

Жаклин и Джон Кеннеди. \ Фото: google.com.

Джон Кеннеди. \ Фото: esquire.ru.

3. Уильям Генри Харрисон

Уильям Генри Харрисон. \ Фото: businessinsider.com.

Уильям Генри Харрисон, сморенный недугом. \ Фото: vox.com.

4. Гровер Кливленд

Гровер Кливленд. \ Фото: twitter.com.

5. Вудро Вильсон

Вудро Вильсон. \ Фото: lansingstatejournal.com.

Вудро Вильсон в Европе, по делам, связанным с Парижской мирной конференцией 1919 года. \ Фото: imperialglobalexeter.com.

6. Франклин Делано Рузвельт

Франклин Делано Рузвельт. \ Фото: yandex.ua

Франклин Рузвельт в автомобиле на прогулке. \ Фото: time.com.

7. Дуайт Д. Эйзенхауэр

Дуайт Д. Эйзенхауэр. \ Фото: ria.ru.

Жуков и Эйзенхауэр, 1945 год. \ Фото: periskop.su.

8. Рональд Рейган

Рональд Рейган. \ Фото: google.com.ua.

Сороковой президент США Рональд Рейган. \ Фото: google.com.

9. Джордж У. Буш

Джордж Уокер Буш. \ Фото: iz.ru.