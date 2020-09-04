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Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

Внимание! Вещи из нашей подборки представляют реальную угрозу для твоего гардероба. Если не хочешьhttp://vs-t.ru/veshhi-kotorye-sposobny-isportit-devushkam-lyuboj-letnij-naryad, чтобы образ был бесповоротно испорчен, держись от них подальше. Запоминай, какие элементы одежды не стоит добавлять в корзину.

Ультракороткие шорты


Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

С тем же успехом ты могла бы выйти из дома в нижнем белье. Даже если у тебя идеальная фигура, которую совсем не хочется скрывать под одеждой, советуем отказаться от подобных моделей. Да, они наглядно (даже слишком) демонстрируют красоту ягодиц и ног, однако выглядят чересчур вульгарно. Обрати внимание на куда более уместные шорты, тем более, что они не менее эффектно будут смотреться на стройном теле.

Тонкие белые брюки


Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

Сами по себе белые брюки не представляют опасности, если они сшиты из качественного материала. А вот облегающие модели из тонких, просвечивающих тканей — настоящее зло во плоти. Они с гарантированным успехом подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждую складочку, каждый лишний грамм на твоем теле. Если в твои цели не входит добиться подобного эффекта, советуем проходить мимо брюк такого типа.

Леггинсы


Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

Леггинсы — один из самых коварных элементов женского гардероба.
Многие считают, что они обладают свойством "подтягивать" фигуру, однако это не так. Облегающая ткань лишь сильнее подчеркивает объемы, а вместе с ними и малейшие неровности на коже. Наибольшую опасность для фигуры они представляют в паре с каблуками — эффект куриной ножки тебе обеспечен. Советуем отложить любимые лосины для похода на йогу или пробежку, и уж точно не носить их в городе.

Хищные каблуки


Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

Летом хочется чувствовать себя легко и комфортно, что слабо возможно, когда ты обута в туфли на 15-сантиметровых каблуках. Тяжелая поступь и шаткая походка еще никого не красили. Так что, не пытайся произвести впечатление, надевая хищную шпильку — лучше обрати внимание на куда более земные модели обуви, в которых ты хотя бы сможешь нормально ходить.

Рваные джинсы


Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что, советуем тебе отложить их на дальнюю полку до лучших времен. Если хочется добавить образу небрежности, носи модели с небольшими разрезами, потертостями или необработанным краем. А вот про варианты с огромными дырами на коленях советуем совсем забыть...

Плоские сандалии


Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

Начнем с того, что обувь на абсолютно плоской подошве вредит здоровью — регулярная носка может привести к болям в ногах и спине, повреждениям голени, плоскостопию, а также ряду хронических заболеваний, требующих длительного лечения. Но это еще не все. Такие модели делают фигуру грузной, приземистой, заметно укорачивают ноги и визуально расширяют стопы, а нижняя часть тела кажется в них гораздо более крупной, чем есть на самом деле. Сплошные минусы...

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Вещи, которые способны испортить девушкам любой летний наряд

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