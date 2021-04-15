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Почему появляется отёчность лица по утрам

Отечность лица по утрам — следствие задержки жидкости в организме. А задерживается она по многим причинам. Недостаток сна, стресс, недостаток белка в организме, обильное питье — всё это может стать причиной мешков под глазами утром. Но чаще всего такой результат виден после неудачного ужина накануне.
Почему появляется отёчность лица по утрам

ОТЕЧНОСТЬ ЛИЦА ПО УТРАМ


Опухшее лицо может говорить о том, что человек либо выпил слишком много воды и не только, либо, наоборот, не соблюдает водный режим. Когда организм долго не получает жидкость, он начинает задерживать то, что у него есть, вот и появляется отечность. Но еще больше задерживают воду сладкие, соленые, острые продукты, съеденные на ночь.

Почему появляется отёчность лица по утрам

Сладости


Есть сладкое на ночь не лучшая идея ни для тех, кто следит за фигурой, ни для тех, кого волнует внешний вид лица утром. Чтобы не испытывать судьбу, откажись от сладкой выпечки и конфет ночью, и ложись спать с мыслью о вкусном сладком завтраке. А главное, отражение в зеркале приятно тебя порадует.

Почему появляется отёчность лица по утрам

Соленое


Худшее, что можно сделать для своего организма, — поесть на ночь чипсы и запить их спиртосодержащим напитком. Нежелательно есть маринованные острые овощи вечером. Свой ужин рекомендуем приправлять куркумой, имбирем, чесноком и кардамоном, которые будут бороться с отечностью и минимизируют отеки утром.


Почему появляется отёчность лица по утрам

Свежие овощи


Не только для лица, но и для желудка употреблять клетчатку вечером — не лучшая идея. А в свежих баклажанах и помидорах содержится соланин. Это вещество, которое провоцирует воспаление слизистой. Поэтому лучше заменить эти продукты на авокадо, шпинат, спаржу, рукколу.

Почему появляется отёчность лица по утрам

Молоко


Даже если организм хорошо усваивает молочные продукты, от них по утрам могут появиться отеки на верхних веках. Особенно с возрастом лактоза хуже усваивается, поэтому с количеством употребления сыра, йогурта и молока стоит быть осторожным.

Почему появляется отёчность лица по утрам

Конечно, можно пользоваться патчами, которые дают кратковременный эффект. И к тому же не лучшим образом сказываются на качестве кожи. А лучше пересмотреть свой рацион и исключить хотя бы из вечерних приемов пищи вредные для лица продукты. Отдай предпочтение белковым продуктам на ужин: творог, мясо, рыба. И тогда твое личико будет сиять свежестью каждый день.
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Лицоотёк
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