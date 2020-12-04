Как выглядели известные русские модели до того, как стали успешными

Глядя на популярных российских моделей вроде Ирины Шейк или Натальи Водяновой, сложно поверить, что когда-то они были простыми девушками, жили в обычных семьях и даже мечтать не могли о таком будущем. Но они все же смогли вырваться из глубинки, причем прямиком в Париж и Голливуд!







Давайте посмотрим, как эти красавицы выглядели раньше, и узнаем, как им удалось этого добиться.



Александра Пивоварова

Наташа Полевщикова

Саша Лусс

Ирина Шейк

Анна Вьялицына

Наталья Водянова