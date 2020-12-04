Как выглядели известные русские модели до того, как стали успешными

Глядя на популярных российских моделей вроде Ирины Шейк или Натальи Водяновой, сложно поверить, что когда-то они были простыми девушками, жили в обычных семьях и даже мечтать не могли о таком будущем. Но они все же смогли вырваться из глубинки, причем прямиком в Париж и Голливуд!
Давайте посмотрим, как эти красавицы выглядели раньше, и узнаем, как им удалось этого добиться.
Александра Пивоварова
В настоящее время Александра Пивоварова является одной из самых успешных и востребованных моделей в мире. Девушку часто называют «моделью-инопланетянкой» за ее необычное лицо: высокий лоб, миндалевидные глаза, высокие выступающие скулы. В детстве Саша мечтала стать художницей и даже не думала, что когда-то будет ходить по подиуму. Но нестандартная внешность Пивоваровой открыла ей двери в мир большой моды — в 2005 году снимки Александры увидели в агентстве IMG, а уже спустя две недели она уже открывала шоу Prada в Милане.
Наташа Полевщикова
Пермячка Наташа Полевщикова, а ныне Наташа Поли — отличный пример того, на что способны упорство, амбициозность и безграничная вера в себя. Еще в юном возрасте девушка знала, что хочет быть знаменитой, поэтому всеми силами пробивала себя дорогу на модный Олимп. В возрасте 15 лет Наташа заняла второе место на московском конкурсе красоты, а через несколько лет уже принимала участие в показах парижской Недели моды.
Саша Лусс
Саша Лусс родилась в Магадане в семье медиков. Родители мечтали, чтобы дочь пошла по их стопам и с самого детства подсовывали ей медицинскую литературу. Однако девочка решила пойти своей дорогой — уже в 15 лет Саша подала заявку в модельное агентство. В 2007 году состоялся первый серьезный показ россиянки, а в 2012 она снялась для Bohemique. Снимки с этой фотосессии заметил Карл Лагерфельд — внешность Лусс настолько ему понравилась, что он лично пригласил модель принять участие в показе Chanel.
Ирина Шейк
Мало кто знает, что Ирина Шейк на самом деле Ирина Шайхлисламова. А вы что думали, в маленьком городе Еманжелинске Челябинской области рождаются с фамилией Шейк? С детства Ирина планировала пойти по стопам своей мамы и стать учителем, но ее судьбу полностью изменил один счастливый случай. На одном из конкурсов красоты будущую звезду заметил Гия Джикидзе — известный модельный скаут. Он увидел в Ирине огромный потенциал и не ошибся! Сейчас Шейк входит в рейтинг самых успешных и самых высокооплачиваемых моделей мира, а ее фотографии украшают обложки мировых глянцев.
Анна Вьялицына
Анна Вьялицына родилась в Горьком, ныне это Нижний Новгород. Родители девушки были медиками, но еще в детстве она поняла, что эта работа не для нее. В 15 лет Анна отправилась искать свое призвание в Санкт-Петербург, где ее и заметили скауты модельного агентства. Уже скоро Вьялицына заключила контракт с IMG New York — крупнейшим модельным агентством мира). Сейчас Анна является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей.
Наталья Водянова
Наталью Водянову знают, пожалуй, все. А все благодаря зоркому глазу того самого fashion-скаута Гии Джикидзе — именно он открыл бедной девушке из Нижнего Новгорода дорогу на подиум. Спустя несколько месяцев после их первой встречи девушка уже покоряла Париж, а затем и весь мир. Но Водянова известна не только своей необычной внешностью, но и добрым сердцем — уже много лет Наталья руководит фондом «Обнаженные сердца», который собирает деньги на проекты по поддержке детей с особенностями развития. Кроме того модель занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи» и регулярно участвует в благотворительных акциях.
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