Почему нельзя просто так взять и поставить на автомобиль колеса большего радиуса

Размер имеет значение. Уж точно в тех случаях, когда речь заходит о размерах колес в автомобиле. Некоторые водители были бы не против поставить на своего стального друга что-то покрупнее. Чтобы выглядел солиднее и бегал резвее, как некоторым кажется. Сделать это не так уж сложно. Куда важнее другое: установка нештатных колесных дисков может повлечь за собой целый волок разнообразных осложнений и проблем. Почему же нельзя просто так взять и поставить другие колеса?
Нельзя поставить абы какие колеса.
На машину нельзя ставить не только колеса большего, но и колеса меньшего размера. А все потому, что подобный шаг будет расцениваться, как «внесение конструктивных изменений, влияющих на безопасность движения». А это значит, что без соответствующего разрешения делать ничего подобного нельзя. В противном случае транспортное средство ждет штрафная стоянка, а нерадивого хозяина – серьезный штраф. Следует помнить о том, что каждый автомобиль имеет свои допустимые размерности (или только одну размерность) колес. Например, для какого-нибудь ВАЗ-2110 это колеса 175/70 R13 и 175/65 R14.
Большие колеса - большие проблемы. |Фото: fishki.net.
На примере все того же ВАЗ-2110 можно подробнее объяснить вопрос. Так, колеса с размером R13 на данном авто вращаются со скоростью 1.784 м/с, колеса R14 – 1.831 м/с, а какие-нибудь колеса R15 будут вращаться со скоростью 1.966 м/с. Последнее из приведенных значений на 10% больше, чем первое, при этом разница между 13 и 14 размерностью составляет всего 2.8%. Что это значит на практике? В первую очередь то, что при установке больших колес водитель будет видеть на спидометре авто значение в 100 км/ч, а фактическая скорость машины при этом будет составляет 110-115 км/ч. В свою очередь, показания на одометре будет наоборот, сокращаться.
Примечание: аналогичные негативные эффект происходят, когда в шинах давление отличается от нормы в меньшую или большую сторону.
Растет тормозной путь. |Фото: l2rv.ru.
На этом проблемы с установкой нештатных колес не заканчиваются, а только начинаются. С разными колесами у машины будет по-разному располагаться центр тяжести. Чем больше колеса – тем сильнее он смещается вверх. А это в свою очередь оказывает крайне негативное влияние на устойчивость автомобиля на дороге. Автомобиль начнет куда сильнее раскачивать на поворотах.
Меняется центр тяжести. ¦Фото: om-saratov.ru.
Еще одна важная проблема, проистекающая из замены размера на неположенный – существенное увеличение тормозного пути. Тормозным колодкам становится сложнее удерживать машину, инерция которой растет вместе с размером колес также, как и передаваемый крутящий момент. Например, если поставить на уже упомянутый 2110-ый колеса R15, то тормозной путь машины вырастет примерно на 11 метров.
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