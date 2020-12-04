5 неординарных побегов из СССР, которые совершили рядовые советские граждане в поисках свободы

Советский гражданин фактически не имел возможностей легально покинуть родину. Одним из вариантов было заключение брака с иностранцем. А человеку семейному путь был заказан, так как эмиграция максимально ограничивалась. В 80-е на все союзное население приходилось не более 1-2 тысяч виз в год. Поэтому желающим покинуть СССР приходилось прибегать к крайним мерам и продумывать целые схемы нелегальных путей расставания с родиной. История зафиксировала самых отчаянных беглецов, которые ради зарубежья угоняли самолеты, травили себя высокой дозой медикаментов и бросались с лайнеров в открытый океан.
Красный рейс
Гасинская на обложке журнала. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Лиля Гасинская мечтала покинуть СССР с подросткового возраста. Преследуя такую цель, она даже устроилась официанткой на круизное судно «Леонид Собинов». В январе 1979-го теплоход пришвартовался в порту Сиднея. Не теряя ни минуты девушка, одетая в один лишь красный купальник, покинула борт через иллюминатор и поплыла в направлении бухты. Немного владея английским, она объяснилась со случайным прохожим и донесла суть своих намерений. Представители советского консульства открыли на Гасинскую настоящую охоту, но первыми официантку обнаружили местные репортеры.
В погоне за громкими публикациями они спрятали Лилю в обмен на обещанное интервью. Не желавшая идти на конфликт с СССР Австралия долго не могла принять решение по запросившей убежища Гасинской. Не выбирая выражений в беседах с журналистами, девушка крыла вчерашнюю родину последними словами. Она повторяла, что ненавистный ей коммунизм построен на одних только пропаганде и лжи, и что вариться в этом психически здоровый человек не в состоянии. Политическое убежище Гасинская в итоге получила, а вместе с ним и звездную популярность на новой родине. Лиля с удовольствием участвовала в рекламной компании красного купальника, позировала для фотографов модных журналов, снималась в сериалах и даже реализовала себя в роли диджея.
Летчики-беглецы
Беленко, угнавший истребитель (справа). /Фото: avatars.mds.yandex.net
В 1948-м товарищи Анатолий Барсов и Петр Пирогов прилетели на принадлежащем советским ВВС Ту-2 в Австрию, где целенаправленно запросили политубежище у оккупационных американских властей. США в помощи сбежавшим летчикам Страны Советов не отказали. Пирогов сумел быстро прижиться на новом месте. Сотрудничая с литературным агентом, он занимался писательством и читал лекции. Спустя три года Пирогов женился на сбежавшей подобно ему соотечественнице. Хуже пошли дела у Барсова, который сбился с ног в поисках работы, все больше убеждаясь в собственной ненужности. Барсов начал пить от безысходности, а дома ему пообещали амнистию на случай добровольного возвращения. Анатолий решил ехать назад, но спустя несколько месяцев вместо помилования его расстреляли.
Еще одним летчиком, искавшим счастье за морями-океанами, был Виктор Беленко. Пилот истребителя Миг-25 потребовал убежища в Соединенных Штатах из-за недовольства условиями службы в ВВС. Он неоднократно рассказывал о сладкой жизни американского летного состава. Дескать, заняты пилоты в США меньше, отдыхают больше, работа непыльная. В СССР предателя заочно приговорили к расстрелу, да и на новом месте жительства рая Беленко не нашел. Поначалу дела шли в гору, но уже скоро вчерашний перспективный летчик скатился до пьянок и существования на пособие для безработных.
В США через Индию
Соколенко бежал через братскую Индию, подхватив гепатит. /Фото: pbs.twimg.com
В 1986 от «убогого и безрадостного» СССР бежал 25-летний житель Новосибирска Дмитрий Соколенко. Продумывая различные варианты, он остановился на туризме. Выбор пал на Индию, как на доступное рядовому гражданину направление, но при этом не социалистическое государство (риски выдачи были низким). Собрав кипу бумаг и получив необходимые разрешения, Соколенко оказался на борту самолета Москва-Дели. После приземления ничем не выделявшийся в группе туристов молодой человек отправился в отель. Но дождавшись полуночи покинул номер и бросился бегом в американское посольство, где впоследствии укрывался две недели.
Один из представителей ООН помог несчастному советскому гражданину с прошением на американское убежище и организацией перевоза контрабандистами в Непал. Далее путь лежал через Пакистан, Францию и Рим, где Соколенко повстречался с беглыми поляком и казанским татарином. Наконец советский турист прилетел в Нью-Йорк, где начал новую жизнь. Правда, долгие скитания повлекли за собой подхваченный гепатит. А первой предложенной ему работой была сборка яблок в Коннектикуте.
Рискуя жизнью
Официантка Дайна, отравившаяся ради новой жизни. /Фото: uain.media
В апреле 1970 года проходившее около Нью-Йорка рыболовное судно СССР отправило сигнал бедствия на берег. Дело в том, что при смерти находилась 25-летняя официантка. Латышка Дайна Палена была оперативно доставлена в больницу, где обнаружилось наличие в ее организме сверхдозы сильнодействующих медпрепаратов. Оказывается, девушка отравила себя специально, намереваясь остаться за границей под гарантиями политического убежища. Палена около недели находилась в нью-йоркской больнице под наблюдением членов советской дипмиссии. Придя в себя уроженка Латвии подтвердила серьезность своих намерения не возвращаться домой, мол, не зря же жизнью рисковала. Девушка красочно рассказывала иностранцам о круглосуточной слежке спецслужбами за людьми в Латвии в их же собственных квартирах.
Говорила она и о том, что советские граждане лишены политической воли, нет у них права организовывать митинги, пресекаются малейшие инициативы, противоречащие официальной идеологии. Американские власти, раздумывая около трех недель, все же удовлетворили запрос Дайны. Заграничная жизнь потекла спокойно и размеренно. Палена из советской официантки подалась в продавщицы супермаркета из Нью-Джерси.
Вплавь по Тихому океану
Курилов мечтал работать по всему миру. /Фото: takiedela.ru
Океанолог Станислав Курилов мечтал ездить с рабочими командировками по всему миру, однако советский бюрократизм ему этого не позволял. Тогда, в 1974-м Курилов, спрыгнув в Тихий океан с круизного лайнера, проплыл с угрозой для жизни около 100 км до ближайшего филиппинского острова Сиаргао. Дерзкий побег получил огласку в прессе, и бывший гражданин Союза был депортирован в Канаду с получением тамошнего гражданства. Здесь он основал собственную пиццерию и продолжал заниматься морскими исследованиями. После женитьбы Курилов переехал жить в Израиль, работал над биографической повестью, но спустя несколько лет погиб при выполнении водолазных работ.
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