Почему лето 1953-го года вошло в историю как «холодное»

Либерально настроенный Берия

Берия пытался всю вину за репрессии возложить на Сталина. После его смерти, конечно же.

Фото на память от вчерашних заключенных.

Кто попадал под амнистию и правда ли, что на свободу вышли уголовники?

Куда пойдут эти люди и чем будут заниматься государство не особо заботило.

Толпа преступников хлынула в города.

Блатной террор

Под амнистию попали те, кто получил небольшой срок.

Лагерное фото.

Шпана установила на улицах свои порядки.

Культурный шок

Тюремная романтика стала частью культуры.

Разбухший ГУЛАГ

ГУЛАГ, вместе со вчерашними фронтовиками, стал опасен.

Почему же лето стало «холодным»

Далеко не все планировали начинать новую жизнь.