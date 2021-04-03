Почему лето 1953-го года вошло в историю как «холодное»

Лаврентий Берия в марте 1953 года существенно изменил жизни не только миллиона человек, которые вдруг вышли на свободу из тюремных задворок, но и тех, кто отныне был вынужден с ними соседствовать. Более того, это решение существенно отразилось на культурной и общественной жизни всего СССР, а отголоски этой амнистии слышны и сегодня. Почему Берия был так гуманен к преступникам и так жесток к обычным гражданам, для которых лето 53 стало по-настоящему холодным.
Однако амнистия, несмотря на то, что была весьма спорным решением, имела под собой и обоснованные аргументы. О том, что тюремная система нуждается в реформировании стало ясно еще в 50-е годы, однако в открытую это мнение никто высказать даже не пытался. При Сталине ГУЛАГ разросся до невероятных размеров, в нем находились все, кто оказался неугодным действующей власти, и это помимо настоящих уголовников, которым там и было самое место. А уголовная система тем временем лишь ужесточалась, получить реальный тюремный срок в стране советов можно было за что угодно.
Однако при Сталине эта проблема «мумифицировалась», но не прошло и двух недель со дня его смерти, как ГУЛАГ был передан в Минюст, шла подготовка к амнистии. 28 марта была опубликована статья в газете «Правда», где и было сказано о том, что объявлена амнистия. Страна замерла в ожидании крупных перемен.
Либерально настроенный Берия
Берия пытался всю вину за репрессии возложить на Сталина. После его смерти, конечно же.
Ожидал ли сам Берия, что именно это решение сделает его первым политиком-либералом СССР, особенно в глазах Запада? Как бы то ни было, но это стало его козырным ходом в борьбе за власть. Хотя любой историк скажет, что Берия был одним из главных организаторов репрессий, которые принято называть почему-то только сталинскими. Дочь Сталина Светлана называла Берию сволочью и видела в нем причину гибели ее семьи, Катынская трагедия последовала после того как Берия в записке к генсеку аргументировал необходимость применения высшей меры наказания.
Все это не мешало Берия объявить амнистию, потому что по его же словам из 2,5 млн заключенных только 200 тысяч являются реальными преступниками. Все остальные оказались там едва ли не потому что «так захотел Сталин». Но Сталина теперь нет и бояться, якобы больше некого. Подобный шаг делал его непричастным к репрессиям, оставляя виновным одного лишь генсека.
Фото на память от вчерашних заключенных.
Некоторые нюансы, связанные с амнистией 53 года, не всегда трактуются верно, к тому же период, переломный для страны, когда каждый стремился использовать происходящее и случившееся в свою пользу, поэтому многие факты не просто передергивались, а откровенно перевирались.
Несмотря на то, что амнистию инициировал Берия, изначально ее называли «ворошиловской», поскольку именно Ворошилов пописал указ о ее проведении, он на тот момент занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Берия полагал, что нужно не просто провести амнистию, но и пересмотреть действующее законодательство, чтобы не осуждать на реальные сроки лица, которые не несут опасности для общества. Эти и другие доводы были весьма убедительными, потому Указ об амнистии появился так скоро.
Кто попадал под амнистию и правда ли, что на свободу вышли уголовники?
Куда пойдут эти люди и чем будут заниматься государство не особо заботило.
Не стоит думать, что Берия решил освободить всех тех, кто был осужден по политическим статьям и отбывал срок за государственную измену. Всех тех, чей срок заключения был менее пяти лет, а значит и проступок был не слишком серьезным, подлежало освободить.
Освобождались лица (причем не зависимо от того, на какой срок их осудили), которые сидели по статьям за военные, хозяйственные и должностные преступления. То есть тоже ничего, что бы связывало амнистию с отвязными криминалами. Под амнистию попали беременные женщины, матери, чьи дети младше десяти лет, несовершеннолетние, мужчины старше 55 и женщины старше 50, заключенные, которые имели неизлечимые заболевания – а вот уже под эту категорию мог попасть кто угодно, включая тех, кого принято называть злостным рецидивистом. Многие, сумев договориться с тюремным руководством, становились неизлечимо больными и получали билет в свободную жизнь. Остальным сроки уменьшили на половину.
Толпа преступников хлынула в города.
Как итог – 1,2 млн человек на свободе. Однако мало было выпустить людей на свободу, для них нужны были рабочие места, жилье, программа социальной адаптации, в конце концов. Ничего такого разработано и предусмотрено не было. Вероятно именно количество бывших заключенных, которые и на свободе оказались лишними дало столь пугающий эффект, сохранившийся в истории как «холодное лето 53».
Вместе с теми, кто оказался за решеткой по несправедливости, на свободу вышли и те, кто волею судьбы получил небольшой срок за воровство, грабеж, насилие. Все эти прожигатели жизни, охмеленные свободой, а значит и вседозволенностью, хлынули в Москву и другие города. Да, уровень преступности во всей стране подскочил в разы, но никто из преступных авторитетов, бандитов или убийц освобожден не был.
Впрочем, нельзя снимать с государства ответственности за то, не была разработана программа реабилитации и массового трудоустройства. Не сумев устроиться в жизни, многие снова принимались воровать, грабить и хулиганить. Да, именно эти преступления и составляли основный костяк в криминальных сводках, а не особо тяжкие преступления.
Блатной террор
Под амнистию попали те, кто получил небольшой срок.
О том, что многие города, а в особенности – Улан-Уде, Пермь, Чероповец захлестнула волна преступности, с которой милиция собственными силами не справлялась, гласят не только криминальные сводки, но и воспоминания жителей. Почему же, когда речь заходит об амнистии 53 года, то вспоминается только плохое? Ведь разве не вернулись отцы в семьи, а матери к детям? К примеру, осужденные за хозяйственные преступления совсем не обязательно и виноватые, подвести под такую статью можно было едва ли не любого директора предприятия, председателя колхоза и вообще любого, кто что-то делал и имел ответственность.
Но, несмотря, на то, что в указе были оговорены только те, кто был осужден за незначительные преступления, да старики, женщины и дети, граждане страны все равно с опаской ждали тех, кто должен был вернуться, понимая, что грядет время перемен. А они в России всегда пугающие. Появился даже слух о том, что Берия намеренно выпустил на волю преступников, для того чтобы спровоцировать высокую криминогенность.
Лагерное фото.
Однако, если говорить по фактам, то тут неожиданно вскрылся пробел в работе милиции и НКВД. Многие преступники, которые имели серьезные криминальные наклонности и потребности, были осуждены на маленький срок, ввиду отсутствия доказательств, а потому и получили небольшие сроки, а позже попали под амнистию. Ведь те, кто сидел за убийства или бандитизм под амнистию не попадали, коль уж на свободе оказались убийцы и бандиты, значит, и посажены они были по другим, незаслуженно более мягким статьям.
Организаторам широкомасштабной амнистии следовало бы изучить опыт предыдущих лет, ведь в истории России уже были примеры разрушительного воздействия подобных решений. Например, амнистия Керенского в 1917 году коснулась только 90 тысяч заключенных, несопоставимое количество с бериевскими амнистированными, но даже этого хватило, чтобы в стране началось то, что началось.
Среди тех, кто вышел на свободу в 1917 были те, которых стали называть «птенцами Керенского». Видя причину преступности в царизме, верхушка полагала, что нет царя – нет преступности. Керенский с высоких трибун говорил о том, что новый государственный строй открывает путь к обновлению для тех, кто попал в уголовный мир. Только вот птенцы Керенского вовсе не спешили лететь к светлому будущему и уж тем более строить его собственными руками. Уже в первый месяц количество краж возросло в разы. Берии стоило бы обратить внимание на эту важную историческую деталь.
Шпана установила на улицах свои порядки.
Но Берия и не выпускал опасных преступников, почему же страну захлестнула преступность? Дьявол кроется в деталях, так и здесь, фильм про «Холодное лето 53» отлично демонстрирует это обстоятельство. То, что было гладко на бумаге, на деле может вылиться в совсем иное. Даже если анализировать по героям вышеуказанного фильма, то Барон – вор в законе по амнистии выйти не мог, но вполне мог под шумок пройти по здоровью, не зря же он не ест жареного, возможно, что-то с желудком.
Другие: этот точно из уличной шпаны, небось, сел за драку или грабеж в ларьке, но его характер истероидный, получил небольшой срок, отсидел пару лет. Этого времени хватило, чтобы под конец изблатниться и видеть в тюремной жизни свою романтику и прелесть. Будет ли он переступать закон и впредь? Обязательно. Как таких можно было предусмотреть в указе об амнистии?
Другой, Муха, похож на мелких бандеровцев, дать ему могли вполне немного, только такие прикипали к тюрьме и криминалу. Михалыч, явно сидит давно, простой из крестьян. Кто его ждет? Да и сможет ли он вернуться к прежней жизни? Потому бумаги бумагами, а у каждого амнистированного своя судьба и своя дорога, которая привела его в тюрьму. Кого-то их жизнь вполне устраивала и о свободе они и не грезили, но коль уж представился шанс…
Культурный шок
Тюремная романтика стала частью культуры.
Амнистия привела к тому, что в обществе были вынуждены соседствовать два мира, которые доколе существовали параллельно. Теперь им было необходимо учиться соседствовать. Причем если строившие социализм были настроены свести общение со вторым миром к минимуму, то вторая сторона планировала за их счет если и не поживиться, то неплохо устроиться, получить с них какие-то блага.
В культурной жизни страны это немедля нашло свой отклик, поменялись многие привычки, даже мода и язык. В лагерях ГУЛАГа была своя жизнь, своя культура, традиции и обычаи, которые освободившиеся, теперь несли в массы. Учитывая, что напористость и наглость амнистированных зачастую не имела границ, то «жизнь по понятиям» стала в СССР весьма широко используемой. Изменилось отношение к милиции, они стали враждебными элементами, к тому же, их было за что недолюбливать и обычным гражданам, ведь по их ощущениям, они явно не справлялись со своими обязанностями.
Страна, долгое время только и делавшая, что вкушавшая полными ложками эстетику социализма, вдруг получила альтернативную культуру. Неважно, какой она была, главное, что она была иной, не той опостылевшей, а просто другой. Немудрено, что она становилась популярнее день ото дня.
Разбухший ГУЛАГ
ГУЛАГ, вместе со вчерашними фронтовиками, стал опасен.
Мог ли Берия тогда поступить иначе? Безусловно. Амнистия могла быть не столь опрометчивой и скоропалительной. Государство могло бы разработать программу по реабилитации вчерашних заключенных, к тому же, где как не в стране советов умели брать на поруки и перевоспитывать вставших не на тот путь? Все могло быть иначе, но и этому решению есть объяснения.
В послевоенные годы в лагеря отправляли едва ли не за любую провинность. Ужесточили наказания за кражи и хищения, вспомнить только приказы об ответственности за прогулы, опоздания или аборты? Досрочное освобождение тогда не применялось, зато система работала наоборот, однажды попав за стену ГУЛАГа, можно было лишь увеличивать свой срок за любое неосторожное слово. ГУЛАГ не просто разбухал, а превращался в нечто огромное и сложно управляемое.
Это понимала не только власть, но и сами заключенные, которые чувствовали, что они настоящая армия. Не зря же повсеместно вспыхивали восстания в лагерях – Норильском, Воркутинском, Кенгирском. К тому же, послевоенные заключенные были людьми совсем иного пошиба, вчерашние вояки они были крайне уверены в своих силах, имели боевой опыт и вполне могли бы организовать успешное восстание. Среди них были и бандеровцы, лесные братья, власовцы – все они имели боевой опыт.
Что бы произошло, если бы хоть в одном лагере восстание оказалось бы успешным? Один за другим бы власть стала меняться в других лагерях системы ГУЛАГа, вполне вероятно, что тогда на свободу бы вышли вообще все. Как можно было уменьшить давление в этом котле, спустить пар, кроме как не амнистировать огромную часть сидельцев?
Почему же лето стало «холодным»
Далеко не все планировали начинать новую жизнь.
Амнистия была весной, однако холодным стало именно лето. Кстати, даже по температурным показателям лето 1953 года никак нельзя назвать уж слишком теплым. Хотя, несомненно, холодным оно стало по тому что от того кто вышел на свободу у советских граждан шел «холодок по спине».
Мнение о том, что Берия намеренно выпустил на свободу уголовников и ухудшил криминальную обстановку в стране широко распространено. Якобы это бы помогло ему под шумок добраться до власти, но ведь нельзя исключать и тот факт, что его решение было простой ошибкой. Он не имел опыта принятия таких решений, ведь столь широкомасштабная практика в стране еще не применялась. Ситуация была накаленной в самих лагерях, проводить там чистку все равно было необходимо, возможно не так быстро и так масштабно, но все же.
Многие современники полагают, что амнистия была приурочена к смерти Сталина, это не так, в указе о Сталине нет ни слова. Впрочем, Берия не стал свидетелем своих ошибок и недочетов, ведь лето 53 для него самого стало последним.
Амнистию 1953 года принято называть причиной наступления нового периода в истории СССР, однако его основой стали политзаключенные, выпускать которых на свободу никто и не торопился. Большинство из них получили свободу только к середине, а то и к концу 50-х.
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