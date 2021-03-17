24 кулинарные хитрости, которые упростят вашу жизнь

Нет никакой разницы, начинающий вы кулинар или наученная опытом хозяйка, вы всё равно не сможете держать все рецепты в голове.

К тому же, найдя подходящий рецепт блюда, не всегда понятно в какой последовательности класть необходимые ингредиенты, как правильно их нарезать и в каком виде лучше всего подавать.

Также едва ли кто-то откажется от порции полезных кулинарных советов и секретов, которые откроют глаза на многие вещи.

Быстро сварить картофель

Чтобы картошка сварилась побыстрее, во время приготовления залейте ее кипящей водой, а не холодной. Как только вода снова забурлит, опустите в кастрюлю ложку сливочного масла. Жир образует на воде пленку, под которой картошка сварится гораздо быстрее.

Освежить дыхание

Оказывается, освежить дыхание можно вполне натуральным и даже полезным способом. Пожуйте веточку петрушки, и самый неприятный запах пропадет. Одна-две веточки петрушки способны избавить даже от резкого чесночного запаха изо рта.

Снять прилипший пирог из формы

Сколько раз вы мучились, пытаясь оторвать выпечку от формы? Сколько раз при этом ломали бисквит, рвали слои торта? Оказывается, если готовый пирог прилип к противню или форме для выпечки, нужно всего лишь подержать его над паром.

Коме того, форму можно обернуть на несколько минут влажным полотенцем. После этого пирог можно снимать.

Идеальные драники

Казалось бы, что сложного в приготовлении драников? Нужно только измельчить и смешать все ингредиенты. Но свойство картофеля таково, что он выделяет очень много жидкости, из-за которой тесто раскисает. Чтобы удалить из тертого картофеля лишнюю влагу, хорошо отожмите его через марлю или сито.

Самый вкусный кофе

Безумно любите этот напиток? Сделайте его еще вкуснее. Кофе приобретет карамельный вкус, если до добавления воды положить в турку половину чайной ложки тростникового сахара.

Мясо без привкуса гари

Если при жарке мяса вы чувствуете неприятный запах гари, положите в сковородку небольшой кусочек яблока. Если он потемнеет, замените его на свежий. Это позволит устранить неприятный запах.

Паста

После того как сварите макароны, не выливайте воду из-под них. Итальянцы разбавляют ею соус для пасты, поэтому он всегда у них такой вкусный. А еще они никогда не промывают пасту водой, после того как она сварилась.

Картофельное пюре

Чтобы пюре получилось особенно нежным, многие хозяйки добавляют в него немного молока, но мало кто перед этим молоко нагревает. А секрет идеального пюре как раз в этом нехитром приеме. Если налить холодное молоко, пюре вдобавок приобретет серый оттенок.

Замесить тесто

Нередко тесто постоянно прилипает к рукам, что не дает хорошо его вымесить. Это раздражает и отнимает очень много времени. Чтобы тесто лучше вымешивалось и отлипало от рук, нужно добавить в него ложку растительного масла.

Вкусное пшено

Чтобы пшено потеряло привкус горечи, его надо промыть несколько раз в теплой воде, а когда вода станет полностью прозрачной – обдать кипятком. Только тогда можно сливать воду через сито и варить самую вкусную кашу.

Винегрет по-новому

Винегрет будет вкуснее, если вы добавите в него столовую ложку молока и чайную ложку сахара

Хитрость с тарелками

Нагревайте тарелки перед подачей горячего блюда и охлаждайте перед подачей холодного. Такая небольшая хитрость поможет вам сохранить насыщенный вкус и свежесть блюда.

Придаем красивый цвет тесту

Если вы хотите придать тесту приятный коричневый оттенок, попробуйте добавить в него немного крепкого черного чая. Это слегка изменит цвет теста и сделает выпечку из него более румяной.

Правильно разогреваем пиццу

За раз съесть большую пиццу получается не всегда. Нередко мы оставляем остатки на следующий день, разогреваем их в микроволновке и разочаровываемся, когда достаем из нее непонятную кашицу из теста и начинки. Дело в том, что пиццу стоит разогревать не в микроволновой печи, а на сковороде на умеренном огне, прикрыв ее фольгой. Обязательно нужно оставить небольшое отверстие, чтобы выходил излишний пар и пицца приобрела хрустящую корочку.

Используем замороженное вино при приготовлении блюд

Если вы открыли бутылку вина, но не успели все выпить, не спешите выливать остатки в раковину. Вино можно заморозить в формочках для льда и использовать при приготовлении различных соусов к мясу, супов и вторых блюд. Это придаст блюдам легкий аромат и преобразит вкус.

Готовим идеальную манную кашу

Если вы приверженец здорового образа жизни, то наверняка практически каждое утро начинается с тарелки вкусной каши, например манной. Чтобы она получилась без комочков, перед приготовлением каши крупу следует прокалить на сковороде до образования золотистого цвета.

Смягчаем вкус кофе

Чтобы смягчить вкус кофе, придать ему сливочный аромат и нежность, примерно за минуту до готовности добавьте в турку совсем маленький кусочек сливочного масла.

Жарим баклажаны с минимальным количеством масла

Чтобы баклажаны впитывали меньше масла при жарке, сначала нужно запечь их в духовке или микроволновой печи, а уже потом можно обжарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Перекладывать баклажаны лучше не сразу на тарелку, а сначала на бумажное полотенце, которое тоже впитает в себя лишнее масло.

Варим бульон, мясо и овощи

Мясной бульон будет более наваристым, если мясо положить в кастрюлю, когда вода еще холодная. Если же мясо подается на второе блюдо, то его следует класть в кастрюлю, когда вода уже закипит. Бульон получается менее наваристым, а вот мясо остается сочным и вкусным.

Если вы хотите получить вкусные овощи при варке, надо опустить их в воду после того, как вода закипит. Если же вы хотите чтобы вкусным был бульон, надо начинать варить овощи в холодной воде.

Придаем золотистый цвет моркови и луку

Для того чтобы лук и морковь подрумянивались быстрее и приобретали потрясающую золотистую корку, их необходимо посыпать щепоткой сахара. Если же поджаривается один лук, то для получения золотистого цвета можно посыпать его небольшим количеством муки.

Заменяем майонез сметаной

Если срочно нужен майонез, а дома есть только сметана, можно легко, просто и быстро заменить его. Для этого добавьте в сметану растертый желток и 1 чайную ложку горчицы, хорошенько перемешайте.

Варим рис и макароны

Чтобы рис или макароны не слипались при варке, нужно добавить в воду немного подсолнечного или оливкового масла или обдать в дуршлаге холодной водой после варки.

Делаем румяную корочку у мяса

Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте его сверху гранатовым соком и медом, разведенным сухим вином, коньяком или водой.

Делаем жёсткое мясо мягким

Жесткое мясо станет мягче, если при варке добавить в бульон кожуру банана.

Заменяем панировочные сухари

Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Это и вкусно, и полезно!