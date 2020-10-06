Говорят, что боль от потери денег вдвое сильнее, чем радость от выигрыша. А если вместе с деньгами ты теряешь еще и результат тяжких трудов, то ее просто сложно описать словами. Чтобы уберечь себя от этих неприятных переживаний, узнай, как сохранить морковь в домашних условиях до следующего лета.







КАК СОХРАНИТЬ МОРКОВЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

В частном доме

В квартире

Морковь — один из самых полезных овощей. Она чемпион по содержанию каротина, который в нашем организме превращается в незаменимый для здоровья глаз витамин А. А уж сколько разнообразных блюд можно приготовить из оранжевого овоща, и не сосчитать.Мы уже рассказывали, как увеличить урожай моркови за счет хитрого способа посадки. И вот пришла пора поговорить о том, как этот щедрый урожай сохранить.Перебери морковь. Выбери для длительного хранения только целые, без повреждений и не подвявшие корнеплоды среднего размера. Не будут храниться также плоды с зеленой верхушкой.Остальные можно употребить сразу же или перетереть и заморозить.Если у тебя есть большая эмалированная кастрюля, уложи в нее вертикально сухие и чистые плоды моркови, прикрой тканью и закрой крышкой. В таких условиях морковь можно хранить до февраля.Продлить срок хранения моркови помогут сухие хвойные опилки или древесная зола.Выложи морковь в мешки от сахара или ящики, пересыпав опилками (золой). Держи их в темном месте, не закрывая. Так сочный корнеплод можно сохранить до середины весны.Есть рецепт, который сохранился с давних времен. Разведи глину с известью и водой, окуни каждую морковку и просуши. Глина создает корочку, и морковь не сохнет, а известь дезинфицирует и защищает от гнили.А наилучшим способом, по мнению опытных огородников, является сбережение моркови в песке.При этом плоды укладываются ровными слоями и пересыпаются песком. Слой моркови — слой песка.При оптимальной влажности песка (он не должен быть мокрым, но и не должен быть полностью сухим) морковь сохраняется свежей и вкусной до начала лета.В городской квартире, где нет ни сарая, ни подвала, можно организовать хранение моркови на застекленном балконе. В идеале для этого нужен специальный утепленный ящик с вентиляционными отверстиями.На овощи не должны попадать прямые солнечные лучи, а температура не должна опускаться ниже нуля. Не храни морковь рядом с яблоками и картофелем. В противном случае она может потерять свои вкусовые качества.Разложи корнеплоды по небольшим ящикам. Наполни их слегка влажным песком, опилками, сухой луковой шелухой или смесью песка и просеянной древесной золы.Если запас овощей невелик, то можно завернуть каждый плод в сухую газетную бумагу. Так урожай сохранится на балконе до середины зимы.Можно растопить в кастрюльке парафин и полностью покрыть им чистые корнеплоды. Это продлит сохранность моркови еще на 4 месяца.Сохранить морковь на зиму в домашних условиях довольно просто. Важно соблюсти все меры по подготовке и выбрать наиболее подходящий для себя способ хранения.