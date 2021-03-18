Что посеять в марте на рассаду

Какими культурами уже в марте можно открывать весенний посев на рассаду? Давайте перечислим их, а заодно вспомним некоторые связанные с этим тонкости и условно разобьем «посевной» месяц на периоды.

Не секрет, что некоторые из дачных культур можно посеять сразу в грунт (особенно если он закрытый), но в марте по понятным причинам этого делать не стоит. Исключения составляют морозостойкие растения.

А вот на ваш подоконник уже так и просятся горшочки и ящички с землей, в которую посеяны семена разных культур. Какие цветы и другие растения принято сеять на рассаду в марте?



Какие цветы посеять на рассаду в первой половине марта

Вербена

Петуния

Бархатцы

Георгины однолетние

Эхинацея

Табак душистый

Флокс Друммонда

Цинния

Агератум

Лобулярия и алиссум

Маурандия, или азарина лазающая

Иберис

Все виды садового колокольчика (кампанулы)

Львиный зев, или антирринум

Каллистефус, или астра однолетняя

Огурец

Баклажаны

Перец

Томаты

Репчатый лук

Разные виды капусты

Корневой сельдерей

Базилик

Некоторые из цветов, о которых мы расскажем ниже, можно посеять сразу в грунт, но уже месяцем-двумя позже. Если же вы хотите дождаться раннего цветения, тогда вариант с посевом на рассаду – самое то.Семена этого растения высевают в рассадный ящик, заполненный легкой гумусной землей, песком или перлитом. Их распределяют по поверхности влажного грунта и присыпают тонким слоем перегноя. Затем ящик накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое (18-20°С) место. После посева вербены на рассаду в марте и до появления всходов посевы регулярно опрыскивают из пульверизатора, периодически проветривают и удаляют конденсат.Через 20-30 дней, когда появятся первые ростки, стекло (пленку) убирают, а емкости с растениями переносят в чуть более прохладное место. При появлении 3-4 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные стаканчики.В грунт рассаду высаживают после установления теплой погоды.К цветам, которые принято сеять на рассаду в марте, относится и петуния. При посеве семена петунии не нужно присыпать землей, а лишь аккуратно распределить по поверхности увлажненного субстрата и опрыскать водой из пульверизатора. Затем стаканчики с сеянцами накрывают пленкой (стеклом), чтобы создать парниковый эффект, ставят на хорошо освещаемый подоконник и оставляют в теплом помещении (23-26°С) до первых всходов. Через 3-4 дня температуру снижают до 18-20°С, а пленку убирают. Пикировать рассаду петунии необязательно, если сеять семена сразу в отдельные стаканчики.Время высадки в грунт приходится на май – начало июня.При выращивании рассады петунии важно не переувлажнять грунт – иначе ростки могут заболеть черной ножкой.На рассаду эти цветы в марте высевают в смесь перегноя, торфа, дерна, и песка (в пропорции 2:2:2:1), предварительно сделав в грунте бороздки. Сверху насыпают 1 см той же смеси и накрывают, например, крышкой от пластикового пищевого контейнера.Всходы появятся спустя 5-7 дней. На стадии двух настоящих листков рассаду пикируют, а в открытый грунт высаживают в середине июня.Семена сеют в контейнер с легкой увлажненной почвой, укрывают и оставляют в теплом освещенном помещении, периодически увлажняя грунт. После появления 3-4 настоящих листочков сеянцы пикируют и доращивают в помещении с температурой воздуха около 20°С.В средней полосе в открытый грунт георгины, посеянные на рассаду в марте, принято высаживать в первой декаде июня.Их семена так же высеивают на рассаду в первой половине марта, помещая в обычный универсальный грунт на глубину 0,5 см. Сверху совсем немного присыпают песком и увлажняют из пульверизатора. Первые сеянцы прорастут не ранее, чем через месяц, а то и полтора.До их появления емкость держат под укрытием, удаляя с пленки конденсат и опрыскивая почву водой. В помещении не должно быть жарко: оптимальная температура для роста рассады этого цветка – 13-15°С.В середине мая подросшую рассаду можно переносить в открытый грунт.Табак высеивают в неглубокую емкость с грунтом, состоящим из торфа, перегноя и садовой земли (1:1:1). При посеве на рассаду в марте рассыпают по поверхности почвы, стараясь сильно не загущать, затем немного вдавливают в грунт на глубину до 0,5 см. Землей не присыпают. Емкость с сеянцами накрывают пленкой или стеклом и держат в теплом месте (около 20°С) до появления всходов, периодически увлажняя и проветривая.После появления ростков аккуратный полив и рыхление почвы продолжают для улучшения воздухообмена. В фазе 2-3 настоящих листочков рассаду табака можно распикировать в отдельные емкости. Затем проводят прищипывание верхушек, чтобы кустики росли пышными.При посеве на рассаду в марте посевной материал флокса Друммонда рекомендуется прорастить, положив его на влажный ватный диск, накрыв пленкой и поставив в теплое место. После того как семена наклюнутся, их рассыпают по поверхности любого универсального грунта и слегка присыпают им же.После появления первых всходов (примерно через 7 дней) емкость отодвигают от батареи, обеспечивают растениям свет и регулярный полив. Подходящая температура выращивания рассады флоксов – 18-21°С. Через 2-3 недели после появления настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные горшочки, затем умеренно поливают и подкармливают комплексными минеральными удобрениями.Какие цветы посеять на рассаду во второй половине мартаСледующие несколько растений лучше посадить немного позже – и их раннее цветение так же не заставит себя ждать.При посеве по 2-3 семени помещают в заполненные влажным субстратом торфяные горшочки, заглубляя на 1 см. Накрывать пленкой рассаду необязательно. Первые всходы появятся уже через 5-7 дней. Ящики с рассадой циннии лучше держать под ярким рассеянным светом при температуре 22-24°С. Поливают сеянцы по мере подсыхания земляного кома.После появления ростков рассаду циннии трижды подкармливают комплексным минеральным удобрением с интервалом 2-3 недели. Высадку в открытый грунт проводят во второй половине мая.При посеве агератума на рассаду в марте семена кладут в смесь песка, перегноя и торфа (1:1:1), неглубоко заделывая и аккуратно присыпая землей. Ящик с рассадой нужно накрыть стеклом или пленкой, и уже спустя 10-12 дней появятся всходы. После появления 2 пар настоящих листочков рассаду агератума пикируют.В грунт растения высаживают в конце мая – начале июня.Перед посевом семена лобулярии и близкородственного ей алиссума предварительно замачивают в стимуляторе роста, затем хорошо просушивают. Высеивают в емкость с универсальным грунтом, предварительно пролив раствором фунгицида. Семена негусто рассыпают по бороздкам, расположенным на расстоянии 2-3 см, слегка присыпают почвой и немного сбрызгивают водой, а сверху укрывают пленкой.После появления 1-2 настоящих листочков сеянцы высаживают в горшочки 6-8 см парами, умеренно поливают, рыхлят и подкармливают. Во второй половине мая или начале можно высаживать рассаду, посеянную в марте, уже в грунт.Кстати, если сроки цветения для вас не принципиальны, то лобулярию и алиссум можно посеять в апреле – в парник или в мае-июне – в открытый грунт.Семена маурандии в марте сеют на рассаду в отдельные горшочки, которые заполняют рыхлой питательной землей. Перед посевом грунт увлажняют, затем раскладывают на поверхности семена, слегка их вдавливают и сверху присыпают песком. После емкости накрывают пленкой, прозрачными пластиковыми крышками или стеклом и ставят в теплое место, при необходимости посевы увлажняют.С момента появления всходов сеянцы начинают регулярно проветривать, а через 7 дней укрытие и вовсе убирают. Поливают растения умеренно, иначе они могут заболеть черной ножкой.В середине мая, выбрав солнечное безветренное место, азарину высаживают в открытый грунт. Цветет с середины июля до осени.При посеве на рассаду в марте семена заглубляют на 1-2 мм, сверху присыпают тонким слоем песка, накрывают пленкой или стеклом и ставят в светлое теплое место. Пикировку производить не рекомендуется, поэтому лучше сразу высевать каждое из семян в отдельную емкость. Поливают сеянцы по мере подсыхания земли исключительно методом опрыскивания.Ростки появляются через 1-2 недели после посева. Высадку рассады ибериса в песчаный, каменистый или суглинистый грунт проводят в мае. В цветнике его сеют сразу на постоянное место, поскольку это растение не любит пересадок.При посеве семян колокольчика на рассаду в марте его помещают в слегка увлажненный универсальный грунт и немного присыпают землей сверху. Рассадные ящики укрывают нетканым материалом.Ожидать всходов стоит примерно через 10 дней, а еще через 2-3 недели рассаду пикируют. До высаживания в грунт, которое проводят в середине мая, рассаду подкармливают комплексными минеральными удобрениями с интервалом в 2-3 недели.Некоторые виды кампанулы можно сеять на рассаду и раньше.Семена этого цветка очень мелкие, и при посеве на рассаду в марте их рекомендуется смешать с песком, равномерно рассыпать по поверхности почвы и опрыскать теплой водой из пульверизатора. Затем емкость накрывают стеклом или пленкой, чтобы ускорить и улучшить всхожесть, а после появления всходов укрытие снимают.При появлении двух настоящих листочков рассаду пикируют в отдельные горшочки (низкорослые сорта – в емкости 5×5 см, высокорослые – 10×10 см). Дальше рассаду регулярно поливают, а повторную пикировку проводят через 30 дней после появления всходов, прищипывание верхушек – при достижении растениями высоты 10 см. подкармливают ростки любым комплексным удобрением для цветов.В открытый грунт сеянцы львиного зева высаживают частично цветущими, обычно это конец мая – начало июня.Семена высеивают в смесь песка, огородной земли и торфа в пропорции 1:2:4 (можно дополнительно добавить древесную золу из расчета 0,5 стакана на 5 л смеси). Сверху присыпать песком на 5 мм. Затем землю увлажняют из пульверизатора, ящик с рассадой накрывают пленкой или стеклом, чтобы не допустить пересыхания, и держат в светлом месте при температуре 15-20°С.Какие овощи посеять на рассаду в мартеВ южных регионах овощи можно начинать сеять уже в начале марта, в более холодных краях – ближе к середине и даже к концу.Перед посевом на рассаду семена огурца обрабатывают в растворе перманганата калия в течение 30 минут, затем промывают теплой водой. Далее семена рекомендуют прорастить в увлажненной бумажной салфетке (при температуре в 30°С семена прорастут уже через 1-2 дня, но она должна быть не ниже 15°С). Грунт для посевного материала должен в равных частях состоять из торфа, дерновой земли, опилок и перегноя.Поскольку пикировать огурцы без потерь часто достаточно сложно, опытные огородники рекомендуют изначально подготовить для каждого семени отдельный горшочек объемом 300-500 мл, а землю в нем предварительно увлажнить. Сверху положить семя и присыпать его слоем земли в 3 мм.Затем с помощью пульверизатора следует хорошо увлажнить почву теплой водой, поставить емкости в теплое место с температурой воздуха 25-28°С и без сквозняков, а сверху накрыть их полиэтиленовой пленкой или пластиковыми крышками. Примерно через неделю у ростков появятся первые листочки. В это время они нуждаются в очень аккуратном и умеренном поливе.В теплицу сеянцы огурцов пересаживают примерно через 15-20 дней после появления всходов.Некоторые овощные культуры – огурец, баклажан, перец и другие можно сеять как с последующей пикировкой, так и без нее. Но пикировать хрупкие сеянцы нужно очень осторожно, чтобы не повредить их.Семена баклажанов перед посевом на рассаду также нуждаются в предварительной подготовке. Их прогревают, протравливают и закаливают, а после еще обязательно замачивают на 2-3 дня и просушивают.Грунт для посева должен состоять из перегноя, дерновой земли (или торфа) и опилок в пропорции 4:2:1. Его обдают кипятком, остужают и раскладывают по горшочкам объемом около 0,5 л. В каждый из них кладут по 2-3 семени на глубину около 1 см и накрывают полиэтиленовой пленкой, а после появления всходов ростки прищипывают, оставляя самый сильный и здоровый.Возраст рассады баклажанов в момент пересадки в грунт должен составлять 65-70 дней.По тому же принципу готовят к посеву на рассаду в марте и семена болгарского перца. Грунт для посевного материала можно выбрать универсальный, а на дно каждого горшочка насыпать дренажный слой из мелкого гравия, керамзита или яичной скорлупы.После наполнения горшочка грунтом его хорошо проливают водой. Семена помещают на глубину 1,5 см, аккуратно присыпают тонким слоем почвы и опрыскивают из пульверизатора. Горшочки накрывают пленкой и оставляют в теплом, защищенном от ветра месте.После появления первых всходов рассаду досвечивают так, чтобы длина светового дня была не менее 12-14 часов. В этот период почву важно не переувлажнять!Рассаду перца высаживают в грунт в возрасте 60-80 дней.Когда сеять помидоры на рассаду, зависит от региона и сорта. Семена помидоров обеззараживают и проращивают. Для выращивания подойдет любой универсальный грунт, который стоит пролить розовым раствором марганцовки и выдержать 1-2 дня. Потом его раскладывают по пластиковым стаканчикам с заранее проделанными в них дренажными отверстиями, а на дно каждого насыпают дренаж.В земле проделывают лунки в 1-2 см, в которые кладут по 2-3 семени томатов. Сверху присыпают землей, немного опрыскивают почву из пульверизатора и накрывают стаканчики пленкой. Ставят в теплое место. После появления всходов (примерно через неделю) контейнер перемещают в светлое место с температурой не выше 18°С.Для хорошего роста рассаде томатов нужно не менее 12 часов в сутки хорошего освещения. Дополнительно организовать его можно при помощи фитоламп.Возраст рассады томатов к моменту их посадки в грунт у ранних сортов составляет 40–50 дней, у среднеспелых – 55–60 дней, у поздних – 65–70 дней.Для посева репчатого лука на рассаду ящики наполняют грунтом на высоту 8-10 см. Семена заглубляют на 1 см, сверху насыпают слой грунта в 1 см и уплотняют почву. Ящики накрывают пленкой или стеклом, при необходимости опрыскивают грунт теплой водой.Когда появятся всходы (обычно это бывает спустя 3 недели), укрытие снимают. В дальнейшем уход за растениями обычный: полив при подсыхании верхнего слоя почвы и подкормка комплексным минеральным удобрением (по инструкции) через три недели после появления всходов.Время высадки рассады в открытый грунт – конец мая.Белокочанная и цветная капуста, а также кольраби и брокколи имеют практически одинаковый алгоритм посева семян на рассаду. Вначале посевной материал прогревают в горячей воде, протравливают в растворе марганцовки и обсушивают.Почвосмесь готовят из дерновой земли и песка, взятых в равных частях. Грунт проливают горячей водой, рыхлят и добавляют золу из расчета 10 ст.л. на 10 л смеси. Семена помещают в ящики с грунтом в бороздки, расположенные на расстоянии 3-4 см друг от друга. Высевают на глубину около 1 см с интервалом 2 см, присыпают землей и увлажняют из пульверизатора.Контейнер накрывают пищевой пленкой, пластиковой крышкой или стеклом и держат в светлом месте при комнатной температуре до появления всходов, а затем на неделю переносят в помещение с температурой 8-10°C, после чего возвращают в прежние условия.После появления первого настоящего листочка рассаду рекомендуют содержать при температуре 18-20°C, периодически закаливая при 13-14°C. Рассаду капусты, посеянную в марте, необходимо досвечивать лампами дневного света либо специальными фитолампами.Возраст рассады к моменту ее пересадки в грунт зависит от сорта капусты.Вначале посевной материал корневого сельдерея обязательно замачивают. Наклюнувшиеся семена высеивают в плоский ящик с землей, состоящей из гумуса и песка в равных пропорциях. В небольшие углубления, расположенные на расстоянии 2 см друг от друга, кладут по 2-3 семени, слегка присыпают, накрывают емкость пленкой или пакетом и ставят в тепло (18-22°С), не забывая ежедневно проветривать емкость и увлажнять грунт из пульверизатора.После появления ростков рассаду закаливают. Как только на сеянцах появятся по 2 листочка, ростки пикируют. До пересадки в открытый грунт (в возрасте 55-60 дней) рассаду умеренно поливают и единожды в месяц подкармливают.Перед посевом базилика на рассаду в марте грунт проливают раствором из 1/2 ч.л. сульфата калия, суперфосфата, сернокислого калия и мочевины в 5 л воды. Почвосмесь должна состоять из торфа, компоста и песка в пропорциях 4:2:1. При посеве семена заглубляют на 1 см. Посевы накрывают пленкой до первых всходов (8-12 дней) и держат в помещении при 23-28°С, регулярно поливая. С первыми ростками укрытие убирают, а температуру снижают до 16-20°С.А когда вы начинаете сеять свои растения на рассаду, и какие из них в этом сезоне уже находятся в этой стадии?