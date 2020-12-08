Как украсить дом к Новому году

Каким бы трудным ни был уходящий год, мы отмечаем Новый. Пусть он войдет в красивый дом. Радостного праздника!





Просто блестяще!

Место притяжения

Новогодний венок

Накрываем стол

Персонально ваш!

Что внутри?

Аперитив?

Живой свет

Лучшие сочетания

Праздничное утро

Гостиная – это место, где мы собираемся вместе, поэтому сделайте ее очень уютной, с наряженной елкой, красивыми подушками и пледами. Расставьте вазы с цветами и новогодними украшениями.Новогодние носочки могут стать милым украшением гостиной. Они подойдут для небольших подарков, гостинцев, открыток – чтобы порадовать детей и взрослых.Нет-нет, он послужит не только для украшения входной двери. Большой венок (как настоящий, так и искусственный) прекрасно смотрится на стене, поэтому в любой комнате может создать праздничное настроение.Пусть новогодний вечер превратится в пышный прием! Праздничная посуда, великолепные свежие цветы или композиции с еловыми веточками и новогодними украшениями купаются в теплом свете свечей...Чтобы сервировка была максимально торжественной, заранее продумайте, кто где сидит, и расставьте карточки с именами гостей.Свиток с пожеланиями, тема для тоста? Придумайте сами! К карточкам подарков добавьте номера новогодней лотереи и подготовьте шуточные презенты или фанты.Наполните вазы фруктами и угощениями «на один укус» к бокалу игристого, который поднимет настроение в начале вечера.Никакие электрические гирлянды не заменят атмосферу, которую создают свечи. Соберите небольшие красивые стеклянные формы, чтобы расставить в доме мини-светильники со свечами. И сделайте запас свечей на все праздники!Синий и серебряный, золотой, белый (жемчужный), красный и зеленый, лиловый и бронзовый… Что выбрать? Найдите 2–3 основных цвета для декора дома – так легче будет работать над новогодними композициями.Праздник всюду? Тогда и в спальне тоже! Небольшая искусственная ель сделает эту комнату частью волшебного пространства. Зачем ей пылиться на антресолях?