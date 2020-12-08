Как украсить дом к Новому году

Каким бы трудным ни был уходящий год, мы отмечаем Новый. Пусть он войдет в красивый дом. Радостного праздника!
Просто блестяще!
Гостиная – это место, где мы собираемся вместе, поэтому сделайте ее очень уютной, с наряженной елкой, красивыми подушками и пледами. Расставьте вазы с цветами и новогодними украшениями.
Место притяжения
Новогодние носочки могут стать милым украшением гостиной. Они подойдут для небольших подарков, гостинцев, открыток – чтобы порадовать детей и взрослых.
Новогодний венок
Нет-нет, он послужит не только для украшения входной двери. Большой венок (как настоящий, так и искусственный) прекрасно смотрится на стене, поэтому в любой комнате может создать праздничное настроение.
Накрываем стол
Пусть новогодний вечер превратится в пышный прием! Праздничная посуда, великолепные свежие цветы или композиции с еловыми веточками и новогодними украшениями купаются в теплом свете свечей...
Персонально ваш!
Чтобы сервировка была максимально торжественной, заранее продумайте, кто где сидит, и расставьте карточки с именами гостей.
Что внутри?
Свиток с пожеланиями, тема для тоста? Придумайте сами! К карточкам подарков добавьте номера новогодней лотереи и подготовьте шуточные презенты или фанты.
Аперитив?
Наполните вазы фруктами и угощениями «на один укус» к бокалу игристого, который поднимет настроение в начале вечера.
Живой свет
Никакие электрические гирлянды не заменят атмосферу, которую создают свечи. Соберите небольшие красивые стеклянные формы, чтобы расставить в доме мини-светильники со свечами. И сделайте запас свечей на все праздники!
Лучшие сочетания
Синий и серебряный, золотой, белый (жемчужный), красный и зеленый, лиловый и бронзовый… Что выбрать? Найдите 2–3 основных цвета для декора дома – так легче будет работать над новогодними композициями.
Праздничное утро
Праздник всюду? Тогда и в спальне тоже! Небольшая искусственная ель сделает эту комнату частью волшебного пространства. Зачем ей пылиться на антресолях?
Читать далее →
Свежие комментарии