Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Худякова
    Коммунисты просто обязаны взять опеку над правнуком Сталина,не памятники ему ставить,а помочь инвалиду юридически и м...Как правнук Стали...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!)Малоизвестные фот...
  • Viktor Naumov
    Это еще раз показывает,что США главный враг человечества.Как проходили исп...

Как украсить дом к Новому году

Каким бы трудным ни был уходящий год, мы отмечаем Новый. Пусть он войдет в красивый дом. Радостного праздника!
Как украсить дом к Новому году

Просто блестяще!


Гостиная – это место, где мы собираемся вместе, поэтому сделайте ее очень уютной, с наряженной елкой, красивыми подушками и пледами. Расставьте вазы с цветами и новогодними украшениями.

Как украсить дом к Новому году

Место притяжения


Новогодние носочки могут стать милым украшением гостиной. Они подойдут для небольших подарков, гостинцев, открыток – чтобы порадовать детей и взрослых.

Как украсить дом к Новому году

Новогодний венок


Нет-нет, он послужит не только для украшения входной двери. Большой венок (как настоящий, так и искусственный) прекрасно смотрится на стене, поэтому в любой комнате может создать праздничное настроение.

Как украсить дом к Новому году

Накрываем стол


Пусть новогодний вечер превратится в пышный прием! Праздничная посуда, великолепные свежие цветы или композиции с еловыми веточками и новогодними украшениями купаются в теплом свете свечей...

Как украсить дом к Новому году

Персонально ваш!


Чтобы сервировка была максимально торжественной, заранее продумайте, кто где сидит, и расставьте карточки с именами гостей.

Как украсить дом к Новому году

Что внутри?


Свиток с пожеланиями, тема для тоста? Придумайте сами! К карточкам подарков добавьте номера новогодней лотереи и подготовьте шуточные презенты или фанты.


Как украсить дом к Новому году

Аперитив?


Наполните вазы фруктами и угощениями «на один укус» к бокалу игристого, который поднимет настроение в начале вечера.

Как украсить дом к Новому году

Живой свет


Никакие электрические гирлянды не заменят атмосферу, которую создают свечи. Соберите небольшие красивые стеклянные формы, чтобы расставить в доме мини-светильники со свечами. И сделайте запас свечей на все праздники!

Как украсить дом к Новому году

Лучшие сочетания


Синий и серебряный, золотой, белый (жемчужный), красный и зеленый, лиловый и бронзовый… Что выбрать? Найдите 2–3 основных цвета для декора дома – так легче будет работать над новогодними композициями.

Как украсить дом к Новому году

Праздничное утро


Праздник всюду? Тогда и в спальне тоже! Небольшая искусственная ель сделает эту комнату частью волшебного пространства. Зачем ей пылиться на антресолях? 
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
украшенияНовый год
Обсудить

Картина дня

наверх