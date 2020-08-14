Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов

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Вилла Le Roc Fleuri — прибрежная недвижимость в Ницце, Франция, недавно появившаяся на рынке недвижимости







Актёр Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда 7 раз, вместе со своей женой, французско-















Места французской Ривьеры, такие Монако и Вильфранш-Сюр-Мер также появлялись в популярной франшизе фильма







Шестиэтажный особняк площадью 1000 кв. м имеет 4 спальни с ванными комнатами и располагается на территории площадью 5000 кв. м с







Резиденция находится на прибрежной дороге, соединяющей южный французский город с княжеством Монако, богатым районом, где дорогой недвижимостью также владеет сэр Элтон Джон.











С южной стороны здания находится круглый бассейн с морской водой, сливающийся с простирающимся на заднем фоне морем.











Как только вы входите в парадную дверь, вас сразу приветствует роскошный вид на порт Ниццы и Английскую набережную







На верхнем этаже находится главная спальня, занимающая всю ширину дома, с







Оригинальный лифт в стиле модерн соединяет все 6 этажей виллы. Его декоративные элементы сочетаются с кованым стилем хозяйской лестницы.







Кухня в кремовом цвете и хроме оснащена современной бытовой техникой







Кладовая рядом с кухней также служит и винным погребом. В коллекции нынешнего владельца есть изысканные вина из Бордо и Тосканы.











На первом этаже находится крытый "бесконечный" бассейн и спа-салон, куда можно пройти по стеклянной лестнице. Есть также бар и лаундж-зона, которая выходит на открытую садовую террасу







На одном из этажей с видом на бассейн находится полностью оборудованный тренажёрный зал.







В садах растут апельсиновые, лимонные, инжирные и оливковые деревья. Из любой точки резиденции открывается роскошный вид на набережную.







За прошедшие годы на территории резиденции появились 2 гостевых дома, каждый из которых — с двумя спальнями.







Как сообщается, сцены из последнего фильма Шона Коннери в роли Джеймса











Расположенная не более чем в 19 км от Монако и всего в 20 минутах езды от аэропорта Ницца Кот д'Азур







По словам агента по недвижимости, который уже ведёт переговоры с потенциальным покупателем, с тех пор как 11 мая во Франции был снят режим самоизоляции, интерес к







Вилла Le Roc Fleuri — прибрежная недвижимость в Ницце, Франция, недавно появившаяся на рынке недвижимости , за которую просят 34 миллиона долларов США.Актёр Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда 7 раз, вместе со своей женой, французско- марокканской художницей Мишелин Рокбрюн (Micheline Roquebrune), приобрёл эту недвижимость в середине 1970-х годов.Места французской Ривьеры, такие Монако и Вильфранш-Сюр-Мер также появлялись в популярной франшизе фильма , но именно эта вилла эпохи "ревущих двадцатых" в Ницце привлекла внимание шотландского актёра.Шестиэтажный особняк площадью 1000 кв. м имеет 4 спальни с ванными комнатами и располагается на территории площадью 5000 кв. м с ухоженными садами.Резиденция находится на прибрежной дороге, соединяющей южный французский город с княжеством Монако, богатым районом, где дорогой недвижимостью также владеет сэр Элтон Джон.С южной стороны здания находится круглый бассейн с морской водой, сливающийся с простирающимся на заднем фоне морем.Как только вы входите в парадную дверь, вас сразу приветствует роскошный вид на порт Ниццы и Английскую набережную . На верхнем этаже находится главная спальня, занимающая всю ширину дома, с отдельными — для него и для неё — ванными комнатами и отдельным балконом.Оригинальный лифт в стиле модерн соединяет все 6 этажей виллы. Его декоративные элементы сочетаются с кованым стилем хозяйской лестницы.Кухня в кремовом цвете и хроме оснащена современной бытовой техникой . Кладовая рядом с кухней также служит и винным погребом. В коллекции нынешнего владельца есть изысканные вина из Бордо и Тосканы.На первом этаже находится крытый "бесконечный" бассейн и спа-салон, куда можно пройти по стеклянной лестнице. Есть также бар и лаундж-зона, которая выходит на открытую садовую террасу . На одном из этажей с видом на бассейн находится полностью оборудованный тренажёрный зал.В садах растут апельсиновые, лимонные, инжирные и оливковые деревья. Из любой точки резиденции открывается роскошный вид на набережную.За прошедшие годы на территории резиденции появились 2 гостевых дома, каждый из которых — с двумя спальнями.Как сообщается, сцены из последнего фильма Шона Коннери в роли Джеймса Бонда в 1983 году "Никогда не говори "Никогда" были сняты именно в этой резиденции.Расположенная не более чем в 19 км от Монако и всего в 20 минутах езды от аэропорта Ницца Кот д'Азур , неудивительно, что эта недвижимость уже вызвала к себе серьёзный интерес.По словам агента по недвижимости, который уже ведёт переговоры с потенциальным покупателем, с тех пор как 11 мая во Франции был снят режим самоизоляции, интерес к недвижимости на Французской Ривьере значительно возрос.

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