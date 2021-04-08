17 бытовых примочек, которые впечатляют своей простотой и гениальностью

Ежедневно у каждого из нас возникают какие-то мелкие задачи, решение которых может изрядно подпортить настроение.

Как быстро разобраться с наушниками, как избавиться от пыли при сверлении отверстия, как отвадить кота пакостить в горшке - на эти и другие вопросы мы нашли ответы.

1. Бережем стены

Украшаем стены аккуратно.

Если вы хотите украсить стены плакатами или фотографиями и при этом не повредить обои, воспользуйтесь этой простой хитростью со скрепкой и магнитом. Для реализации вашего замысла скрепку нужно будет закрепить на стене при помощи скотча, а потом с помощью магнитов повесить картину.

2. Отметки под крепление

Делаем незаметные отметки для креплений.

Чтобы не рисовать отметки на стене и тем самым не портить ее, используйте для этих целей малярную ленту. Нанесите пометки на нее, забейте гвозди, а потом аккуратно снимите ленту.

3. Молоток для мяса

Молоток для отбивных.

Если вы решили приготовить отбивные, а в доме нет специального молотка для мяса, не отчаивайтесь, воспользуйтесь обычным. Нет-нет, мы в редакции не сошли с ума, обычный молоток реально сможет заменить кухонной, если его немного усовершенствовать. Его апгрейд заключается в том, что к ручке нужно примотать вилку, однако предварительно инструмент нужно тщательно вымыть.

4. Проявляем пометки

Пометки на инструменты.

Чтобы пометки на инструменте хорошо читались, мы рекомендуем покрыть их белым лаком. После того, как лак высохнет, протрите поверхность вокруг ацетоном. Лак затечет в углубления и пометки будут читаться легко.

5. Наушники

Быстро различаем наушники.

Если не хочется долго разбираться, где правый, а где левый наушник, используйте резиночки разного цвета.

6. Подставка для крышки ноутбука

Временный ремонт крышки ноутбука.

Случается так, что механизм, поддерживающий крышку ноутбука, внезапно ломается. В качестве временного решения проблемы можно использовать рамку для фотографии. Приклейте ее к крышке, и она не будет падать.

7. Упаковка вещей

Быстро и компактно упаковываем вещи.

Если вам предстоит быстро собрать одежду для переезда, используйте большие мусорные мешки и веревки. Упаковывайте одежду прямо вместе с вешалками, разделив их на небольшие группы.

8. Охлажденная губка

Компресс из губки.

Прямо сейчас положите в морозилку кухонную губку, упакованную в Zip-пакет. В случае необходимости ее можно будет использовать как компресс, который в отличии от льда не потечет, когда растает. Кроме того, замороженную губку можно использовать для поддержания прохлады в контейнере с едой, которую вы берете с собой на работу или в поездку.

9. Размер гаечного ключа

Регулируем размер гаечного ключа.

Если вам нужно открутить или закрутить что-то, а гаечный ключ, который есть под рукой, слишком большой, регулируйте его размер с помощью одной-двух монеток.

10. Наметить отверстия

Точно отмечаем отверстия.

Вам предстоит повесить что-то небольшое на стену? В таком случае воспользуйтесь этим нестандартным советом, который позволит наиболее точно отметить и просверлить отверстия для креплений. Для этого вам потребуется отксерокопировать сторону с местами для креплений, а после приложить копию к стене и просверлить дырки.

11. Крепление планшета

Крючки для планшета.

Прикрепите к стене 3-4 хозяйственных крючка на липучках и вы получите удобное крепление для планшета. Кстати, подобным образом можно сделать крепление для телефона. Подобный трюк позволит удобно зафиксировать девайс на кухне или в ванной, чтобы заниматься делами, не отрываясь от любимого сериала.

12. Подвесное хранение

Экономим место в холодильнике.

Если в вашем холодильнике есть решетчатые полки, используйте их для подвесного хранения упаковок с фасованным салатом, охлажденными овощами и полуфабрикатами. Такая хитрость позволит навести порядок в камере и выиграть больше места на полках.

13. Одна вместо двух

Использование одной батарейки.

Некоторые устройства способны работать и от одной батарейки. Правда для этого ее придется разместить по диагонали. Имейте ввиду, батарейки надолго не хватит так, что используйте эту хитрость лишь в экстренных случаях.

14. Контейнер для пыли

Сверлим без пыли.

Чтобы просверлить отверстие над своей головой и не покрыться при этом пылью, наденьте на место крепления сверла обрезанный пластиковый стаканчик. Большая часть пыли попадет в него, а ваши глаза и волосы останутся чистыми.

15. Самолетная подставка для телефона

Самодельный держатель для телефона.

Положите свой телефон в Zip-пакет, а тот в свою очередь повесьте на крючок, расположенный на спинке сидения, что перед вами. Готово! Только что вы соорудили удобную подставку для своего телефона, чтобы наслаждаться любимым фильмом во время полета.

16. Альтернатива прикроватной тумбочке

Вместо прикроватной тумбочки.

Грамотно подвернутая простыня позволит разместить возле кровати самые необходимые вещи в случае, если вы ночуете в комнате, в которой нет прикроватных тумбочек.

17. Защита комнатных растений

Защищаем растения от котов.

Многие домашние коты выкапывают землю из горшков с комнатными растениями или становятся туда лапами с целью полакомиться любимым цветком хозяйки. Отвадить хвостатых проказников помогут зубочистки. Воткните 10-15 штук, и со временем ваш питомец оставит попытки уничтожить растения.