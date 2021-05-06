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6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Китайские медики называют лицо человека «окном здоровья». 

Все потому, что наша кожа чутко реагирует на любые сбои и перемены в работе организма, посылая нам сигналы, например в виде прыщиков.

Мы разобрались, на работу каких органов стоит обратить внимание, если на лице появляются высыпания.

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Лоб и брови

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Появившиеся на лбу или над бровями высыпания, скорее всего, свидетельствуют о проблемах с желудочно-кишечным трактом. А переносица между бровями «отвечает» за работу печени.

  • Попытайтесь исправить ситуацию, исключив из рациона жирные и жареные продукты и существенно снизив употребление алкоголя.

Нос

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Прыщики на носу подают сигнал о том, что есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Виной тому в первую очередь является стресс.

  • Старайтесь вести активный образ жизни, почаще расслабляться и соблюдать режим сна.

Уши

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

По мнению китайских медиков, кожа ушей неразрывно связана с работой почек и мочевыводящей системы.

  • Обнаружив прыщики на ушах, первым делом откажитесь от чрезмерного употребления соли и кофе. А также приучите себя пить больше воды.

Щеки и скулы

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Скулы и верхняя часть щек отражают работу наших легких и бронхов. Прыщи, появившиеся здесь, могут говорить о проблемах с дыхательной системой.

Еще одной причиной может стать аллергия.

А вот высыпания на нижней области щек могут говорить о наличии стоматологических проблем.

  • Уделите внимание своей дыхательной системе. Прежде всего побольше гуляйте и дышите свежим воздухом, откажитесь от курения и избегайте всевозможных «курилок».
  • Обратите особое внимание на гигиену полости рта. Постарайтесь есть меньше сладостей и откажитесь от сладких газировок.

Губы

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Дерматологические проблемы области вокруг рта могут подавать нам сигнал о проблемах с пищеварением, следствием чего являются расстройство желудка и кишечные колики.

  • Постарайтесь отказаться от фастфуда и включить в свой рацион как можно больше продуктов, богатых клетчаткой, например овощей и фруктов.

Подбородок

6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Прыщики в этой области обычно призывают нас обратить внимание на репродуктивную систему. Еще одной причиной высыпаний может стать нарушение гормонального баланса и определенная фаза менструального цикла у женщин.

  • Если прыщик здесь выскочил однократно, то повода для беспокойства нет — достаточно просто подсушить его лосьоном или цинковой мазью. А вот постоянные высыпания на подбородке сигнализируют о необходимости посетить врача.

 

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