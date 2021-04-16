4 простых приёма, которые помогут вам научиться красиво рисовать

Вы сможете рисовать, даже если никогда не посещали художественную школу. Приёмы, которые предлагает портал «ЛегкоПолезно.ру», позволят каждому создавать яркие и оригинальные изображения.

Рисунки по клеточкам

В интернете есть масса примеров рисунков по клеточкам – от элементарных до сложных. А значит, рисовать таким способом могут и дети, и взрослые. Это занятие развивает внимательность, логику и отлично отвлекает от повседневных забот.

Для самых простых изображений подойдёт любая тетрадь в клетку, а для больших картин понадобится соответствующего размера лист. Рисовать удобно фломастерами или гелевыми ручками. Если бумага тонкая, то выбирайте цветные карандаши: они не будут просвечиваться на другую сторону листа.

Находите рисунки, которые нравятся, и срисовывайте, либо придумывайте их сами. Самое главное – рассчитать, откуда начать рисунок, чтобы для него хватило клеточек. Готовую картинку можно раскрасить.

Интересный приём – не рисовать линии, а заполнять клетки точками, кругами или другими фигурами. Если в клетках рисовать диагональные крестики, картинка станет похожа на затейливую вышивку.

Дудлинг – забавные закорючки

Дудлинг – это обычные каракули. Их мы иногда рисуем, не задумываясь.

Например, во время разговора по телефону. Такие изображения состоят из различных линий, точек, кругов, полосок. Как правило, они повторяются и чередуются, образуя причудливые узоры на листе.

Можно сделать так:

изобразить на листе контур какого-то зверя – самостоятельно или с помощью трафарета;

заполнить этот контур мелкими элементами: клетками, чешуёй, точками, волнами, полосками и так далее;

Некоторые поступают по-другому – разрисовывают не сам силуэт, а фон, окружающий его.

Для дудлинга удобно использовать тонкие инструменты – гелевую ручку, линер, механический карандаш. Они могут быть как цветными, так и чёрными. Необычно выглядят изображения на полупрозрачном акварельном фоне или даже на развороте журнала – прямо поверх букв и фотографий.

Кстати, рисовать закорючки и линии может быть полезно для душевного равновесия. Хотите, чтобы сеанс занятия любимым хобби был не только приятным, но и целительным? Тогда вам будет интересна статья «Нейрографика – рисование, которое исцеляет и обновляет».

Штампы из подручных материалов

Получить красивую картинку можно, всего лишь отпечатав какой-то предмет на бумаге. Сделать это можно с помощью любой краски. Лучше всего – акрила. Также существуют специальные штемпельные подушки – они продаются как в отделах канцтоваров, так и в магазинах для художников.

Приобретать готовые штампы не так интересно, как создавать собственные, ведь пользоваться постоянно одним и тем же быстро наскучит. Поэтому включите фантазию и посмотрите, какие вещи могут дать красивые отпечатки на бумаге. Вот примеры:

листья интересной формы;

разрезанное вдоль маленькое яблоко;

колёса игрушечной машины – боковая часть и торец;

кукольные туфли;

пластмассовые буквы;

элементы пазлов, которые уже не используются по прямому назначению;

смятый лист бумаги – для эффекта мраморной поверхности;

плоские ключи.

Роль штампа могут сыграть и собственные ладони. Можно отпечатать раскрытую ладонь, а можно сжать её в кулак и прижать к бумаге боком, со стороны мизинца. Тогда получится изображение пяточки, останется только дорисовать ей пальцы. Акриловую краску легко отмыть с кожи, если сделать это сразу, не дожидаясь полного высыхания.

Яркие акварельные абстракции

Акварель даёт непредсказуемый результат – за это её и любят многие художники. Использование этого материала требует большого мастерства. Но мы расскажем о двух техниках, которые доступны даже детям.

Первая техника — изображение абстракций с помощью стекла. Последовательность работы такая.

Смешайте краску с водой и нарисуйте на небольшом прямом стекле линии или пятна. Приложите к окрашенному стеклу лист бумаги, чтобы получился цветной отпечаток.

Помните, что рисунок отпечатается на бумаге в зеркальном отображении. Если рисуете таким образом буквы, то изначально изображайте их «наизнанку».

Вторая техника – монотипия. Она подходит для изображения симметричных предметов, узоров. Выполняется всё в таком порядке.

Согните лист пополам. На одной части листа изобразите половину рисунка. Пока краска не высохла, наложите сверху вторую половину листа и прижмите к рисунку на пару секунд.

Кроме перечисленных способов, для простого рисования можно использовать готовые или самодельные трафареты, применять циркули и линейки для изображения геометрических фигур. Также экспериментируйте с материалами и инструментами. Например, вместо красок и фломастеров используйте старую косметику, а вместо обычной бумаги – цветную, наждачную или бархатную.

Если вы хотите внедрить рисование в свою жизнь, то занимайтесь этим как можно чаще – в транспорте, дома перед сном. Удобно вести скетчбук – нелинованный блокнот, в котором ваши рисунки точно не затеряются.