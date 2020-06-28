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Как выглядит склад голливудского реквизита

В Голливуде снимается огромное количество фильмов ежегодно. И для каждого из них требуется большое количество реквизита. Для этого существует несколько крупных складов, на которых хранится все необходимое для съемок, от бутафорской еды до оружия. Сегодня мы хотим показать вам один из складов голливудского реквизита.

Вся еда, что якобы выставляется на продажу в фильмах, бутафорская.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Включая и ресторанную.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Мороженое здесь волшебное – оно не тает.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Набор для героев, пристрастившихся к выпивке.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Значки на любой вкус.

Как выглядит склад голливудского реквизита

И рации тоже.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Для военных фильмов здесь тоже есть наборы реквизита.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Жилеты, бронежилеты, кобура.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Металоискатели.

Как выглядит склад голливудского реквизита

И оружие, разумеется.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Много оружия.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Наручники для любого случая.

Как выглядит склад голливудского реквизита

А вот и “пояс шахида”.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Американские таксофоны.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Старые телефоны.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Для фильмов о музыке.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Деньги.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Огромный ряд Библий. Причем все они – настоящие.

Как выглядит склад голливудского реквизита

Гробы.

Как выглядит склад голливудского реквизита

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