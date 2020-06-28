Как выглядит склад голливудского реквизита

В Голливуде снимается огромное количество фильмов ежегодно. И для каждого из них требуется большое количество реквизита. Для этого существует несколько крупных складов, на которых хранится все необходимое для съемок, от бутафорской еды до оружия. Сегодня мы хотим показать вам один из складов голливудского реквизита.



Вся еда, что якобы выставляется на продажу в фильмах, бутафорская.







Включая и ресторанную.







Мороженое здесь волшебное – оно не тает.







Набор для героев, пристрастившихся к выпивке.







Значки на любой вкус.







И рации тоже.







Для военных фильмов здесь тоже есть наборы реквизита.







Жилеты, бронежилеты, кобура.







Металоискатели.







И оружие, разумеется.







Много оружия.







Наручники для любого случая.







А вот и “пояс шахида”.







Американские таксофоны.







Старые телефоны.







Для фильмов о музыке.







Деньги.







Огромный ряд Библий. Причем все они – настоящие.







Гробы.







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