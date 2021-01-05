Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки

Джинсы – один из самых популярных предметов гардероба. Они функциональны и просты в носке. Но не всегда можно найти пару подходящего по длине размера. При этом подшивку хочется выполнить с сохранением фабричной строчки и варки. Сделать это куда проще, чем кажется.





Прежде чем начинать подшивку, важно определиться с длиной. Подколите джинсы английскими булавками, чтобы сохранить наметки.





Отметьте нужную длину подшивки, прибавив к ней размер фабричной варки, которую нужно сохранить. От получившейся длины отложите сантиметр вниз для припуска на шов. К нижней фабричной детали тоже добавьте припуск на шов 1 см. Отрежьте лишнюю ткань.





Снимите нить с оригинальной подгибки. Отутюжьте деталь.



Совместите отрезанный край с брючиной, сметайте. Пристрочите.





Удалите уголки внутренней строчки, немного подровняйте шов, удалив бахрому.



Заутюжьте шов в сторону подгибки.



Подверните подгибку по магазинному варианту и как следует проутюжьте.



Возьмите нить близкую по цвету к той, что была изначально и прострочите подгиб.

Подробная инструкция в видео ниже.

