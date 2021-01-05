С нами не соскучишься!

7 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ5 января, 11:15
    писала писала а сколько варить не написала? зачем писалаКак приготовить п...
  • ydraev Драев3 января, 23:14
    п.4Наиболее опасные ...
  • ydraev Драев3 января, 23:13
    п.2: "Наивысшая точка дороги — Аток (Atok) — находится на высоте 11906 метров над уровнем моря." Диво невозможное, на...Наиболее опасные ...

Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки

Джинсы – один из самых популярных предметов гардероба. Они функциональны и просты в носке. Но не всегда можно найти пару подходящего по длине размера. При этом подшивку хочется выполнить с сохранением фабричной строчки и варки. Сделать это куда проще, чем кажется.

Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Прежде чем начинать подшивку, важно определиться с длиной. Подколите джинсы английскими булавками, чтобы сохранить наметки.

Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Отметьте нужную длину подшивки, прибавив к ней размер фабричной варки, которую нужно сохранить. От получившейся длины отложите сантиметр вниз для припуска на шов. К нижней фабричной детали тоже добавьте припуск на шов 1 см. Отрежьте лишнюю ткань.

Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Снимите нить с оригинальной подгибки. Отутюжьте деталь.
Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Совместите отрезанный край с брючиной, сметайте. Пристрочите.

Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Удалите уголки внутренней строчки, немного подровняйте шов, удалив бахрому.
Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Заутюжьте шов в сторону подгибки.
Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Подверните подгибку по магазинному варианту и как следует проутюжьте.
Как подшить джинсы с сохранением фабричной варки
Возьмите нить близкую по цвету к той, что была изначально и прострочите подгиб.
Подробная инструкция в видео ниже.

Ссылка на первоисточник
ремонтДжинсы
Обсудить

Картина дня

наверх