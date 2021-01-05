8 самых эксцентричных чудаков Голливуда, которые не дают скучать своим поклонникам

# 1. Марлон Брандо

Марлон Брандо.

# 2. Криспин Гловер

Криспин Гловер.

# 3. Тильда Суинтон

Тильда Суинтон.

# 4. Винсент Прайс

Винсент Прайс.

# 5. Билл Мюррей

Билл Мюррей.

Добродушный и остроумный и в кино, и в жизни.

# 6. Том Круз

Том Круз.

# 7. Николас Кейдж

Николас Кейдж.

# 8. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли.