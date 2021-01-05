8 самых эксцентричных чудаков Голливуда, которые не дают скучать своим поклонникам

Кинозвёзды всегда привлекают повышенное внимание к своей персоне. Некоторые из них особенно эксцентричны. Создавая необычные образы на экране, очень часто актёры являются чрезвычайно чудаковатыми личностями от природы. Вот несколько голливудских звёзд, которые вывели необычное поведение на совершенно новый уровень!
# 1. Марлон Брандо
Марлон Брандо.
В Голливуде его называли королём актёров. Говорят, что методы его работы весьма странны, а сам он частенько казался невероятно далёким от реальности. Брандо слишком серьёзно относился к актёрской игре. О нём ходят настоящие легенды: например, когда Марлон стрелял из пистолета в сценарии, которые ему не нравились.
В фильме 1996 года «Остров доктора Моро» он использовал весьма эксцентричную технику, чтобы запомнить свой диалог. Его партнер по фильму Дэвид Тьюлис вспоминает, что Брандо получал свои реплики через наушник, который мог принимать полицейские частоты и в какой-то момент он якобы произнес фразу: «В Вулворте было ограбление».
# 2. Криспин Гловер
Криспин Гловер.
Гловер прославился благодаря роли Джорджа МакФлая в фильме «Назад в будущее» (1985). Актёр оказал большое творческое влияние на роль Тощего убийцы в «Ангелах Чарли» (2000). Благодаря Гловеру его персонаж замолчал. Жуткая деталь выдирания волос у людей также была причудливым изобретением Криспина!
Актёр просит не путать эксцентричность с сумасшествием. Он утверждает, что его психика в полном порядке, просто у него есть некоторые странности. Полностью соответствуя своему характеру, Криспин часто играет невероятных чудаков, также он снимает причудливые фильмы в стиле арт-хаус. Гловер любит коллекционировать медицинское оборудование и модели вулканов, сделанные из бумаги.
# 3. Тильда Суинтон
Тильда Суинтон.
Тильда Суинтон - великая актриса! Она снималась во всём, от арт-хаус фильмов до крупных блокбастеров Marvel Studios. Эксцентричные персонажи, которых она сыграла, включают Орландо (1992), андрогинную бессмертную героиню Вирджинии Вульф и жуткого министра Мэйсона в фильме «Сквозь Снег» («Snowpiercer») (2013). Что же входит в круг закадровых интересов необычной звезды?
Тильда обожает современное искусство. Однажды отправившись на выставку в Нью-Йоркский музей, она не только осматривала экспонаты, но и улеглась спать… в стеклянный ящик! Конечно, это был спектакль, но обычные люди такого не сделают!
В детстве в доме Тильды царила атмосфера Роальда Даля. У актрисы был младший брат, которого она по её словам мечтала убить. Но вместо этого однажды спасла ему жизнь.
Актриса во всём проявляет себя, как андрогинная личность. Странностей у неё хоть отбавляй! К примеру, женщина признаётся, что ей нравится снимать на камеру яйца, которые снесла её курица.
# 4. Винсент Прайс
Винсент Прайс.
Легенда классических фильмов ужасов, когда он не был занят уклонением от кинжалов в кино, в жизни тоже обожал ножи. Он был гурманом не только в создании страшных образов, но и в жизни: они на пару с женой Мэри даже издавали книги кулинарных рецептов.
Король неожиданностей в 1974 году полностью оправдал свою репутацию чудака, сняв комедию «Прогресс Перси» о трансплантации полового члена!
# 5. Билл Мюррей
Билл Мюррей.
Билл Мюррей — единственный в своём роде! На экране он играет добродушных чудаков и как говорят поклонники, таков он и в жизни. Многие известные люди неохотно посещают обычные общественные места, где моно встретить так называемых обычных людей. Не Мюррей. Он активный тусовщик и появляется и на концертах, и на домашних вечеринках.
Мюррей несколько раз был замечен на детском велосипеде, когда проезжал через отделения Wal-Mart в Саутфилде, штат Мичиган, в 2006 году. На нём была явно использованная форма пожарного с кислородным баллоном. Вероятно герой «Охотников за привидениями» хотел воплотить в жизни свой киношный образ.
Добродушный и остроумный и в кино, и в жизни.
Голливудский актёр известен тем, что у него нет ни агента, ни ассистентов, ни официального представителя. Если с ним нужно связаться, то сделать это можно лишь по личному номеру с автоответчиком. Один раз его попытались заставить нанять ассистента. Билл ответил тем, что нанял на эту должность... глухонемого! Хотя сам актёр даже не знает языка жестов.
# 6. Том Круз
Том Круз.
В отличие от всех участников данной подборки, Том Круз желает казаться «абсолютно нормальным». Хотя даже то, что актёр, будучи миллионером, очень любит сниматься в блокбастерах, подвергает данное утверждение сомнению. В остальном Том тоже весьма своеобразная личность. В Голливуде его принадлежность к секте сайентологов — это уже притча во языцех. Это и неудивительно: после развода с Николь Кидман и развала всех последующих отношений, актёру подбирала невесту Церковь сайентологии.
# 7. Николас Кейдж
Николас Кейдж.
Николас Кейдж частенько создаёт образы странных людей на экране, а иногда играет и вовсе чокнутых. В жизни актёр тоже совершает весьма чудаковатые поступки, которые заставляют сомневаться в его вменяемости. Кейдж славится своими огромными экстравагантными тратами. Актёр любит покупать космически дорогие и бесполезные вещи. У нас бы сказали «с жиру бесится». Это не могло не остаться без логичных последствий: сейчас актёр испытывает финансовые трудности.
# 8. Анджелина Джоли
Анджелина Джоли.
В последние время актриса слегка остепенилась. Сейчас она старается воздерживаться от экстравагантных публичных выходок. В прошлом же описания её бесконечных причуд не сходили с первых страниц газет.
Когда Анджелина была замужем за Билли Бобом Торнтоном, они носили на своих шеях одинаковые кулоны с каплями крови друг друга. Джоли вообще считают большой поклонницей садомазо, слегка «сдвинутой» на крови.
Самой шокирующей проделкой до сих пор считается её страстный поцелуй с братом на церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году. А уж роды их с Брэдом первенца в Африке — это верх безумия, когда к твоим услугам любая самая продвинутая клиника мира.
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