Вертикальные сады и зеленые стены в доме и во дворе

Многие травы, зелень и клубника не нуждаются в большом количестве почвы, как и большинство других растений, поэтому все они хорошие кандидаты для создания вертикальных садов.
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Вертикальный сад из трав в пищевом саду в Атланте, Ботанический сад. Раздел справа, для водяной стены. achefinthegarden.blogspot.com
Вертикальный травяной сад в Атланте, Ботанический сад. Растения проходят сквозь отверствия в садовой пленке, которая держит почву. atlantabotanicalgarden.org
Вот из таких ящиков сложены травяные стены
А вот зеленая стена в ресторане в Филадельфии.
Вертикальная стена из трав в детском кафе, Калифорния. Здесь дети обучаются выращивать растения. homeboyindustries.org
Карманный вертикальный сад dotzila.com
Вертикальный сад полный кулинарной зелени и трав. diynetwork.com
Вертикальный сад на аквапонике. Вода циркулирует через панели из резервуара ниже. Аквариумные рыбки создают удобрения, необходимые для грядок. Башня изготовлена из 9 - секций в каждой по 12 карманов, которые продеты проволокой, чтобы сформировать треугольник.Панели были прикреплены к оцинкованной трубе и помещены над баком. Фонтанный насос обеспечивает циркуляцию воды через войлочные панели. Автор Джеймс Snidle, галерея Сан-Франциско. Plantsonwalls.blogspot.com
Карманная зелена стенка на кухне. woollypocket.com
Зеленая стенка из волокнистого войлока. remodelista.com
Модульная зеленая стена из ячеек, Мичиган livewall.com
Модульная зеленая стена в рамке. livewall.com
Зеленая стена в рамке, из цветов и трав livewall.com
Вертикальная модульная грядка. livewall.com
Переносная вертикальная зеленая стена. Zizmor House, Нью Йорк. www.dwell.com
Крытая стойка с зелеными грядками в кафе LYFE Kitchen в Пало-Альто, штат Калифорния. Хороший урок по идентификации растений. liveloveyoga.wordpress.com
Вертикальный сад из трав. Здесь почва и корни находятся в проволочных клетках, которые размещены в рамках стены. Смотрите клетку внизу слева. Дно, задняя и боковые клетки обернуты тканью. Эта конструкция кажется хорошей отправной точкой (вдохновением) для других подобных конструкций. Ботанические сады, штат Мэн. argoknot.com
Водосточный травяной сад на желобах Наклонные желоба направляют воду вниз к каждому лотку. Не забывайте делать дренажные отверстия, если лоток висит ровно. Оцинкованная сталь или медь, лучше подходят для окружающей среды, чем ПВХ. aquaduckraingutters.com
Висячие сады своими руками. Подробности на diy-enthusiasts.com
Вертикальный сад из паллет. Убедитесь, что ваш поддон подвергали термообработке, а не обрабатывают химикатами. diyshowoff.com
Вертикальный травяной сад из паллет.
Вертикальные грядки bonnieplants.com
Вертикальный сад из пластиковых емкостей lasfotosmasalucinantes.blogspot.com
Вертикальный сад из пластиковых бутылок, Кларенс-хаус, сентябрь 2010 года Растения выращиваются в переработанных и повторно используемых бутылках на вертикальной плоскости. petherickurquhartandhunt.com
Зеленая стена из бутылок. petherickurquhartandhunt.com
Вертикальный сад из горшков держиться на прочном стальном каркасе. byjoost.com
Вертикальный сад из военных ящиков. ryanbenoitdesign.com
Зеленая стенка на кухне williams-sonoma.com
Сумочный вариант зеленой стены. hydroherbafrica.co.za
Вертикальный сад в пластиковом контейнере Evo Organic. evoorganic.com
Вертикальные грядки в банках с черными камнями на дне для дренажа. notjustahousewife.net
Вертикальный сад на магнитах www.myurbio.com
Вертикальный сад на магнитах. Изготовлен из переработанного полипропилена, 5 цветов. uk.minigarden.net
Кухонный сад будущего по версии Hyundai. tecnologia.coninternet.org Источник: http://rodovid.me/Asya/vertikalnye-sady-i-zelenye-steny-v-do...
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