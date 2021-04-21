Вертикальные сады и зеленые стены в доме и во дворе

Многие травы, зелень и клубника не нуждаются в большом количестве почвы, как и большинство других растений, поэтому все они хорошие кандидаты для создания вертикальных садов.

Вертикальный сад из трав в пищевом саду в Атланте, Ботанический сад. Раздел справа, для водяной стены. achefinthegarden.blogspot.com

Вертикальный травяной сад в Атланте, Ботанический сад. Растения проходят сквозь отверствия в садовой пленке, которая держит почву. atlantabotanicalgarden.org

Вот из таких ящиков сложены травяные стены

А вот зеленая стена в ресторане в Филадельфии.

Вертикальная стена из трав в детском кафе, Калифорния. Здесь дети обучаются выращивать растения. homeboyindustries.org

Карманный вертикальный сад dotzila.com

Вертикальный сад полный кулинарной зелени и трав. diynetwork.com

Вертикальный сад на аквапонике. Вода циркулирует через панели из резервуара ниже. Аквариумные рыбки создают удобрения, необходимые для грядок. Башня изготовлена из 9 - секций в каждой по 12 карманов, которые продеты проволокой, чтобы сформировать треугольник.

Панели были прикреплены к оцинкованной трубе и помещены над баком. Фонтанный насос обеспечивает циркуляцию воды через войлочные панели. Автор Джеймс Snidle, галерея Сан-Франциско. Plantsonwalls.blogspot.com

Карманная зелена стенка на кухне. woollypocket.com

Зеленая стенка из волокнистого войлока. remodelista.com

Модульная зеленая стена из ячеек, Мичиган livewall.com

Модульная зеленая стена в рамке. livewall.com

Зеленая стена в рамке, из цветов и трав livewall.com

Вертикальная модульная грядка. livewall.com

Переносная вертикальная зеленая стена. Zizmor House, Нью Йорк. www.dwell.com

Крытая стойка с зелеными грядками в кафе LYFE Kitchen в Пало-Альто, штат Калифорния. Хороший урок по идентификации растений. liveloveyoga.wordpress.com

Вертикальный сад из трав. Здесь почва и корни находятся в проволочных клетках, которые размещены в рамках стены. Смотрите клетку внизу слева. Дно, задняя и боковые клетки обернуты тканью. Эта конструкция кажется хорошей отправной точкой (вдохновением) для других подобных конструкций. Ботанические сады, штат Мэн. argoknot.com

Водосточный травяной сад на желобах Наклонные желоба направляют воду вниз к каждому лотку. Не забывайте делать дренажные отверстия, если лоток висит ровно. Оцинкованная сталь или медь, лучше подходят для окружающей среды, чем ПВХ. aquaduckraingutters.com

Висячие сады своими руками. Подробности на diy-enthusiasts.com

Вертикальный сад из паллет. Убедитесь, что ваш поддон подвергали термообработке, а не обрабатывают химикатами. diyshowoff.com

Вертикальный травяной сад из паллет.

Вертикальные грядки bonnieplants.com

Вертикальный сад из пластиковых емкостей lasfotosmasalucinantes.blogspot.com

Вертикальный сад из пластиковых бутылок, Кларенс-хаус, сентябрь 2010 года Растения выращиваются в переработанных и повторно используемых бутылках на вертикальной плоскости. petherickurquhartandhunt.com

Зеленая стена из бутылок. petherickurquhartandhunt.com

Вертикальный сад из горшков держиться на прочном стальном каркасе. byjoost.com

Вертикальный сад из военных ящиков. ryanbenoitdesign.com

Зеленая стенка на кухне williams-sonoma.com

Сумочный вариант зеленой стены. hydroherbafrica.co.za

Вертикальный сад в пластиковом контейнере Evo Organic. evoorganic.com

Вертикальные грядки в банках с черными камнями на дне для дренажа. notjustahousewife.net

Вертикальный сад на магнитах www.myurbio.com

Вертикальный сад на магнитах. Изготовлен из переработанного полипропилена, 5 цветов. uk.minigarden.net

Кухонный сад будущего по версии Hyundai. tecnologia.coninternet.org Источник: http://rodovid.me/Asya/vertikalnye-sady-i-zelenye-steny-v-do...