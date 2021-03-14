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Простой способ прививки роз

Для того чтобы сделать розы более устойчивыми к неблагоприятным условиям, а также ускорить процесс роста прекрасных растений, их прививают на менее привередливого сородича. Весеннюю прививку можно проводить в конце апреля, начале мая до момента распускания почек.

Простой способ прививки роз
Прививка роз — очень простой процесс. Главное — использовать для работы стерильный инструмент. Используя острый канцелярский нож, срежьте стебель розы.
Простой способ прививки роз
Расщипите стебель на 2 части.
Простой способ прививки роз
Подготовьте черенок второй розы и зачистите стебель.
Простой способ прививки роз
Аккуратно вставьте черенок в стебель.
Простой способ прививки роз
Разрежьте соломинку по длинной стороне и используйте ее для защиты места соединения двух роз.

Простой способ прививки роз
Зафиксируйте трубочку кабельными стяжками.
Простой способ прививки роз
Сверху наденьте небольшой пакетик и закрепите его кабельной стяжкой. Пакетик выступит в качестве парника.
Простой способ прививки роз
Примерно через 2 недели на привитой розе появится первый отросток.
Простой способ прививки роз
Простой способ прививки роз
Через некоторое время растение порадует вас красивым цветением.
Подробный процесс прививки роз этим способом можно посмотреть на видео:


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прививкаРозы
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