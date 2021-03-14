Простой способ прививки роз

Для того чтобы сделать розы более устойчивыми к неблагоприятным условиям, а также ускорить процесс роста прекрасных растений, их прививают на менее привередливого сородича. Весеннюю прививку можно проводить в конце апреля, начале мая до момента распускания почек.





Прививка роз — очень простой процесс. Главное — использовать для работы стерильный инструмент. Используя острый канцелярский нож, срежьте стебель розы.



Расщипите стебель на 2 части.



Подготовьте черенок второй розы и зачистите стебель.



Аккуратно вставьте черенок в стебель.



Разрежьте соломинку по длинной стороне и используйте ее для защиты места соединения двух роз.





Зафиксируйте трубочку кабельными стяжками.



Сверху наденьте небольшой пакетик и закрепите его кабельной стяжкой. Пакетик выступит в качестве парника.



Примерно через 2 недели на привитой розе появится первый отросток.





Через некоторое время растение порадует вас красивым цветением.

Подробный процесс прививки роз этим способом можно посмотреть на видео:

