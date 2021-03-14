Простой способ прививки роз

Для того чтобы сделать розы более устойчивыми к неблагоприятным условиям, а также ускорить процесс роста прекрасных растений, их прививают на менее привередливого сородича. Весеннюю прививку можно проводить в конце апреля, начале мая до момента распускания почек.
Прививка роз — очень простой процесс. Главное — использовать для работы стерильный инструмент. Используя острый канцелярский нож, срежьте стебель розы.
Расщипите стебель на 2 части.
Подготовьте черенок второй розы и зачистите стебель.
Аккуратно вставьте черенок в стебель.
Разрежьте соломинку по длинной стороне и используйте ее для защиты места соединения двух роз.
Зафиксируйте трубочку кабельными стяжками.
Сверху наденьте небольшой пакетик и закрепите его кабельной стяжкой. Пакетик выступит в качестве парника.
Примерно через 2 недели на привитой розе появится первый отросток.
Через некоторое время растение порадует вас красивым цветением.
Подробный процесс прививки роз этим способом можно посмотреть на видео:
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