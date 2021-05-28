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Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Иллюстратор Скотт Уминга (Scott Uminga) накладывает друг на друга сотни слоёв, чтобы создать яркие панорамы и городские пейзажи. Его геометрический стиль напоминает фотографии сингапурского фотографа Фонг Ци Вэя (Fong Qi Wei) и продолжает развиваться в своём направлении.

Уминга вдохновляется во время прогулок в дождливую ночь или когда просто смотрит в окно. Он постоянно экспериментирует, что позволяет расширять его творческий стиль.

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга


Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

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