Как прорастить семена за несколько часов

Ждать, пока прорастёт семечко порой приходится очень долго. Время уходит, сроки посадки поджимают, терпение заканчивается. Существует немало способов, как ускорить появление долгожданного росточка, но какие-то из вариантов работают не слишком хорошо, а для других нужны специальные средства, которых нет под рукой.

Невероятно простой, но столь же эффективный способ не потребует от вас ничего за исключением воды!

Итак, в качестве подготовки, у семян желательно срезать «носики» (если они есть). Будьте очень осторожны, чтобы не повредить само семечко — работайте маленькими маникюрными ножницами!





Далее, положите семена в ватный диск или заверните в марлю.



Для процедуры вам понадобятся две ёмкости. В одну из них нужно налить ледяную воду (можно даже добавить кубики льда), а в другую едва-едва остывший кипяток (от воды ещё должен идти пар). Ватный диск, в который завёрнуты семена, держите пинцетом, чтобы не обжечь руки.



Погрузите ватный диск в горячую воду и досчитайте до трёх.



После этого выньте, слегка отожмите и сразу погрузите в ёмкость с ледяной водой. Вновь досчитайте до трёх, выньте и отожмите.



Повторите процедуру чередования горячей и ледяной воды три раза. После этого диск слегка отожмите, положите в закрывающуюся коробочку, которую необходимо поставить в тёплое место.

Через 15-18 часов вы увидите, что семена дали ростки. Сразу после этого необходимо высевать семена в почву, чтобы молодые корешки не вросли в вату или ткань и не повредились.Нагляднее о данном способе проращивания — в видео ниже.