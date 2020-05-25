Быстрый наливной мясной пирог

Главное в пироге что? Конечно, тесто. Потратьте пять минут и прочитайте этот рецепт мясного пирога — мы очень рекомендуем вам делать тесто для наливных пирогов именно по нему. Во-первых, делается оно за 10 минут, во-вторых, в нем не используется майонез, как в других подобных рецептах, в третьих… впрочем, пора приступать к делу.

Итак, нужно найти в доме следующие ингредиенты: 2 яйца, половину чайной ложки соли, стакан муки, стакан кефира и половину чайной ложки соды. Это все для теста. Для начинки понадобятся 300 граммов мясного фарша, пара луковиц, нарезанных кубиками, соль и перец.

Нашли? Тогда перемешиваем кефир с содой и оставляем так на 5 минут, а затем добавляем яйца, муку и соль. Все это хорошенько перемешиваем — наше тесто готово! Мясная начинка делается из сырого фарша, перемешанного с луком (ну а соль и перец, как обычно, по вкусу). Берем форму для выпекания, смазываем ее маслом, посыпаем мукой и выливаем туда половину теста. Далее выкладываем мясную начинку и сверху на нее выливаем вторую половину теста. Форму ставим в хорошо разогретую духовку и выпекаем 40 минут при 170С.

Проще простого!