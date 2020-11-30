5 супов-пюре из сезонных овощей, которые оценят дети и мужья

Картофель, морковь, капуста, кабачки, грибы, шпинат, зелёный горошек, сельдерей – всё это и многое другое можно использовать для приготовления крем-супов. Такое блюдо станет настоящим спасением жаркими летними днями. Холодное, горячее, тёплое, с добавлением соусов, специй, сметаны или сливок, со свежей зеленью и гренками – оно отлично впишется в дневной рацион.
1. Суп-пюре с луком-пореем и чечевицей
Суп-пюре с луком-пореем и чечевицей. \ Фото: google.com.ua.
Многие наверняка хотя бы раз в своей жизни пробовали классический луковый суп, который приятно согревает промозглыми осенне-зимними вечерами. Но так как сейчас знойное лето, то этому блюду есть альтернатива – суп-пюре из лука-порея. Вкусно, быстро, сытно, но при этом невероятно легко.
Ингредиенты:
• Чечевица зелёная - 250-300 г;
• Лук репчатый среднего размера - 4 шт;
• Лук-порей среднего размера - 2 стебля;
• Картофель среднего размера - 3 шт;
• Лист лавровый - 1 шт;
• Масло сливочное - 50 г;
• Листочки свежей мяты - 5-6 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Крем-суп с луком-пореем. \ Фото: tveda.ru.
Способ приготовления:
• Чечевицу тщательно промыть под проточной водой;
• После замочить на 10-15 минут в воде;
• Слить и отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Добавить лавровый лист;
• Варить примерно около часа;
• Картофель вымыть, очистить и нарезать средним кубиком;
• Лук очистить и нарезать средним кубиком;
• Лук-порей нарезать ломтиками или кольцами;
• В глубокой сковороде растопить сливочное масло;
• Затем добавить лук-порей;
• Жарить не менее 5-7 минут, постоянно помешивая;
• После добавить картофель;
• Накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить 6-8 минут;
• Посолить и поперчить;
• Залить двумя стаканами горячей воды;
• Готовить на медленном огне 10-15 минут;
• Получившийся суп отправить в чашу блендера;
• Следом готовую чечевицу;
• Всё перебить до однородной пюреообразной массы;
• Мяту вымыть;
• Просушить и измельчить;
• И посыпать перед подачей суп в тарелках.
2. Суп-пюре с креветками и овощами
Овощной суп-пюре с креветками. \ Фото: wallpaperflare.com.
Крем-суп из овощей в сочетание с креветками – то, что нужно в разгар жаркого лета. Вкусное и питательное блюдо не отнимет много времени на приготовление, а также порадует своим нежным вкусом и восхитительным ароматом специй и свежей зелени.
Ингредиенты:
• Морковь среднего размера - 3 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Капуста цветная - 250-300 г;
• Кабачки средние - 1 шт;
• Картофель среднего размера - 2 шт;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Сливки - 100 мл;
• Масло сливочное - 3 ст.л;
• Креветки очищенные - 200 г;
• Куркума - 1/3 часть ч.л;
• Свежий укроп - 6-10 веточек;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Лёгкий питательный крем-суп с добавлением креветок. \ Фото:
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружками или крупным кубиком;
• Лук порезать средним кубиком;
• Капусту вымыть и разобрать на соцветия;
• Картофель вымыть;
• Очистить, нарезать кубиком;
• Кабачки вымыть и нарезать кубиками;
• В сотейнике или глубокой сковороде растопить масло;
• Выложить морковь;
• Обжарить около 3-4 минут;
• После добавить лук и кабачки;
• Жарить 3-4 минуты;
• Затем выложить картофель и соцветия цветной капусты;
• Залить горячей водой (примерно 1-1,5 литра);
• Накрыть крышкой и готовить 15-20 минут на среднем огне;
• Чеснок очистить и мелко порубить;
• Добавить к овощам;
• Посолить, поперчить, приправить куркумой;
• Затем аккуратно влить сливки;
• Слегка перемешать и протушить 3-4 минуты;
• Тушёные овощи вместе с жидкостью перелить в чашу блендера;
• И перебить до однородной кремообразной массы;
• Креветки отварить в слегка подсоленной воде;
• Перед подачей украсить свежей мелко нарубленной зеленью и целыми креветками.
3. Крем-суп из авокадо
Витаминный суп из авокадо. \ Фото: the-challenger.ru.
Многие слышали о пользе авокадо – плод, который богат на клетчатку, помогает насытить организм энергией на несколько часов, не вызывая при этом ни тяжести в желудке, ни чувства голода.
Ингредиенты:
• Авокадо среднего размера - 2 шт;
• Лимонный сок - 2 ст.л;
• Лук красный среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 1-2 зубчика;
• Бульон овощной - 700 мл;
• Кинза свежая - 6-8 веточек;
• Цедра лайма или лимона - 1 ст.л;
• Соевый соус - 1 ст.л;
• Помидоры черри - 4-6 шт;
• Свежая зелень микс - 6-10 веточек;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Суп-пюре из авокадо. \ Фото: foodman.club.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Очистить кожуру;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать кубиком;
• И сбрызнуть лимонным соком;
• Лук измельчить;
• Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс;
• Измельчённый лук, авокадо и чеснок переложить в чашу блендера;
• Добавить горячий бульон из овощей (пакетированный или из кубика);
• Выдавить сок из лимона;
• Посолить, поперчить и добавить цедру лимона;
• Приправить соевым соусом и мелко рубленной кинзой;
• Перебить до состояния пюре;
• Подавать с кусочками помидоров и свежей зеленью.
4. Пикантный томатный суп-пюре
Острый томатный суп-пюре. \ Фото: google.com.
Суп-пюре с помидорами и жгучим перцем чили - для тех, кто предпочитает острые блюда независимо от времени года. Подавать такой суп лучше всего тёплым или холодным. По желанию можно добавить ложечку сметаны или сливок.
Ингредиенты:
• Помидоры среднего размера - 5-6 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Чеснок - 3-4 зубчика;
• Перец чили средний - 1 шт;
• Куркума, зира и молотая паприка - всё по 1/2 части ч.л;
• Оливковое масло - 1-2 ст.л;
• Сахар - 0,5 ч.л;
• Уксус столовый - 0,5 ст.л;
• Овощной бульон - 1 л;
• Базилик красный или зелёный - 5-6 листочков;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Томатный крем-суп. \ Фото: chefmarket.ru.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
• Чили вымыть;
• Нарезать полосками;
• Масло оливковое разогреть в глубокой сковороде или сотейнике;
• Выложить в него лук и чеснок;
• Обжарить, помешивая 5-6 минут;
• Затем отправить на сковородку перец;
• Перемешать и жарить 3-4 минуты;
• Добавить пару столовых ложек воды;
• Приправить специями;
• Посолить;
• Добавить сахар;
• Накрыть крышкой и тушить 5-6 минут;
• В кипящую в кастрюле воду отправить помидоры на 25-30 секунд;
• Переложить их на дуршлаг;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиками;
• Переложить на сковороду к овощам;
• Влить уксус;
• Накрыть крышкой и тушить примерно 7-8 минут;
• После добавить овощной бульон;
• Вновь посолить и поперчить;
• Довести до кипения, а после готовить 7-8 минут;
• Затем содержимое сковороды аккуратно перелить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Разлить по тарелкам, украсив перед подачей свежей зеленью.
5. Суп-пюре из свеклы
Свекольный крем-суп. \ Фото: google.com.
Если вы не знаете, как заставить ребёнка есть овощи, в том числе и свеклу, тогда этот рецепт специально для такого случая. Вкусный и невероятно яркий, он сто процентов понравится капризному чаду, которое, попробовав пару ложек, захочет добавки.
Ингредиенты:
• Свекла молодая крупная - 2 шт;
• Сливки нежирные - 200 мл;
• Брынза - 100 г;
• Корень сельдерея - 1/3 часть;
• Лук репчатый средний - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л;
• Лимонный сок - 2 ст.л;
• Сахар - 1 ст.л. без горки;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Суп-пюре из свеклы. \ Фото: photorecept.ru.
Способ приготовления:
• Сельдерей и свеклу хорошо вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком или соломкой;
• Чеснок и лук очистить;
• Нарезать произвольно;
• В глубокой кастрюле нагреть подсолнечное масло;
• Обжарить на нём лук с чесноком до едва заметного золотистого цвета;
• Затем добавить свеклу и сельдерей;
• Готовить 5-6 минут, слегка помешивая;
• После к овощам добавить сахар и лимонный сок, а также не полный стакан тёплой воды;
• Довести до кипения;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на небольшом огне 15-20 минут;
• Снять с огня;
• Остудить и перебить (жидкость не сливать) до однородной массы блендером;
• При необходимости получившееся пюре протереть через очень мелкое сито;
• После получившуюся массу перелить в кастрюлю;
• Посолить, поперчить;
• Добавить горячие сливки;
• Постоянно помешивая довести до кипения;
• Проварить 5-6 минут;
• Перед подачей (порционно) посыпать мелко рубленным зелёным луком и брынзой.
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