«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

Кого только не играл Леонид Куравлёв! Как только не перепрыгивал из эпохи в эпоху, из характера в характер! Играл и положительных советских людей, и аморальных элементов. Передовиков и алкоголиков, героев и воров. Даже инопланетянина, даже знаменитого армянского эндокринолога. 8 октября Леонид Куравлёв – народный и знаменитый, сыгравший две сотни ролей в кино – отметил 80-летие.



Леонид Куравлёв вырос на окраине Москвы в простой семье. Когда выбрал актёрскую профессию, вся родня была поражена, сражена и возмущённо говорила: «У Куравлёвых один сын, и тот чокнутый!»

В своё время будущего легендарного актёра отчислили из ВГИКа – он долго не мог преодолеть скованность и зажатость. Но потом восстановили. А уже через год он стал лучшим студентом курса. Его звали играть таких советских в доску парней, и он очеловечивал их. Звали играть авантюристов, мелких жуликов, и они становились главными героями, фразы и песни которых уходили в народ. «Вообще я сыграл трех воров — Жорж Милославский, Шура Балаганов в «Золотом теленке» Швейцера, Копчёный в фильме «Место встречи изменить нельзя». Три вора — и всех их любит зритель, я не понимаю почему», – удивлялся сам Куравляв.



Куравлёв играл маленьких людей, которые мечтали обвести вокруг пальца эпоху.

Жорж Милославский. «Иван Васильевич меняет профессию»

Инспектор Грандэн, «Ищите женщину»

Шура Балаганов, «Золотой теленок»

Афанасий Борщов, «Афоня»

Володя Завитушкин, «Не может быть!»

Миша Дятлов, «Самая обаятельная и привлекательная»