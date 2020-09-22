Правила жизни актера и режиссера Клинта Иствуда

Детство — это пора, когда дети верят в самые невероятные вещи! Кто-то верит, что на Новый год подарки приносит Дед Мороз, кто-то оставляет выпавший зуб под подушкой, чтобы ночью его забрала Зубная фея и взамен оставила денюжку, кто-то уверен в том, что ангелы живут на облаках и, свесив ножки, смотрят на нас сверху. Большинство с возрастом перестаёт в это верить, но многое из того, что дети узнали от своих родителей, они переносят с собой и во взрослую жизнь, ошибочно передавая следующим поколениям. Большинство таких убеждений безвредны, но это не делает их менее ложными. Одни остаются легендами, другие представляют собой просто недостаток знаний, которыми делятся в школе и дома. Вот несколько по-прежнему широко распространённых, хотя и доказуемо неверных вещей, которым учат детей до сих пор.
1. Верблюды хранят воду в своих горбах
фото: toptenz.net
Все знают, что верблюды могут преодолевать большие расстояния по жаркой пустыне не один день и даже не одну неделю без воды. Обходиться без воды дольше, чем любое другое "транспортное" животное, могут как бактрианы (двугорбые верблюды), так и дромадеры (одногорбые верблюды). Их горбы служат резервуарами для хранения воды, постепенно уменьшаясь в размерах по мере поглощения животным жидкости. Верблюды наполняют свои горбы водой, когда прибывают к источнику воды, будь то ручей или оазис, готовясь предпринять дальнейший путь через жаркую пустошь. Примерно так детям и рассказывают обычно. На самом деле, верблюжий горб вообще не хранит никакой воды. В верблюжьем горбу хранится жир. Жир позволяет животному получать энергию в течение длительного периода времени между приёмами пищи — это характерное свойство верблюдов не так широко известно. По мере того, как жир сжигается в результате метаболизма, горбы начинают прогибаться, пополняясь только тогда, когда животное вновь получает доступ к пище. Верблюды пьют огромное количество воды — до 20 галлонов (почти 76 л) за раз — которая хранится в кровотоке, а не в горбах. На самом деле, в верблюжьих горбах мало воды, и они не служат в качестве "водохранилища" для длительных путешествий по пустыне.
2. Проглоченная жвачка не переваривается
фото: toptenz.net Предупреждение детей о том, что жвачки глотать нельзя, часто сопровождалось скрытой угрозой о том, что она остаётся в желудке непереваренной, образуя всё больший и больший комок по мере попадания в желудок других таких же проглоченных жвачек. Такие слова дети чаще всего могли слышать от учителей, недовольных тем, что они жуют жвачку во время уроков. Хотя многие говорили, что жвачка может оставаться в желудке до 7 лет, это было и остаётся ложным утверждением. Жевательная резинка остаётся в желудке не дольше, чем любая другая проглоченная пища, в зависимости от метаболизма конкретного человека — от 30 минут до 2 часов. У большинства здоровых людей в течение этого времени желудок переваривает пищу, что является одной из причин, почему люди часто перекусывают между едой. Жевательная резинка не предназначена для того, чтобы её глотали, но сама идея, что она остаётся в желудке неограниченное время, вырастая в ещё большую массу, полностью ошибочна.
3. Великая Китайская стена — единственное рукотворное сооружение, которое видно из космоса
фото: toptenz.net Учителя, описывая древнюю китайскую цивилизацию, часто упоминают Великую Китайскую стену как единственный созданный руками человека объект на Земле, который виден из космоса. Это неправда. Стена не видна с низкой околоземной орбиты, на которой находится, например, Международная космическая станция (МКС). Великую Китайскую стену можно увидеть через камеры и телескопы, но невооружённым глазом человек её из космоса не заметит, только если это не будут экстраординарные условия наблюдения, такие как задняя подсветка с Земли, например. Из космоса видны другие рукотворные сооружения, включая, конечно же, города, особенно ночью, когда они освещены. При ясных условиях видимости космонавты и астронавты могут разглядеть каналы и водохранилища. Они также видят Бингхем-Каньон, один из крупнейших карьеров в мире, выкопанных человеком.
4. Большая часть тепла тела уходит через голову, поэтому зимой нужно носить шапку
фото: toptenz.net И это говорят не только детям, кстати. До недавнего времени даже в американской армии говорили новобранцам, что почти половина тепла тела уходит через голову, тем самым делая ношение головных уборов необходимым во избежание гипотермии. Эксперименты, связанные с потерей тепла тела человека, которые проводились в 1950-х годах, привели к заключению, что большая часть тепла выходит через голову, хотя последующие исследования показали, что предыдущие эксперименты были проведены некорректно. Объекты исследования были одеты тепло, кроме головы, что означало, что большее количество тепла действительно выходило через незащищённые части тела. В XXI веке учёные обнаружили, что результаты предыдущих исследований были ошибочными. Через конечности уходит больше тепла, чем через голову. Согласно отчёту в медицинском научном журнале British Medical Journal, опубликованному в 2008 году, через незащищённую голову происходит порядка 7-10% потери тепла, а не около 50%, как считалось ранее. Конечно, в холод все участки кожи должны быть покрыты для защиты от обморожения, в том числе голова и лицо.
5. Капли дождя имеют форму слёз
фото: toptenz.net Как и почему этот миф появился, остаётся загадкой, но капля дождя вообще не имеет ничего общего с формой слезы. Согласно НАСА, капли дождя, как они падают на землю, имеют форму, аналогичную верхней половине булочки для гамбургера, низ которой сплющило из-за сопротивления воздуха. Они также меняют свою форму при падении под воздействием ветра, своей собственной массы, от удара других капель и вследствие других факторов. Вид капли дождя в форме слезы укрепился благодаря телевизионным прогнозам погоды, а также рисункам детей, но он ошибочен. Капли дождя также не выпадают из облака наподобие воды, капающей из протекающего крана. Будучи в облаке, капли имеют шарообразную форму и удерживают её под действием собственного поверхностного натяжения. Они сохраняют свою круглую форму, начиная свой путь к земле, до тех пор, пока её не заставляют сплющиваться снизу факторы, упомянутые выше. То же самое поверхностное натяжение, которое сохраняло их шарообразную форму, сохраняет округлую форму верха до тех пор, пока капля не достигнет своего места назначения. Более крупные капли даже могут приобрести парашютообразную форму, но верх остаётся округлым, а не "стекающим", как у слезы.
6. Колумб доказал, что Земля круглая
фото: toptenz.net Это одно из самых ранних искажений фактов истории, которые дети узнают в школе. Христофор Колумб не ставил перед собой цель доказать, что Земля круглая. Также он не встречал сопротивления своему аргументу со стороны представителей науки и религии. Почти все образованные люди знали, что Земля имеет форму шара, до того, как Колумб открыл Америку в 1492 году. В то время были книги, описывающие Землю, и одну из таких он взял с собой в путешествие. Не говоря уже о том, что сегодня для некоторых Колумб ничего подобного не доказывал, и Земля на самом деле плоская. "Плоскоземельцы" большей частью полагают, что планета плоская, Северный полюс находится в центре, а внешние края окаймлены ледяной массой, известной как Антарктида. Другие верят, что Земля плоская, потому что в Библии говорится, что она плоская, часто ссылаясь на "край Земли" (упомянутый в Библии короля Якова 28 раз). Наверное, можно с уверенностью сказать, что сегодня гораздо больше сторонников теории "плоской Земли", чем во времена Колумба. Даже самые влиятельные священнослужители его времени приняли идею о том, что Земля имеет форму шара.
7. Хамелеоны меняют цвет, чтобы спрятаться от хищника
фото: toptenz.net Хамелеоны уже давно очаровывают детей и взрослых своей способностью менять цвет. Детей учили, что эти маленькие ящерицы меняют свою окраску, чтобы адаптироваться к окружающей обстановке, фактически замаскировываясь от хищников. Они действительно меняют цвет, но не для того, чтобы спрятаться от своих естественных врагов. Они изменяют окраску, чтобы привлечь внимание других хамелеонов, а также чтобы регулировать температуру своего тела, становясь темнее, если хотят сохранить больше тепла, или светлее, чтобы противостоять высоким температурам. Хамелеоны меняют цвет несколько раз в течение суток. Если что-то заставляет их чувствовать опасность, они темнеют, в то время как возбуждение заставляет их посветлеть. Самцы хамелеонов также меняют свою окраску, когда хотят привлечь внимание самки. В их коже содержатся нанокристаллы, которые они могут расширять или сжимать. Изменение цвета происходит в зависимости от изменения их формы, по разному отражающей свет, а не путём выделения масел или защитной чёрной жидкости, как считалось ранее.
8. Альберту Эйнштейну плохо давалась математика, и вообще он плохо учился в школе
фото: toptenz.net Родители часто говорят своим отстающим в школе детям, что Альберту Эйнштейну в начальной школе плохо давалась математика, тем самым надеясь мотивировать их. Это утверждение подтверждают различные сайты, биографии, видео и множество других источников. На самом деле это ложь. Когда в издании "Хотите — верьте, хотите — нет" написали про этот миф, Эйнштейн ответил, что освоил интегральное исчисление ещё до 15-летнего возраста. Он начал самостоятельно изучать алгебру в 12 лет и никогда не имел трудностей с этим предметом. Почему детей убеждают в обратном — неизвестно. Неизвестно до тех пор, пока кто-то не примет во внимание, что Альберт Эйнштейн подал заявку на поступление в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха в 17-летнем возрасте — на полтора года раньше. Он сдал вступительные экзамены по математике и естественным наукам, но провалился на экзаменах по истории и общественным наукам. Весь следующий год Эйнштейн учился в ремесленном училище, а затем снова сдал вступительные экзамены в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха — уже успешно. Постепенно факт того, что он провалил вступительные экзамены с первой попытки превратился в миф о том, что один из самых великих умов в истории плохо знал математику в школе.
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