Правила жизни актера и режиссера Клинта Иствуда

Детство — это пора, когда дети верят в самые невероятные вещи! Кто-то верит, что на Новый год подарки приносит Дед Мороз, кто-то оставляет выпавший зуб под подушкой, чтобы ночью его забрала Зубная фея и взамен оставила денюжку, кто-то уверен в том, что ангелы живут на облаках и, свесив ножки, смотрят на нас сверху. Большинство с возрастом перестаёт в это верить, но многое из того, что дети узнали от своих родителей, они переносят с собой и во взрослую жизнь, ошибочно передавая следующим поколениям. Большинство таких убеждений безвредны, но это не делает их менее ложными. Одни остаются легендами, другие представляют собой просто недостаток знаний, которыми делятся в школе и дома. Вот несколько по-прежнему широко распространённых, хотя и доказуемо неверных вещей, которым учат детей до сих пор.



1. Верблюды хранят воду в своих горбах

2. Проглоченная жвачка не переваривается

3. Великая Китайская стена — единственное рукотворное сооружение, которое видно из космоса

4. Большая часть тепла тела уходит через голову, поэтому зимой нужно носить шапку

5. Капли дождя имеют форму слёз

6. Колумб доказал, что Земля круглая

7. Хамелеоны меняют цвет, чтобы спрятаться от хищника

8. Альберту Эйнштейну плохо давалась математика, и вообще он плохо учился в школе