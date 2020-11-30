11 фактов, которые помогут вам легко распознать любую ложь при помощи языка тела

Как часто люди врут? Исследование показало, что за 10 минут разговора 60% взрослых людей хотя бы раз соврут. Причём, не раз.



Эксперт по языку тела Лиллиан Гласс работала с ФБР, помогая агентам выделить свидетельства обмана. Мы выбрали наиболее показательные признаки вранья из книги Гласс «Язык тела лжецов».









1. Резкая смена положения головы

2. Меняется ритм дыхания

3. Человек стоит или сидит очень ровно

4. Повторяющиеся слова или фразы

5. Человек прикасается ко рту или прикрывает его

6. Инстинктивное прикрытие уязвимых частей тела

7. Человек переминается с ноги на ногу

8. Слишком много информации

9. Человеку становится трудно говорить

10. Частое тыкание пальцем

11. На вас смотрят, не моргая