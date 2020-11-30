11 фактов, которые помогут вам легко распознать любую ложь при помощи языка тела

Как часто люди врут? Исследование показало, что за 10 минут разговора 60% взрослых людей хотя бы раз соврут. Причём, не раз.
Эксперт по языку тела Лиллиан Гласс работала с ФБР, помогая агентам выделить свидетельства обмана. Мы выбрали наиболее показательные признаки вранья из книги Гласс «Язык тела лжецов».
1. Резкая смена положения головы
Если человек внезапно двигает головой, когда вы задаете ему прямой вопрос, возможно, он о чем-то лжет. В таких случаях «голова откидывается назад или задирается вверх, наклоняется вперед или склоняется в сторону», пишет Гласс. Это часто происходит сразу перед тем, как человеку предстоит ответить на вопрос.
2. Меняется ритм дыхания
Во время лжи человек может начать тяжело дышать. Это рефлексивное действие. И когда меняется ритм дыхания, поднимаются плечи, а голос становится более блеклым. По сути, лгуну «не хватает дыхания, потому что меняется его ритм сердцебиения и приток крови. Тело испытывает такие перемены когда вы нервничаете и чувствуете себя напряженно — то есть когда вы лжете».
3. Человек стоит или сидит очень ровно
Известно, что люди дергаются и ерзают, когда нервничают, но нужно также обращать внимание на людей, которые вообще не двигаются. Возможно, это признак того, что тело готовится к возможной конфронтации. В нормальном разговоре вполне естественны мелкие, расслабленные и по большей части неосознанные движения. Поэтому если вы наблюдаете жесткое, кататоническое положение тела, никаких движений — это часто серьезный сигнал, что-то не так.
4. Повторяющиеся слова или фразы
Так происходит когда человек пытается в чем-то убедить и вас, и себя, говорит Гласс. «Он пытается согласовать ложь в своем сознании. К примеру, он может говорить „Я не делал… Я не делал“ снова и снова». Такое повторение — это еще и попытка выиграть немного времени, пока собираешься с мыслями.
5. Человек прикасается ко рту или прикрывает его
«Это характерный признак лжи: человек автоматически закрывает рукой рот, когда не хочет справляться с ситуацией или отвечать на вопрос», — говорит Гласс. Когда взрослые так делают, это значит, что они не говорят всей правды. Они в буквальном смысле закрывают канал коммуникации.
6. Инстинктивное прикрытие уязвимых частей тела
Это, например, горло, грудь, шея, голова или живот. «Я часто вижу это в зале суда, когда консультирую адвокатов. Всегда понятно, когда чьи-то показания задели нервы ответчика, если он или она закрывает рукой горло, — говорит Гласс. — Но я не могла оценить этот характерный симптом, пока не стала специальным агентом ФБР».
7. Человек переминается с ноги на ногу
Тело берет верх над мозгом, объясняет Гласс. Такое переступание с ноги на ногу подсказывает, что потенциальному лжецу некомфортно, он или она нервничает. Это также показывает, что человеку хотелось бы куда-то уйти, избавить себя от этой ситуации. «Это один из ключевых способов обнаружить ложь. Посмотрите человеку на ноги, и вы многое поймете».
8. Слишком много информации
«Когда человек говорит и говорит и выдает вам слишком много информации — такой, какую вы не просили, — очень высока вероятность, что он говорит неправду, — пишет Гласс. — Лжецы часто говорят много, потому что надеются, что эта болтовня или мнимая открытость убедит окружающих им поверить».
9. Человеку становится трудно говорить
«Если вы когда-нибудь посмотрите видео допроса подозреваемого, который точно виновен, то увидите — ему становится все сложнее говорить, — пишет Гласс. — Это происходит, потому что нервная система во время стресса уменьшает приток слюны, что осушает мембраны ротовой полости». Также стоит обратить внимание на закусывание губ или сжатые губы.
10. Частое тыкание пальцем
«Когда лжец начинает вести себя враждебно или переходит в оборону, он пытается поменяться ролью с допрашиваемым», — указывает Гласс. Враждебность возникает, потому что человек злится, что вы обнаруживаете его ложь, и в таких случаях он может начать тыкать в вашу сторону пальцем.
11. На вас смотрят, не моргая
Когда люди лгут, они часто отводят глаза. Но лжец может приложить дополнительные усилия для сохранения зрительного контакта — чтобы контролировать вас и манипулировать вами.
«Когда люди говорят правду, большинство периодически водят глазами вокруг, иногда отводят их. Лжецы же могут использовать холодный, твердый взгляд, чтобы запугать человека или поставить его под контроль». Также, с другой стороны, стоит обратить внимание на быстрое моргание.
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