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Следы бульдозера до нашей эры

Группа ученых обнародовала доклад о свинце в Гренландских льдах. Рядом же были обнаружены и следы, больше всего напоминающие гусеницы бульдозера. Все бы ничего, но датирована находка еще до нашей эры. Следы бульдозера до нашей эры

Если точнее, то выброс тяжелого металла датируется между 1100 годами до нашей эры и 800 годами нашей эры. Исследователи особо отмечают, что примерно тот же период времени в точности совпадает с расцветом и падением двух великих цивилизаций прошлого, Римской империи и Древней Греции. Следы бульдозера до нашей эры И речь сейчас не идет о каких-то псевдонаучных изысканиях. Научная команда исследователей состоит из представителей Оксфордского университета, Норвежского института исследований воздуха и Копенгагенского университета. В эти научные сообщества сторонники многочисленных теорий заговора просто не попадают. Следы бульдозера до нашей эры По одному из предположений, выбросы свинца напрямую связаны с разработкой европейских серебряных и свинцовых рудников. Выбросы тяжелых металлов увеличились в 900 годы, когда финикийцы расширили сеть торговых маршрутов. Осталось только понять, откуда все же взялись следы бульдозера. Нет никаких свидетельств о том, что хоть какая-то из древних цивилизаций получала доступ к технологиям такого уровня.

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Следы бульдозера до нашей эры

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