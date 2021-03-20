За что нужно «схватиться» первым, если на уборку в запасе есть несколько минут

Уже оделись, накрасились, собрали сумку, но на работу выходить еще рано? Потратьте эти 10 минут на уборку.

Вы удивитесь, как, оказывается, много можно успеть за такой короткий промежуток времени. Особенно, если делать это регулярно.

Идея 1: Продезинфицировать дверные ручки, переключатели, пульты

Ручки нужно вытирать спиртовым раствором.

Даже когда вы устраиваете в квартире генеральную уборку, у вас очень редко доходят руки до самого элементарного – дезинфекции выключателей, фурнитуры, пультов. А ведь именно на них собирается огромное количество микробов. Данная процедура очень простая, на нее не нужно тратить много времени, плюс – это идеальная возможность для мультизадачности. Например, вы можете разговаривать по телефону и протирать дверные ручки или ждать, пока высохнут волосы, и дезинфицировать пульт.

Идея 2: Загрузить посудомоечную машину

Загрузите посуду в посудомоечную машину и включите ее.

Наличие посудомоечной машины сильно облегчает жизнь всем домочадцам. Не приходится тратить время на то, чтобы перемыть и протереть гору посуды. Однако даже присутствие такого устройства не всегда позволяет поддерживать порядок на кухне попросту потому, что вы забываете загрузить тарелки в прибор.

Идея 3: Заправить кровать

Поэтому если у вас вдруг появится 10 лишних минут, загрузите посуду, добавьте моющее средство, выберете нужный цикл и нажмите кнопку «Пуск». Причем совсем не важно, лежит у вас одна тарелка в раковине, или целая гора.

Можно заправить кровать только одеялом - это тоже выглядит аккуратно.

Первое, на что вы обращаете внимание, зайдя в спальню, – кровать. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что она занимает большую часть комнаты. Именно поэтому нужно держать постель в порядке, всегда застилать ее красивым покрывалом или хотя бы поправлять одеяло, если у вас есть качественное постельное белье.

Совет: Также не забудьте поправить подушки – они тоже играют важную роль в визуальном восприятии спальни. Вы потратите на это ровно 10 минут, зато как изменится внешний вид комнаты! Она заиграет новыми красками и вам даже легче будет в ней дышать.

Идея 4: Протереть окна

Протрите мягкой тряпкой самые грязные участки окна.

Конечно, на полноценное мытье окон нужно гораздо больше 10 минут. Однако просто убрать детские отпечатки пальцев или потеки от воды, которые остаются, когда вы поливаете цветы, можно и за это короткое время. Для чистки используйте обычные салфетки и специальный спрей. Старайтесь выбирать наиболее загрязненные места, так как они больше всего нуждаются в уборке. Старайтесь быть максимально продуктивным, ведь времени не так много.

Идея 5: Очистите все экраны

Уберите пыль с экрана ноутбука при помощи тряпки из микрофибры.

Еще одна проста миссия, с которой можно легко справиться за 10 минут, состоит в чистке всех экранов, находящихся в квартире. Речь идет об экране телевизора, ноутбука, телефона, планшета и прочих гаджетов. Мы советуем делать это не влажной салфеткой, как многие привыкли, а мягкой тряпкой из микрофибры, смоченной в спиртовом растворе (воду и спирт нужно смешивать в пропорциях 1:1).

Идея 6: Распутайте шнуры

Распутайте и аккуратно сложите все провода в коробку.

Шнуры от телевизора, компьютера и других приборов регулярно нужно приводить в порядок, ведь они, так же как и наушники, очень любят запутываться. После окончания этой процедуры вы поймете, насколько легче вам стало находить нужный провод. Для того, чтобы шнуры дольше оставались в порядке, и вы смогли их собрать в одном месте, повесьте на дверце шкафа (с внутренней стороны) крючки на клеевой основе.

Идея 7: Очистите плиту

Помойте плиту чистящим средством и потом отполируйте тряпкой.

На плите часто скапливаются пятна от жира, кусочки еды и прочие загрязнения, на уборку которых обычно не хватает ни времени, ни сил. А ведь именно от состояния варочной панели зависит внешний вид кухни. Поэтому вооружитесь влажной тряпкой или губкой, соберите всю пыль и частицы пищи, которые скопились на поверхности, далее добавьте чистящее средство и оставьте плиту на некоторое время. Когда вы вернетесь домой, то с легкостью сможете устранить даже самые сложные пятна, ведь они к тому времени уже не будут намертво «приклеены» к поверхности.

Идея 8: Почистите увлажнитель

Разберите увлажнитель перед тем, как чистить его.

Увлажнитель тоже иногда нужно чистить, а не просто периодически менять картриджи. Поэтому если вы используете прибор круглосуточно, перед следующим наполнением обязательно проведите его очистку. Помните, что увлажнитель, в котором нет пыли, грязи и микробов, является гарантией того, что вы дышите чистым и здоровым воздухом в квартире.

Идея 9: Приведите в порядок занавески

Устраните пыль с занавесок.

Вы удивитесь, когда узнаете, какое огромное количество пыли скапливается на занавесках. Кроме того, они «притягивают» и много шерсти, если в вашей квартире живут домашние любимцы. Чтобы избавиться от этих загрязнений, возьмите валик с липкой основой и пройдитесь по всем гардинам сверху вниз. Поверьте, это будет самая легкая работа, которую вы когда-либо делали по дому. Зато результат порадует вас и ваш организм, так как больше не придется дышать пылью.

Идея 10: Протрите все приборы из нержавеющей стали

Столовые приборы можно быстро протереть мягкой тряпкой.

Грязные столовые приборы придают кухне неухоженный и неряшливый внешний вид. А ведь все, что нужно сделать для решения этой проблемы – купить специальные салфетки для приборов из нержавеющей стали и потратить 10 минут на приведение их в порядок. Главное преимущество данных салфеток состоит в том, что они быстро срабатывают, поэтому вам не придется несколько раз делать одну и ту же работу.

Идея 11: Уберите в прихожей

Для начала соберите все вещи, которые валяются, а затем протрите шкаф.

Как показывает практика, прихожая является именно той комнатой, в которой быстрее всего образовывается беспорядок (даже кухня находится на втором месте). Раскиданная обувь, аксессуары, ключи, газеты и другая почта, верхняя одежда – все это обычно лежит не на своих местах, а где попало. В результате первое, что вы видите, заходя в квартиру, – это хаос. Поэтому уделите в один прекрасный день 10 минут, чтобы убрать все вещи, которые скопились в коридоре, по своим местам. Еще один вариант, который поможет с пользой провести время – чистка обуви, сумок и курток.

Идея 12: Подметите во дворе или на террасе

Уберите листья во дворе.

На террасе, тротуаре и во внутреннем дворике скапливается много пыли, грязи и опавших листьев. Вроде бы и не сильно заметно, но все равно портит экстерьер дома. Поэтому вооружитесь метлой или воздуходувкой и очистите площадь от загрязнений.