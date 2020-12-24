Новогодние канапе и закуски

Праздничный вечер долгий, дом полон ароматами еды, но за стол еще рано. Именно поэтому легкие мини-закуски – очень важная часть праздничного меню.
Вот чем можно удивить гостей перед праздничным ужином и не перебить аппетит.
Полента с инжиром
Вскипятите ½ л овощного бульона, добавьте 125 г кукурузной муки и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту. Снимите с огня, добавьте соль по вкусу. Переложите горячую смесь в выстеленную пергаментом форму для запекания, разровняйте ножом и остудите. С помощью стаканчика вырежите из застывшей поленты кружки. На каждый выложите по 1 ч. л. козьего сыра и дольку инжира.
Хрустящие роллы с ветчиной
Лист теста фило сложите пополам и смажьте растопленным сливочным маслом. На нижнюю половину выложите тонкие ломтики копченой ветчины, верхнюю посыпьте тертым пармезаном. Сверните тесто с начинкой рулетом, смажьте сливочным маслом и медом, нарежьте небольшими кусочками, посыпьте семенами мака и запекайте в разогретой до 190ºС духовке 15 минут.
Закуска с крабами
Перемешайте 100 г крабового мяса, 2−3 капли табаско, натертую цедру ½ лимона, 150 г творожного сыра. Нарежьте ломтиками 2 сладкие булочки, краешки срежьте. Переложите квадраты на противень и подрумяньте в духовке. Выложите на каждый по 2 ч. л. крабовой начинки.
Закуска в листьях салата
Обжарьте, обсушите на бумажном полотенце и раскрошите 3 ломтика копченого бекона. Нарежьте четвертинками 4 помидора, семена удалите, мякоть мелко нарежьте. Смешайте в миске бекон и помидоры, добавьте 1 стакан нарезанного зеленого лука, 200 г сладкой кукурузы и 75 сыра натертого молочного сыра. Подавайте в листьях салата или с кукурузными чипсами.
Закуска в хрустящем тесте фило
Тесто фило разрежьте на квадраты примерно 8х8 см. Сложите один на другой три квадрата, смазывая их предварительно растопленным сливочным маслом. На центр каждого квадратика выложите небольшой кусочек острого сыра с плесенью или брынзы, сверху — 1 ч.л. брусничного или другого густого варенья, джема или лукового мармелада. Заверните тесто в виде конфетки, выложите на противень, выстеленный пергаментом и запеките до готовности теста в духовке при t 180C — до тех пор пока тесто не подрумянится.
Канапе с куриной грудкой
Запеченную куриную грудку нарежьте небольшими квадратиками (на один укус), точно так же нарежьте сыр. Наколите кусочки курицы и сыра на шпажки, обернув из ломтиком маринованного болгарского перца (консервированный маринованный перец продается).
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