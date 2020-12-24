Новогодние канапе и закуски

Праздничный вечер долгий, дом полон ароматами еды, но за стол еще рано. Именно поэтому легкие мини-закуски – очень важная часть праздничного меню.



Вот чем можно удивить гостей перед праздничным ужином и не перебить аппетит.







Полента с инжиром

Хрустящие роллы с ветчиной

Закуска с крабами

Закуска в листьях салата

Закуска в хрустящем тесте фило

Канапе с куриной грудкой

Вскипятите ½ л овощного бульона, добавьте 125 г кукурузной муки и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту. Снимите с огня, добавьте соль по вкусу. Переложите горячую смесь в выстеленную пергаментом форму для запекания, разровняйте ножом и остудите. С помощью стаканчика вырежите из застывшей поленты кружки. На каждый выложите по 1 ч. л. козьего сыра и дольку инжира.Лист теста фило сложите пополам и смажьте растопленным сливочным маслом. На нижнюю половину выложите тонкие ломтики копченой ветчины, верхнюю посыпьте тертым пармезаном. Сверните тесто с начинкой рулетом, смажьте сливочным маслом и медом, нарежьте небольшими кусочками, посыпьте семенами мака и запекайте в разогретой до 190ºС духовке 15 минут.Перемешайте 100 г крабового мяса, 2−3 капли табаско, натертую цедру ½ лимона, 150 г творожного сыра. Нарежьте ломтиками 2 сладкие булочки, краешки срежьте. Переложите квадраты на противень и подрумяньте в духовке.Выложите на каждый по 2 ч. л. крабовой начинки.Обжарьте, обсушите на бумажном полотенце и раскрошите 3 ломтика копченого бекона. Нарежьте четвертинками 4 помидора, семена удалите, мякоть мелко нарежьте. Смешайте в миске бекон и помидоры, добавьте 1 стакан нарезанного зеленого лука, 200 г сладкой кукурузы и 75 сыра натертого молочного сыра. Подавайте в листьях салата или с кукурузными чипсами.Тесто фило разрежьте на квадраты примерно 8х8 см. Сложите один на другой три квадрата, смазывая их предварительно растопленным сливочным маслом. На центр каждого квадратика выложите небольшой кусочек острого сыра с плесенью или брынзы, сверху — 1 ч.л. брусничного или другого густого варенья, джема или лукового мармелада. Заверните тесто в виде конфетки, выложите на противень, выстеленный пергаментом и запеките до готовности теста в духовке при t 180C — до тех пор пока тесто не подрумянится.Запеченную куриную грудку нарежьте небольшими квадратиками (на один укус), точно так же нарежьте сыр. Наколите кусочки курицы и сыра на шпажки, обернув из ломтиком маринованного болгарского перца (консервированный маринованный перец продается).