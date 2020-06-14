Паразиты, которые живут в вашей постели и рядом с ней

Мой дом — моя крепость, а кровать в ней главный бастион. Так говорят настоящие домоседы и совершают ужасную ошибку. Ведь кроме них в их «крепости» живут миллионы микроорганизмов, многие из которых могут спровоцировать серьезные заболевания. Так что, прежде чем спрятаться от ужасов кризиса, проблем на работе и любовных неудач под одеяло, убедитесь, что там вас не поджидает зараза какая-нибудь.

1. Бактерии в постельном белье

Каждый из нас хоть раз слышал о множестве бактерий, которые скапливаются в постельном белье во время использования. Но мало кто задумывается о том, чем именно грозит сон на несвежих наволочках и простынях. Американские исследователи решили восполнить этот пробел в образовании и ​взяли на анализ 50 подушек студентов из 25 колледжей. И в каждой из них обнаружили 350 000 (!) колоний бактерий и 91 000 скоплений грибков.

Больше всего в подушках нашлось возбудителей дизентерии шигелл, бактерий из носоглотки Moraxella catarrhalis, вызывающих бронхит и пневмонию, и спор Cladosporium molds — грибковых микроорганизмов, провоцирующих аллергические реакции. Кстати, в среднем мужские подушки оказались грязнее женских — 480 000 колоний бактерий против 290 000 соответственно.

А в самом грязном образце нашли 170 миллионов микроорганизмов. Это хуже чашки Петри!

Бороться с такими колониями можно кипячением или длительным проглаживанием постельного белья. Впрочем, тревогу стоит бить только тем, у кого ослаблен иммунитет, — здоровые люди от таких бактерий так просто не заболеют. А вот детям, больным и пожилым людям стоит менять постельное белье хотя бы раз в неделю, и обязательно проводить термическую обработку белья или сдавать его в химчистку.

2. Пылевой клещ в матрасе

Этот паразит наверняка поселился в вашем матрасе, подушках и одеялах. Ведь теплое влажное место для него настоящий рай. Недаром, по статистике, в каждой кровати обитает в среднем 2 миллиона ​этих насекомых. Глазу они не видны (только под микроскопом), так что не пытайтесь перетряхнуть свой матрас и найти их под подушкой. Кровь тоже не пьют и не кусаются, но вызывают серьезную аллергию, конъюнктивит, насморк, кашель, а также кожные заболевания, сопровождающиеся сыпью и зудом.

Лучшие условия для клеща — влажность свыше 60 процентов и жаркий воздух. Поэтому летом их всегда больше, чем зимой, а в помещении они встречаются чаще, чем на улице. Даже в самых тепличных условиях пылевой клещ вряд ли протянет дольше 30 дней, но за это время самка отложит 30 яиц, а самец произведет фекалий в 200 раз больше собственного веса. Кстати, именно из-за этого за 10 лет использования вес матраса увеличивается в 2 раза — килограммов добавляют пыль, мертвые пылевые клещи и их экскременты.

Бороться с пылевыми клещами в своей кровати можно и нужно. Для этого поддерживайте влажность воздуха в комнате на уровне 30−50 процентов, регулярно проводите влажную уборку с использованием 20-процентного раствора поваренной соли или хлорсодержащих моющих средств. А еще зимой можно вывесить одеяла и подушки на балкон на несколько часов — на холоде пылевые клещи умирают или впадают в анабиоз. Одежду не по сезону храните в целлофановых пакетах и поменьше используйте покрывала и мягкую мебель в спальне — лишние пылесборники там ни к чему.

3. Черная плесень на стенке

Кровать стоит вплотную к стенке? А нет ли у вас под обоями или за навесным потолком черной плесени? Во многих квартирах, особенно в панельных домах, стены заселили микроорганизмы ​Aspergillus niger, которые вызывают аллергию, астму и другие тяжелые заболевания дыхательных путей.

Конечно, лучше всего задуматься об этом еще до переезда и покрыть стены антисептической грунтовкой. Но если денег на капитальный ремонт у вас нет, а жить с грибками все-таки не хочется, можно избавиться от них и подручными средствами. Например, побрызгать пораженный плесенью участок стены из пульверизатора раствором масла чайного дерева — ложка на стакан воды. Кроме того, устранить плесень помогают уксус, пищевая сода, перекись водорода и концентрированный раствор хозяйственного мыла, содержащего щелочь. Главное, во время уборки надеть не только перчатки, но и респиратор, и по возможности прикрыть все ковры и диваны, в которых могут «спрятаться» счищенные с насиженного места споры.

4. Грибок в тапочках

Спустили ножки с кровати и засунули их в пушистые тапочки? Тут вас поджидают грибки Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum. По данным Всемирной организации здравоохранения, грибковыми заболеваниями страдает каждый пятый житель планеты, а самые распространенные из них — ​микозы стоп и кистей. Заразиться грибком очень легко — у больного человека много спор в эпителии, частички которого попадают в окружающую среду. Самые опасные места с точки зрения вероятности заражения — бассейны и общественные сауны. Кроме того, не стоит надевать чужую обувь (в том числе и тапочки в гостях) или донашивать за кем-то носки и колготки.

Споры грибков есть практически во всех ваших тапочках, и то, что вы до сих пор не заболели, — заслуга хорошего иммунитета. Но стоит ему немного ослабнуть, раздражение, трещины, пузыри и «корки» на ногах тут как тут. Грибки очень чувствительны к изменению состава пота в щелочную сторону и тут же активизируются, стоит организму дать сбой. Также причиной обострения грибковой инфекции могут быть заболевания сосудов и недостаток в организме определенных витаминов и микроэлементов.

Грибковая инфекция любит теплую, влажную среду, но не боится и морозов. Так что вынос тапочек на балкон вам не поможет — только хорошая стирка при высоких температурах (лучше кипячение). Идеальный вариант — носить дома носки (их легче кипятить) или менять домашнюю обувь раз в месяц-полтора. А для туфель и сапог купите в обувном магазине дезинфицирующий спрей.

5. Коврик с кишечными палочками

Итак, старые тапочки вы отправили в мусорку, новые еще не купили и думаете, что теперь уж опасность миновала? Как бы не так! Британские ученые ​провели исследование прикроватных ковриков и этим летом опубликовали результаты лабораторных анализов. Оказалось, что ваши ножки, свесившись с кровати, попадают в настоящее месиво из стафилококков, кишечной палочки и других бактерий, которые могут вызвать, например, пневмонию и заболевания желудочно-кишечного тракта. Правда, британцы, в домах которых брали образцы, как оказалось, большие грязнули — примерно 40 процентов из них носят дома уличную обувь. Но переобувания в коридоре не спасут ваш прикроватный коврик от бактерий.

В идеале, конечно, все коврики в доме должны быть изготовлены из пластика — например, такие, как используют в спортзалах для занятий йогой. Если яркие и легко моющиеся дорожки никак не вписываются в интерьер, выбирайте ковры с коротким искусственным ворсом — их легче вымыть при помощи антибактериального шампуня.