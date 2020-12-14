16 самых крутых хостелов Европы

Вот можно же путешествовать недорого и красиво.
Большинство людей считает, что хостелы — это такие страшные и убогие номера, напоминающие больше общежитие. Однако это утверждение далеко от действительности и на самом деле в Европе существуют очень удобные, стильные и недорогие хостелы.
Публикуем список хостелов, в которых просыпаться будет одно сплошное удовольствие.
Lavender Circus Hostel — Будапешт, Венгрия
Эта квартира-хостел расположена в особняке XIX века в самом центре Будапешта. Теплая и уютная атмосфера с оттенком былой имперской роскоши создает впечатление места, в котором будет комфортно прежде всего влюбленным парочкам, ищущим романтики и уединения.
Стоимость: двухместные номера от 14 € за человека / ночь.
Расположение: центр города, рядом со станцией метро Kálvin tér.
Prison Hostel — Кароста, Латвия
Когда-то в здании новоиспеченного хостела находилась тюрьма, защищенная лучше, чем испанская крепость. Готовы ли вы провести ночь на тюремной койке и насладиться едой заключенного? Все гости обязаны подписать специальную бумагу, в которой они отказываются от претензий за грубое поведение персонала и даже физические наказания.
Стоимость: 15 € за человека / ночь.
Расположение: Кароста (военно-морской порт) находится в 5 км от исторического центра г. Лиепая.
The Red Boat Mälaren — Стокгольм, Швеция
Красное судно Mälaren является прекрасным хостелом для тех, кто хочет покачаться на волнах в самом центре Стокгольма. Конечно, здесь не такие уж просторные номера, зато они хорошо организованы и из небольшого иллюминатора вы можете наблюдать, как многочисленные лодки проплывают мимо вас.
Стоимость: 34,80 € за койку, 30,87 € за комнату.
Расположение: пара минут от центра города; 10 минут пешком до ближайшей станции метро.
Franz Ferdinand Hostel — Сараево, Босния
Это единственный бутик-хостел в Боснии, который рассказывает об убийстве австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда, из-за которого, как мы помним, и началась Первая мировая. Современные номера с огромными фотографиями погрузят вас в атмосферу того времени.
Стоимость: 9,9 € за койку, 15,6 € за комнату на двоих.
Расположение: центр города, один поворот от главной пешеходной улицы Ferhadija.
Kadir’s Tree House — Олимпос, Турция
Если в детстве вы завидовали детям, у которых есть свой собственный домик на дереве, то этот хостел для вас! Наслаждайтесь сиестой с видом на Национальный парк «Олимпос» и великолепный пляж. Все это Kadir’s Tree House.
Стоимость: 12 € за койку, 22 € за комнату на двоих.
Расположение: в центре чудесного поселка Олимпос.
Generator Hostel — Барселона, Испания
Яркий, стильный и доступный хостел Generator является идеальным местом для проживания в таком оживленном городе, как Барселона. Красочные фонари, венгерская плитка и терраса с лучшим видом на город. Фиеста здесь никогда не заканчивается!
Стоимость: 11,4 € за койку, 21,6 € за комнату на двоих.
Расположение: в центре района Грасиа, в 2 минутах от станций метро Diagonal и Verdaguer.
St. Briavels Hostel — Глостершир, Англия
Нет, остановка в самом настоящем 800-летнем замке не поглотит ваш бюджет. St. Briavels Hostel — один из самых доступных вариантов в этой части английской деревни. По заверениям хозяев, замок населен призраками и вы обязательно услышите историю о плачущем ребенке.
Стоимость: 24 € за койку, 74 € за комнату на двоих.
Расположение: в центре города, в старинном фамильном замке.
Dream Hostel — Тампере, Финляндия
Dream Hostel — это пример простого, но изысканного скандинавского дизайна. В 2013 году он был назван хостелом № 1 в Финляндии. Современный декор, теплое гостеприимство и разумные цены делают это место очень привлекательным.
Стоимость: 19,8 € за койку, 62 € за комнату на двоих.
Расположение: в университетском районе Тулли (Tulli), в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Тампере.
The Babushka Grand Hostel — Одесса, Украина
Этот хостел встретит вас с искренней теплотой вашей бабушки. Все номера оформлены в старинном стиле: цветочные обои, позолота на потолке, красные ковры с узорами. Там даже есть камин!
Стоимость: 7 € за койку, 11 — за свою комнату / ночь.
Расположение: в центре города, близко ко всем основным достопримечательностям Одессы, 15 минут ходьбы от Аркадии — района, где находятся лучшие пляжи и клубы.
The Independente Hostel — Лиссабон, Португалия
Возможно, Лиссабон является лучшим городом в Европе для туристов с ограниченным бюджетом, а Independente — лучшим местом, где вы можете получить роскошное обслуживание. Хостел расположен в резиденции бывшего посла Швейцарии и представляет собой место встречи путешественников и местных жителей, которые могут пообщаться друг с другом.
Стоимость: 10,92 € за койку, 85 € за комнату на двоих.
Расположение: между районом Principe Real и Bairro Alto, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Россиу (Rossio).
Plus Hostel — Флоренция, Италия
Хотите закатить вечеринку во Флоренции? В вашем распоряжении бесплатный открытый бассейн, сауна, терраса и шумные тусовки до самого утра. Хостел предлагает 2-х- и 3-хместные люксы наряду с обычными 8-местными номерами. Находится он в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора.
Стоимость: 24,96 € за койку, 44,16 € за комнату на двоих.
Расположение: в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала; близко к центру города.
Kex Hostel — Рейкьявик, Исландия
Раньше на месте этого хостела находилась кондитерская фабрика, и владельцы приложили большие усилия, чтобы сохранить этот старый производственный дух, добавив в него современности. Сегодня Kex Hostel является одним из самых популярных заведений Исландии среди зарубежных туристов.
Стоимость: 20,54 € за койку, 42,79 € за комнату на двоих.
Расположение: в центре Рейкьявика, с видом на море и залив.
The MadHouse Hostel — Прага, Чехия
Сексуальный и сумасшедший MadHouse держит звание самого лучшего хостела в Чехии и занимает 6-е место среди лучших в мире по версии Hostelworld. Владельцы гордо заявляют, что это не просто место для сна, а дом вдали от дома, где к тебе относятся как к члену семьи.
Стоимость: 15,98 € за койку.
Расположение: в центре города, рядом со станцией метро Národní třída.
Soul Kitchen — Санкт-Петербург, Россия
Этот хостел признан сайтом Hostel Bookers одним из трех лучших отелей в Восточной Европе. Soul Kitchen откроет для вас свои теплые объятия даже в самую холодную русскую зиму. Отель расположен в 150-летнем здании, где снималось несколько сцен из «Мастера и Маргариты».
Стоимость: 10,34 € за койку, 15.75 € за комнату.
Расположение: в центре города, рядом со станцией метро Адмиралтейская.
Van Gogh Hostel — Амстердам, Нидерланды
Ярко раскрашенный хостел для бюджетных путешественников является идеальным решением для Амстердама. Хостел расположен в районе, где находится множество музеев, баров и клубов. Картины известного художника вновь и вновь будут вдохновлять вас на прогулки по Северной Венеции.
Стоимость: 20 € за койку, 36,38 € за комнату.
Расположение: в одном квартале с тремя всемирно известными музеями и в 10 минутах от Центрального вокзала Амстердама.
Jumbo Stay Hostel, Стокгольм, Швеция
Номера на борту настоящего самолета! Иллюзию полета поддерживает круглосуточная трансляция взлета и посадки железных птиц ближайшего аэропорта Arlanda. Место для настоящих фанатов авиаперелетов.
Стоимость: 51 € за койку.
Расположение: недалеко от стокгольмского аэропорта Арланда.
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