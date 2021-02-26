Если сможете решить одну из этих задач, вам заплатят млн.долларов

Над объяснением некоторых гипотез вот уже много лет бьются лучшие математики. Но даже они оказались неспособны решить эти шесть задач!







Показываем читателю самые сложные математические задачи. А вдруг именно вы сможете решить их и получить миллион долларов?



Гипотеза Берча — Свинертон-Дайера

Проблема Кука — Левина

Уравнение Навье — Стокса

Теория Янга — Миллса

Гипотеза Римана