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Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Кошки, пожалуй, являются одними из наиболее милых и удивительных домашних питомцев, они очень популярны по всему миру. И неудивительно, ведь как можно не любить эти мурлыкающие, пушистые создания? Сегодня мы подготовили для вас подборку самых красивых питомцев со всего мира.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Тор, бенгальский кот с необычным окрасом.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Смузи, самая фотогеничная кошка в мире.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Коби, голубоглазый красавец.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Кот-антилопа.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Маленький домашний каракал.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Близнецы Ирис и Абис.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Мимишный рэгдолл.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

«Суровые» сибирские кошки.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Мейн кун с львиной гривой.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Шотландская вислоухая.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Красавица Жасмин.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Кошка Люсина прикидывается белкой.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Еще один представитель шотландских вислоухих.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Кот с глазами цвета океана.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Аврора, белая и очень пушистая.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Алиса, персидская кошка с мраморным мехом.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Шайенн, голубо-зеленоглазый мейн кун.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Мейн кун с завораживающим взглядом.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Белла.

Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Гималайский кот.

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