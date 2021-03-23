Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки

Кошки, пожалуй, являются одними из наиболее милых и удивительных домашних питомцев, они очень популярны по всему миру. И неудивительно, ведь как можно не любить эти мурлыкающие, пушистые создания? Сегодня мы подготовили для вас подборку самых красивых питомцев со всего мира.











Тор, бенгальский кот с необычным окрасом.







Смузи, самая фотогеничная кошка в мире.







Коби, голубоглазый красавец.







Кот-антилопа.







Маленький домашний каракал.







Близнецы Ирис и Абис.







Мимишный рэгдолл.







«Суровые» сибирские кошки.







Мейн кун с львиной гривой.







Шотландская вислоухая.







Красавица Жасмин.







Кошка Люсина прикидывается белкой.







Еще один представитель шотландских вислоухих.







Кот с глазами цвета океана.







Аврора, белая и очень пушистая.







Алиса, персидская кошка с мраморным мехом.







Шайенн, голубо-зеленоглазый мейн кун.







Мейн кун с завораживающим взглядом.







Белла.







Гималайский кот.



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