Кошки, пожалуй, являются одними из наиболее милых и удивительных домашних питомцев, они очень популярны по всему миру. И неудивительно, ведь как можно не любить эти мурлыкающие, пушистые создания? Сегодня мы подготовили для вас подборку самых красивых питомцев со всего мира.
Тор, бенгальский кот с необычным окрасом.
Смузи, самая фотогеничная кошка в мире.
Коби, голубоглазый красавец.
Кот-антилопа.
Маленький домашний каракал.
Близнецы Ирис и Абис.
Мимишный рэгдолл.
«Суровые» сибирские кошки.
Мейн кун с львиной гривой.
Шотландская вислоухая.
Красавица Жасмин.
Кошка Люсина прикидывается белкой.
Еще один представитель шотландских вислоухих.
Кот с глазами цвета океана.
Аврора, белая и очень пушистая.
Алиса, персидская кошка с мраморным мехом.
Шайенн, голубо-зеленоглазый мейн кун.
Мейн кун с завораживающим взглядом.
Белла.
Гималайский кот.
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Кошачий бомонд: самые очаровательные мурлыки
Кошки, пожалуй, являются одними из наиболее милых и удивительных домашних питомцев, они очень популярны по всему миру. И неудивительно, ведь как можно не любить эти мурлыкающие, пушистые создания? Сегодня мы подготовили для вас подборку самых красивых питомцев со всего мира.
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