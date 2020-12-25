Какие вещи на Руси нельзя было передавать из руки в руки, и С чем связаны эти суеверия

В старой Руси некоторые предметы не рекомендовалось брать в руки или передавать другим людям. Считалось, что иначе можно притянуть неприятности как к себе, так и к другим. Иногда это делалось с целью высказать свое уважение к вещам. Сегодня некоторые суеверия сохранились, но не все о них знают. Читайте, почему нельзя было передавать другим людям оружие и хлеб, а также откуда взялись ежовые рукавицы.
Хлеб, которым питались души покойных
Подавать и принимать хлеб следовало на чистом полотенце. /Фото: свадьбавколоменском.рф
Хлебу на Руси приписывали мистические свойства. Корни злаков находились под землей, где располагалась страна мертвых, а колосья тянулись в небо. За счет хлеба люди выживали, продолжали свой род. Пекли его в печке, на огне, и это тоже была связь с иным миром. Говорили, что на пар, который источает свежая буханка, слетаются души умерших, чтобы подпитать свою энергию.
Хлеб порой ценили на вес золота, особенно в голодные годы. Передавать его из рук в руки, особенно через порог, было нельзя. Как и приносить его в избу в вечернее время. Нарушение этого правила грозило несчастьем. Возможно, в случае принятия в руки играло роль соображение чистоплотности. Если хлебушек надо было взять у кого-то, следовало использовать чистое полотенце или холщовое полотно.
Деньги: передавать нельзя, и левая рука в безвыходных случаях
Передавать деньги из рук в руки не рекомендовалось. /Фото: i.pinimg.com
Табу накладывалось и на деньги. Их нельзя было передавать из рук в руки. Этого правила придерживаются многие и сегодня. Например, торговцы считают, что если нарушить такой запрет, то торговля увянет, а денежных средств станет существенно меньше.
Эта примета идет из древности, когда колдуны осуществляли так называемые обряды на деньги для наведения порчи или «сливали» на них беды и неприятности. Если денежные средства передавались не из рук в руки, то результата колдовства можно было не ждать. А для того, чтобы обезопасить себя от сглаза, надо было не брать деньги в руки, а уложить их на деревянный предмет. Считалось, что дерево может защищать человека от порчи и сглаза, потому в ход шли столы, скамьи, деревянные прилавки. Можно было просто бросить деньги на пол. Если же такой возможности не было, следовало использовать для принятия денег левую руку.
Когда принимающий деньги человек боялся, что помыслы дающего нечисты, то он в момент передачи читал особое заклинание. Чтобы не взять на себя чужие беды, не рекомендовалось поднимать найденные на улице монетки.
Также не стоило передавать деньги поздно вечером. Скорее всего, отражало неприятную практику, когда под покровом мглы человека грабили и даже убивали. Через порог денежные средства тоже не следовало подавать, чтобы не лишить жилище безопасности и комфорта.
Обереги, которые надо было завернуть в шкуру
Куклы-обереги следовало передавать, предварительно завернув в тряпочку. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Такие важные предметы, как обереги и амулеты, а также куклы, изображавшие человека, на которого колдун навел порчу и вещи самих магов запрещалось брать в руки и передавать. Это делалось для того, чтобы не вмешиваться в процесс колдовства, не вызывать гнев колдуна. Иначе можно было навлечь на себя беду или стать недругом колдуна, что тоже очень страшно.
В случае если такие предметы все же нужно было передать, их заворачивали в тряпочку или шкуру животного, стараясь не притрагиваться. Переносить эти вещи можно было только в сумке, уложив их на самое дно.
Острые предметы: серп и оружие, и как сделать, чтобы руки не заболели
Серп имел мистическое значение, передавать его из рук в руки не рекомендовалось. /Фото: static.tildacdn.com
На Руси с древних времен уважали воинское оружие. Кинжал, боевой топор, меч — дотрагиваться до них имели право только мужчины, но ни в коем случае не дети или женщины. Некоторые суеверия работают и сегодня. Например, считается, что матери нельзя передавать острый топор в руки сыну, иначе у нее возникнут проблемы со здоровьем, в частности, именно с руками.
Возможно, такое суеверие идет с тех времен, когда существовал обычай отрубать провинившимся руки. А, может быть, примета распространяется на боевое оружие, просто сегодня об этом никто не помнит. В любом случае, принимать оружие в руки имел право только воин или мужчина, защищающий свой дом.
Не менее трепетно относились и к серпу. Если человека передавал его другому из рук в руки, значит, он желал ему зла. Серп надо было положить на землю, с нее же его и поднимали.
Люди не имели права перешагивать через это орудие. Говорили, что если нарушить это условие, то у жнеца возникнут проблемы со спиной или же он сильно порежется. Брать в руки два серпа и возить ими друг о друга было нельзя, так как это могло привлечь сплетни. В реальности, скорее всего, этого не следовало делать, чтобы не затупить серпы. Примета, что воткнутый в землю или сноп серп навлекал на человека беду также могла возникнуть из-за соблюдения мер безопасности.
Ёжики: как возникли ежовые рукавицы
Ежовые рукавицы делали из грубой кожи. /Фото: comgun.ru
Сегодня все знают словосочетание «ежовые рукавицы». А откуда оно взялось? Все идет из древних времен, когда на Руси не было кошек и мыши портили людям жизнь. Чтобы истребить их, из леса несли ежей. Колючих животных сажали в подпол или в амбар, где они успешно ловили мышей. Пока ежиков несли домой, они могли сильно исколоть человеку руки. Чтобы этого избежать, использовали специальные рукавицы, которые делали из грубой кожи или рогожи.
Крестьяне понимали, что защищаться надо не только уколов, но и от различных паразитов и кожных болезней, которые ежи переносят на иглах. Рукавицы в этом случае играли важную роль.
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