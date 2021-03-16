11 лучших фильмов о неоднозначных отношениях, когда от ненависти до любви один шаг

Что может быть интереснее, как наблюдать за неожиданным изменением в отношениях мужчины и женщины? Когда, казалось бы, прохладное общение или даже непонимание, ненависть благодаря череде жизненных ситуаций вдруг превращается в страстный роман. Сегодня мы подобрали лучшие киноленты, которые показывают развитие страсти во всех подробностях и лишний раз подтверждают поговорку «от любви до ненависти один шаг».
«Девчата» (1961 год)
«Девчата» (1961 год)
Нестареющая советская комедия о молоденькой поварихе Тосе и передовике-красавце Илье. Пусть немного наивная, но такая романтичная и душевная история, которая рассказывает о девичьих грезах, женской гордости и всепобеждающей любви. О том, как трудно порой уступить, как трудно простить и как трудно держать высоко поднятую планку отношений. Оказывается, и 60 лет назад девушек мучал вопрос - как совмещать сердечные порывы и при этом не потерять достоинство.
«Унесенные ветром» 1939 год
«Унесенные ветром» 1939 год
Экранизация шедевра от Маргарет Митчелл завоевала сердца не одной женщины и не одного кинокритика - восемь статуэток «Оскар» и бесчисленное количество просмотров. Сюжет картины - это смесь любви и ненависти, которые испытывает главная героиня на фоне Гражданской войны в США. Избалованной аристократке, бунтарке и эгоистке , которую играет несравненная Вивьен Ли, кажется, что она любит лишь одного - поэтичного утонченного мужа своей подруги. Помимо этой проблемы ей приходится решать еще и другую - ее семейная усадьба разорена, и необходимы деньги на восстановление. Каждое ее последующее замужество - это лишь способ восстановить свое положение. И в этой жизненной борьбе Скарлетт О’Хара и не замечает, что по-настоящему любима лишь давним приятелем Реттом Батлером.
«Гордость и предубеждение» (2005 год)
«Гордость и предубеждение» (2005 год)
Популярный роман Джейн Остин пережил уже восемь экранизаций и еще некоторое число съемок «по мотивам». Это и понятно - историческая драма, повествующая о любви и ненависти, является невероятно притягательной литературной основой для любителей мелодрам. В семействе Беннет подрастает несколько сестер, и из-за плачевного финансового состояния им срочно надо подыскать достойных женихов. Вскоре они знакомятся с мистером Дарси, который и молод, и обаятелен, и богат. Однако одна из сестер, умная, но часто на людях надменная Элизабет, недолюбливает аристократа. Она предполагает, что он желает расторгнуть будущую свадьбу друга с ее сестрой. Но Купидон неумолим - Дарси влюбляется в гордячку…
«Привет, Джули» (2010 год)
«Привет, Джули» (2010 год)
Еще одна экранизация, на сей раз романа американки Вэнделин ван Драанен. Сюжет повествует об иронии в человеческих отношениях на примере двух подростков. Мальчик Брайс - симпатичный новый сосед девочки по имени Джули. Их знакомство приводит к тому, что девочка влюбляется. Безответно, с трагическими переживаниями, так как Брайс в силу застенчивого и скованного характера холодно реагирует на все ее знаки внимания. Спустя шесть лет мучений Джули вдруг осознает, что тратила напрасно время на бесчувственного дурака. А прозревший дурак вдруг осознает, что влюблен в юную красавицу.
«Клуб «Завтрак» (1985 год)
«Клуб «Завтрак» (1985 год)
Фильм из разряда «подростковых», который заставил многих по-новому взглянуть на молодежное кино. Актриса Кортни Лав охарактеризовала этот фильм как определивший ее поколение. Сюжет рассказывает о пятерых школьниках, которым в наказание вменили написание сочинения. Но ситуацию усугубляет еще и другое - помимо того, что учеников заперли на весь день в библиотеке, они совершенно разнятся по характеру. В одном месте и в одно время вынуждены уживаться совершенно непримиримые, порой ненавистные, люди - качок и ботаник, принцесса и социопатка, бунтарь. Однако промежуток времени, который они проведут вместе, способен многое изменить. Эта картина после выхода на экран стала настоящим хитом. Причем автор Джон Хьюз был настолько вдохновлен успехом, что вскоре адаптировал сценарий под школьные театры.
«За бортом» (1987 год)
«За бортом» (1987 год)
Чванливая аристократка случайно вываливается с борта собственной яхты. У нее амнезия, и этим спешат воспользоваться двое: один из них - ее муж, который устал от капризов и жаждет свободы, и второй - плотник, с которым она на днях нарочно по прихоти не расплатилась. Дамочка с удивлением узнает, что оказывается у нее четверо совершенно невменяемых детей, муж, которого вечно нет, и дом, который вот-вот обрушится. Кстати сказать, главных персонажей сыграли Голди Хоун и Курт Рассел, которые вместе уже тоже более 30 лет.
«Укрощение строптивого» (1980 год)
«Укрощение строптивого» (1980 год)
Замечательная комедия с несравненным Адриано Челентано и очаровательной Орнеллой Мути в главных ролях. Что может быть общего между красавицей со светскими манерами и чудаковатым мужиком? Да ничего! Лишь случайность заставляет девушку из высшего общества провести ночь в доме сварливого и сердитого фермера Элиа. Мужчина зарекся не связываться с женщинами и давно живет холостяком. Красотку удивляет его поведение, ведь она привыкла, что все мужчины восхищаются ей. Поэтому укрощение строптивого - дело чести для нее.
«Разрисованная вуаль» (2006 год)
«Разрисованная вуаль» (2006 год)
Нелюбимый муж, желанный любовник...Аристократка Китти вынуждена жить с врачом Уолтером, но мечтает соединиться с обаятельным, но женатым Чарли. Ее муж узнает о неверности супруги и принимает предложение уехать в китайскую деревню, где бушует эпидемия холеры. Женщина свободна, но отказ любимого Чарли развестись лишает ее призрачных надежд. Ей приходится отправляться вместе с мужем, и ее пугает неизвестность. Однако новая жизнь открывает перед ней нового человека, и Китти понимает, что всегда любила своего мужа. Помимо интересного и жизненного сюжета, в этой картине еще и невероятно красивые декорации, ведь основная драма происходит на фоне Китая 20-х годов прошлого века.
«Полосатый рейс» (1961 год)
«Полосатый рейс» (1961 год)
Если в двух словах, то фильм о том, как девушка-буфетчица укротила не только страшных хищников, но и неприступного помощника капитана. А если более подробно, то вы обязательно насладитесь минутами смеха в компании с Маргаритой Назаровой, Евгением Леоновым, Алексеем Смирновым и другими замечательными советскими актерами. Кстати, актриса, сыгравшая главную роль, действительно являлась настоящей артисткой цирка и дрессировщицей тигров.
«Жизнь, как она есть» (2010 год)
«Жизнь, как она есть» (2010 год)
Маленькая Софи остается одна - в катастрофе погибли ее родители. На помощь приходят ее крестные Холли и Эрик, так как именно они теперь стали опекунами. Но взрослые люди, привыкшие к эгоизму, с совершенно несхожими характерами с трудом уживаются в пределах одного дома. Возможно ли, что ради любви к ребенку они укротят свои амбиции и взаимную неприязнь и смогут минимум спокойно сосуществовать?
«Вам письмо» (1998 год)
«Вам письмо» (1998 год)
Чудесная мелодрама о паре, которая познакомилась в интернете и даже ощутила легкий любовный бриз. Однако в жизни они конкуренты - современный книжный супермаркет грозит в скором будущем разорить маленькую, но по-домашнему уютную лавку детской литературы.
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