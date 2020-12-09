Как заставить цвести декабрист

Растение с необычным названием шлюмбергера, знакомое многим как «рождественник», «декабрист» или «варварина коса», живёт до 100 лет и не любит, когда его трогают в период цветения.



Шлюмбергера принадлежит к семейству Кактусовых. Родом растение из тенистых влажных лесов Бразилии, где пик цветения приходится на лето, соответствующее нашей календарной зиме. Цветение в декабре-феврале для растения является естественным. При правильном уходе оно может жить несколько десятков лет, главное, знать некоторые особенности.

Цветки у декабриста могут быть не только ярко-розовыми. Есть тёмно-красные, фиолетовые, бледно-розовые и белые сорта.



Как сажать и размножать декабрист?

Как ухаживать за рождественским кактусом?

Что делать, чтобы декабрист цвёл?

С марта по август растение активно растёт.

Первое время шлюмбергеру не стоит пересаживать, лучше оставить в том же кашпо. Если всё-таки решили пересадить, то горшок нужно выбирать чуть больше предыдущего (например, на 2 см больше в диаметре). Если пересадить цветок сразу в большой горшок, он долго будет наращивать корни и цветов не будет. Пересадку лучше проводить не чаще, чем раз в два года. Как и любому растению, декабристу нужен хороший дренаж, поэтому убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия. Цветок хорош тем, что его можно размножать черенкованием, так что достаточно попросить у знакомых парочку веток.Делать это нужно ранней весной. В это время цветы обрезают для формирования пышной и симметричной кроны. Когда ветви становятся слишком длинными и начинают клониться вниз, из-за того, что растение не выдерживает собственного веса, их можно отщипнуть в месте соединения двух веток, подсушить, а затем посадить во влажную почву. Через несколько недель растение пустит корни, но нужно следить, чтобы почва не пересыхала, а горшок с растением находился на ярком солнце. Некоторые владельцы декабристов считают, что обрезать ножом сегменты растения нельзя, их нужно обламывать или откручивать.Зимой декабрист нельзя досвечивать, залог пышного цветения – короткий световой день. Декабрист любит свет, но прямые солнечные лучи на него попадать не должны. На время цветения ему нужно обеспечить рассеянное освещение (окно можно занавешивать шторкой). Также растение очень любит влагу, поэтому каждые два-три дня шлюмбергеру нужно опрыскивать из пульверизатьра или держать рядом с растением поддон с водой. Прикорневой полив не должен быть обильным, а вот опрыскивать листья важно. Воду использовать лучше отстоявшуюся, т.к. от частых опрыскиваний на декабристе могут появитсья белые разводы. Еще один вариант: поставить декабрист на поднос с галькой и увлажнять по мере необходимости или промывать растение под тёплым душем (только не в период цветения).Короткий световой день — главное условие цветения декабриста. Чтобы завязались бутоны, за 5-6 недель до цвететния рождественскому кактусу необходимо находится в темноте по 12-14 часов, поэтому его лучше не подсвечивать искусственным светом. Также растение не любит перепада температур, оптимальная температура для цветка должна быть не ниже 18 и не выше 25 градусов.Шлюмбергера не любит, когда её трогают, с момента образования бутонов и до окончания цветения растение нельзя переставлять на новое место и желательно даже не поворачивать кашпо. Из-за перемещений растение может сбросить цветки. Подкармливают декабристы обычно удобрениями для кактусов или разведенным 1:2 сбалансированным удобрением для комнатных растений, но делать это нужно только весной и летом.Вредители и болезни, на которые следует обращать внимание: почвенные мошки и корневая гниль.