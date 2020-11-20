Какао на плантации в Южной Сулавеси

Район Сулавеси издавна известен, как один из крупнейших регионов производства какао в Азии. Именно за счет этого региона некоторые международные кондитеры надеются увеличить производство какао, чтобы удовлетворить растущий спрос в мире на шоколад.







Фермер собирает плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.





Фермеры собирают плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 8 мая 2015 года.





Фермер держит высушенные какао-бобы на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 8 мая 2015 года.







Фермер показывает внутреннюю часть фруктов какао во время сбора урожая на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 8 мая 2015 года.Ребенок помогает родителям собирать урожай плодов какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.Фермер несет плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.Фермер сушит бобы какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.Фермеры собирают плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси , Индонезия 7 мая 2015 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)