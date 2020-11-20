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Какао на плантации в Южной Сулавеси

Район Сулавеси издавна известен, как один из крупнейших регионов производства какао в Азии. Именно за счет этого региона некоторые международные кондитеры надеются увеличить производство какао, чтобы удовлетворить растущий спрос в мире на шоколад.

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Фермер собирает плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.

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Фермеры собирают плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 8 мая 2015 года.

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Фермер держит высушенные какао-бобы на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 8 мая 2015 года.

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Фермер показывает внутреннюю часть фруктов какао во время сбора урожая на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 8 мая 2015 года.

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Ребенок помогает родителям собирать урожай плодов какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.

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Фермер несет плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.

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Фермер сушит бобы какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.

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Фермеры собирают плоды какао на плантации возле деревни Гантаранг Кеке, Южный Сулавеси, Индонезия 7 мая 2015 года.


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