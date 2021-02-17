25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

90-е годы… Как много в этом слове. Кто вспоминает их с ужасом, а кто с ностальгией. Прошло уже 2 десятилетия, и зачастую тенденции моды тех лет сегодня кажутся нелепыми. Но они стоят того, чтобы их вспомнить!
1. Тканевые резинки для волос
Неоновые, пушистые, блестящие…
Тогда эти резинки встречались на любой вкус и цвет: неоновые, пушистые, блестящие и т. д. Их носили все девочки, да и не только — или в волосах или вокруг запястья.
2. Рисовые ожерелья
Миниатюрная мода.
20 лет назад вряд ли можно было придумать что-то более романтичное, чем написать признание в любви на крошечном зернышке риса. Этого было достаточно, чтобы растрогать даже самую циничную девушку.
3. Водолазки
Удобная и практичная водолазка.
Несмотря на то, что бренд «Черепашки ниндзя» популярен и поныне, реальная мода меняется. Сегодня водолазки лучше носить разве что в холодную погоду.
4. Reebok Pumps
Кроссовки с подкачкой воздуха.
Эти дорогие кроссовки с подкачкой воздуха стали символом статуса на городских баскетбольных площадках и в школьных коридорах. Но стоит признать, они действительно были удобными.
5. Пейджер
Цифровой пейджер.
Людям, которые не работают в медицине, лучше оставить свой пейджера дома сегодня, чтобы не прослыть нелепым. Да и медикам тоже во внерабочее время стоит припрятать его.
6. Стрижка «под горшок»
Сердцееды носят стрижку под горшок.
Каждый сердцеед 90-ых щеголял этой модной стрижкой. Знаменитости Голливуда не были исключением.
7. Слэп-браслеты
Слэпы.
В развернутом виде подобный браслет выглядит как линейка, но достаточно стукнуть им по запястью, как он закручивается вокруг руки, превращаясь в яркий браслет. Выпускались подобные браслеты во всех цветах радуги.
8. Шляпки с цветком
Шляпа с гигантским цветком.
Ничто не привлекало к себе так внимание, как шляпа с гигантским цветком, прикрепленным к ней.
9. Юбка школьницы
Бритни Спирс.
Бритни Спирс сделала школьную форму сексуальной, когда она ворвалась на сцену с песней «Baby One More Time». Это оценили большинство школьниц во всем мире.
10. Карандаши Lisa Frank
Lisa Frank для девочек.
Единороги, бабочки и щенки. Наверняка, подобные цветастые карандаши были у любой девочки в 90-е годы.
11. Кукольные платья
Девочки-подростки повсеместно стали носить эти платья 2 десятилетия назад. Особым шиком считалось носить их с ботинками Doc Martens.
12. Прически с валиками или гульками
Гвен Стефани.
В те времена прическа, подобная той, которую носила Гвен Стефани, была модной. Стоит ли говорить, что сейчас ее днем с огнем не сыщешь.
13. Кеды Airwalk
Кеды от бренда Airwalk.
Любой уважающий себя юноша должен был носить кеды от бренда Airwalk. Сейчас он канул в безвестность.
14. Коричневый цвет губной помады
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Изначально девушки-модницы с помощью этой спортивной коричневой помады выражали свою тоску. Кристина Агилера, Дрю Бэрримор и Дженнифер Энистон сделали ее модной в 90-е.
15. «Рейчел»
Рейчел навсегда!
«Рейчел» вышла из моды только тогда, когда стилисты и парикмахеры начали утверждать, что для разной формы лица подходят разные стрижки.
16. «Кольца настроения»
Кольца меняющие цвет.
Утверждалось, что такие кольца и браслеты могут изменять свой цвет в зависимости от настроения человека, который их носит. Хотя кольца почти никогда точно не предсказывали настроение, они были модными.
17. Брюки-рейтузы
Брюки для жокеев.
Скорее, эти брюки могли бы подойти для жокеев. Но их почему-то носили обычные люди.
18. Наушники Discman
Sony Discman.
Sony Discman были самыми популярными плеерами в то время. Наушники от них большинство подростков носили вокруг шеи всегда, даже если не собирались слушать музыку.
19. Скорты
Юбка и шорты одновременно.
Что получится, если скрестить юбку и шорты. Правильно, скорты. К счастью, они довольно редко встречаются сегодня.
20. Клипсы-бабочки
Клипсы в виде бабочек для волос.
20 лет назад клипсы на волосы в виде бабочек были обязательными для всех, кто хотел добавить женственности в свой наряд. Теперь они выглядят нелепо на девочках старше 10 лет.
21. Ботинки Doc Martens
Ботинки Doc Martens были популярны среди всех подростков, независимо от их пола. Каждый задира в обязательном порядке владел парой таких ботинок.
22. Завитушки
Прически с завитками.
Сегодня подобная прическа похожа на лапшу быстрого приготовления. Тогда же ей красовался Джастин Тимберлейк.
23. CK1
Парфюм унисекс.
CK1 был хитовым парфюмом, который положил начало моды унисекс. Ассоциируется он с бушующими гормонами и танцполами тех лет.
24. Комбинезон
Джинсовый комбинезон.
Тогда комбинезон был модным… особенно джинсовый. Сейчас это ассоциируется разве что с чернорабочими.
25. Рубашка в клеточку
Фланелевые рубашки в клеточку.
Что общего между дровосеками и подростками в 90-е годы? Они носили фланелевые рубашки в клеточку, которые даже стали синонимом движения гранж.
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