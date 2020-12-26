7 аксессуаров, которые точно «прокачают» комфортабельность автомобиля

Автомобиль уже не назвать просто средством передвижения, это настоящий помощник, облегчающий жизнь. А различные аксессуары повышают уровень комфортности и упрощают эксплуатацию «железного коня». Редакция Novate.ru собрала подборку из 7 интересных устройств, которые помогут в различных ситуациях: от поддержания чистоты в салоне до буксировки прицепов.
1. Фиксаторы для багажника: Multi-Function Car Trunk Fixator
Фиксирующие L-стойки эффективно поддерживают порядок в багажнике. /Фото: ae01.alicdn.com
Во время поездки из-за тряски вещи в багажнике не стоят на одном месте: они раскатываются и бьются о кузов автомобиля. Сохранить порядок и целостность даже хрупких предметов поможет комплект из полипропиленовых фиксаторов, выполненных в виде L-стоек. Они легко устанавливаются и крепко «сцепляются» с поверхностью за счет ленты-липучки в основании, а стенка стоек эффективно удерживает вещи, предотвращая их опрокидывание. Кроме того, каждый модуль снабжен ремнем, что позволяет закрепить предметы, притянув их к стойке. Преимущество таких фиксаторов в том, что они мобильны и функциональны: с их помощью можно надежно закрепить предметы любых размеров в любом месте багажника.
2. Автоматический держатель для телефона: Banfiy Wireless Car Charger
Автоматический держатель позволяет моментально зафиксировать смартфон, не отвлекаясь от дороги. /Фото: ae01.alicdn.com
Держатели позволяют зафиксировать смартфон в удобном месте и использовать его как навигатор, одновременно наблюдая за окружающей обстановкой. Но все же, если во время движения возникнет необходимость извлечь телефон или наоборот, установить его в крепление для зарядки, придется отвлечься от дороги, а это небезопасно. В таком случае не попасть в неприятности поможет автоматический держатель. Встроенные в него датчики улавливают движение руки и раздвигают зажимы, а затем смыкают их, надежно фиксируя телефон. Аксессуар совместим со всеми моделями смартфонов, и позволяет их фиксировать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
3. Мобильный стол: RoadMaster Car
Мобильный стол позволяет плодотворно работать на остановках в пути. /Фото: wickedgadgetry.com
Работа в дороге характерна для многих профессионалов, которые проводят много времени в поездках между рабочими объектами или выезжая на встречи с клиентами. Компания AutoExec разработала автомобильный стол RoadMaster Car, позволяющий оборудовать мини-офис в салоне транспортного средства. Он помещается на пассажирское сиденье и во время движения не мешает обзору благодаря низкопрофильной конструкции, а стильный дизайн органично вписывает аксессуар в интерьер салона. Рабочая поверхность оснащена регулируемой пластиной для ноутбука, благодаря чему компьютер можно перемещать в наиболее удобное положение для набора текста. Аксессуар также снабжен скрытым отделением и отсеками сбоку для хранения ручек, папок с документами, ноутбука, планшета и прочих предметов, необходимых для офисной работы.
4. Коврик под дверь: CarDoormat
Коврик под дверь помогает дольше поддерживать чистоту в салоне автомобиля. /Фото: i.imgur.comi.imgur.com
Хотя в песне и утверждается, что у природы нет плохой погоды, вряд ли с этим согласятся автомобилисты. При поездках в дождливую или снежную погоду на обуви в салон заносится грязь и песок. В такой ситуации не испачкать пол и коврики поможет изящное в своей простоте решение – специальные вставки под дверь автомобиля. Их рельефная поверхность помогает эффективно очистить подошвы перед посадкой. Они тонкие, и не мешают закрывать дверь, а также никак не влияют на эстетику – после закрытия двери их не видно. Вставки сделаны из невпитывающего материала на основе нейлона и полиэстера, поэтому их легко чистить: вода и снег просто стекают с них. Крепятся они просто и быстро за счет липкого основания и также беспроблемно снимаются. А их использование помогает как можно дольше сохранить чистоту автомобильных ковриков в салоне.
Полезная информация от Novate.ru: Автомобильные коврики в комплектацию не входят, но приобрести их стоит, так как они вносят свой вклад в сохранность автомобиля. Аксессуар играет не только эстетическую роль – он защищает обивку и кузов от негативного влияния грязи и влаги. Это облегчает уход за автомобилем, и предотвращает появление коррозийных явлений.
5. Платформа для спущенной шины: Ethar Trade Running Tire
Ethar Trade Running Tire позволяет доехать до СТО на спущенной шине, не занимаясь ремонтом на дороге. /Фото: siamagazin.com
На дорогах часто случается такая неприятность как пробитое колесо. Малайзийская компания предложила интересное решение для таких ситуаций: платформу для крепления спущенных шин. Не нужно никаких домкратов или других инструментов. Устройство просто вставляется под пострадавшее колесо и фиксируется на нем, а затем можно спокойно доехать до шиномонтажа. Платформа может использоваться и для передних, и для задних колес и позволяет передвигаться на скорости до 40 км/час. Она подходит для большинства типов автомобилей, и занимает гораздо меньше места, чем запаска.
6. Прицепное устройство: Phino Hitch
Прицепное устройство Phino Hitch значительно упрощает буксировку прицепов. /Фото: cdn0.wideopenspaces.com
Буксировка автомобилей и прицепов требует надежного соединения. Компания Phino Hitch создала функциональное и простое в применении сцепное устройство, облегчающее жизнь каждого владельца. Оно легко подсоединяется и настраивается без использования каких-то сложных инструментов, а отцепление и повторный захват производится без каких-либо неудобств. Подвижные элементы конструкции позволяют выбрать и зафиксировать требуемый уровень подъема, что делает сцепное устройство поистине универсальным. С его помощью можно буксировать снегоходы, внедорожники, лодки, дома на колесах, трейлеры и т.п.
7. Разгрузочный модуль для пикапа: Loadhandler Pickup Truck Unloader
Разгрузочный модуль облегчает выгрузку из пикапа дров, мульчи и прочих сыпучих грузов. /Фото: thegreenhead.com
Конструкция пикапов с одной стороны облегчает перевозку грузов, позволяя разместить как можно больше, с другой – создает проблемы при разгрузке, особенно сыпучих материалов. Аксессуар, предлагаемый компанией Loadhandler, упрощает эту работу. Устройство представляет собой стальной стержень с намотанной на него тяжелой полимерной тканью. Перед загрузкой полотно разматывают и накрывают им грузовую площадку. По прибытии на место в стержень вставляют ручку и сматывают ткань, выгружая груз.
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