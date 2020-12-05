Зачем во время войны к спусковому крючку немецких снайперских винтовок приваривали шип

Немецкие снайперы времен Второй мировой войны использовали винтовку Маузера.
Одной из особенностей снайперских винтовок времен Второй мировой войны у немцев был специальный шип, приваренный к спусковому крючку. У большинства людей, хорошо знакомых с разноплановым оружием, это вызывает недоумение. Тем не менее, для этого были достаточно веские причины.
Зачем во время Второй мировой войны к спусковому крючку немецких снайперских винтовок приваривали шип.
В то время ни у Германии, ни у Советского Союза не было снайперского спецоружия, поэтому снайперы использовали наиболее подходящие винтовки. У советских стрелков это были винтовки Мосина, а у немецких – винтовки Маузера. Перед тем, как вводить их в эксплуатацию, проводилось тестирование.
За период войны в СССР разработали и сконструировали снайперскую винтовку Токарева / Фото: ruspekh.ru
Из всех имеющихся образцов отбирали лучшие экземпляры, которые снабжались оптическим прицелом. За период войны в СССР разработали и сконструировали снайперские винтовки Токарева и Дегтярева, что существенно облегчило работу отечественных снайперов.
В арсенале немецких снайперов были винтовки Маузера 98 и 98-К / Фото: artfile.ru
У немцев дела обстояли чуть похуже. Они продолжали пользоваться «Маузером-98» и его модификацией – «Маузером-98-К». До доработки карабин имел спусковой механизм, далекий от совершенства. В итоге во время спуска наблюдался резкий рывок, что влияло на точность попадания в цель. И профессионализм стрелка здесь был не при чем. Требовался опыт, а для него было необходимо время.
При правильном нажатии на спусковой крючок шип не ранил палец / Фото: elgrancapitan.org
Чтобы помочь снайперам, специально для них начали дооснащать спусковые крючки шипом, к тому же острым. Размеры шипа были строго рассчитаны. Если снайпер делал правильное нажатие на крючок, то на пальце оставалась практически незаметная ранка, которая даже не ощущалась.
При нарушении правил стрельбы колючка впивалась в палец и сильно ранила / Фото: yandex.ua
Если допускалась ошибка и правила стрельбы нарушались, колючка входила в палец, вызывая острую боль, и стрелку приходилось менять подход к стрельбе. У модернизированных Маузеров, имеющих индекс «К», таких «шпор» уже не было. В этом оружии спусковой механизм усовершенствовали.
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