Зачем во время войны к спусковому крючку немецких снайперских винтовок приваривали шип

Немецкие снайперы времен Второй мировой войны использовали винтовку Маузера .

Зачем во время Второй мировой войны к спусковому крючку немецких снайперских винтовок приваривали шип.

За период войны в СССР разработали и сконструировали снайперскую винтовку Токарева / Фото: ruspekh.ru

В арсенале немецких снайперов были винтовки Маузера 98 и 98-К / Фото: artfile.ru

При правильном нажатии на спусковой крючок шип не ранил палец / Фото: elgrancapitan.org

При нарушении правил стрельбы колючка впивалась в палец и сильно ранила / Фото: yandex.ua