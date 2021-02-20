Удивительные парадоксы нашей жизни

Некоторые из этих парадоксов являются «официальными» в том смысле, что они обсуждаются уже в течение тысяч лет, а некоторые – очень простые, основанные на наблюдении за тем, что творится в мире вокруг нас.
Но независимо от того, каков их статус в мире философии и логики, это самые невероятные парадоксы, которые потрясут ваше воображение!
Парадокс Сорита
Если из кучи песка убирать по одной песчинке, в какой момент эта куча перестанет быть кучей?
Дедушкин парадокс
Вы возвращаетесь во времени и женитесь на своей бабушке, таким образом, вы становитесь своим дедом.
Парадокс крокодила
Крокодил похищает ребенка у его родителей и обещает вернуть его, если они смогут правильно угадать, отдаст ли он ребенка или нет. Что должен сделать крокодил, если родители скажут, что ребенок не будет возвращен?
Парадокс всемогущества
Может ли Бог создать такой огромный камень, что даже ОН не сможет его поднять?
Парадокс лжеца
«Данное высказывание — ложь». Так истинно ли это высказывание?
Корабль Тесея
Напоминает парадокс Сорита, только на этот раз вопрос заключается в следующем: если у вас есть очень старая деревянная лодка, и со временем вы заменяете в ней каждую доску новой, в какой момент старая лодка становится новой лодкой?
Парадокс высшего образования
Вам нужен опыт, чтобы получить работу, и вам нужна работа, чтобы получить опыт.
Парадокс переполненного бара
«Никто никогда не ходит в этот бар. Там все столики заняты».
Кредитный парадокс
Для получения кредита у вас должен быть кредит.
Парадокс персонажа из передачи Улица Сезам
Оскар Ворчун любит злиться. Поэтому, когда он злится, он счастлив. Но потом он злится на то, что чувствует себя счастливым. А когда он сердится, он счастлив, что злит его, от чего он опять чувствует себя счастливым и т. д. и т. д. и т. д.
Парадокс покупателя
Босс говорит своему сотруднику, что клиент всегда прав. Клиент замечает: «Нет, это не так».
Парадокс бережливости
Когда люди боятся экономического спада, они сокращают свои расходы, чтобы сэкономить. Это и приводит к фактическому спаду.
Парадокс упаковки с ножницами
Вам нужны ножницы, чтобы открыть упаковку с новыми ножницами.
Парадокс курицы и яйца
Что было раньше – курица или яйцо?
Парадокс с парикмахером
На острове есть только один парикмахер. Он стрижет только тех жителей острова, которые не стригут себя сами. Кто стрижет парикмахера?
Парадокс терпимости
Если ваша терпимость распространяется даже на тех, кто нетерпим к вам, то это ведет к исчезновению терпимости.
Дилемма дикобразов
Люди мучатся одиночеством, но попытки сблизиться с другими людьми могут причинить им значительный взаимный вред.
Буриданов осел
Осел, который в одинаковой мере был голоден и страдал от жажды, оказался на равном расстоянии между источником пищи и источником питья. Он умирает, потому что не может принять рациональное решение, что же ему выбрать в первую очередь. (Заключение: о каком рациональном выборе может идти речь, если надо выбирать между двумя равнозначными вариантами?)
Парадокс уникальности
Если каждый особенный, то никто не особенный.
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