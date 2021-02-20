Удивительные парадоксы нашей жизни

Некоторые из этих парадоксов являются «официальными» в том смысле, что они обсуждаются уже в течение тысяч лет, а некоторые – очень простые, основанные на наблюдении за тем, что творится в мире вокруг нас.







Но независимо от того, каков их статус в мире философии и логики, это самые невероятные парадоксы, которые потрясут ваше воображение!



Парадокс Сорита

Дедушкин парадокс

Парадокс крокодила

Парадокс всемогущества

Парадокс лжеца

Корабль Тесея

Парадокс высшего образования

Парадокс переполненного бара

Кредитный парадокс

Парадокс персонажа из передачи Улица Сезам

Парадокс покупателя

Парадокс бережливости

Парадокс упаковки с ножницами

Парадокс курицы и яйца

Парадокс с парикмахером

Парадокс терпимости

Дилемма дикобразов

Буриданов осел

Парадокс уникальности