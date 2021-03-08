Грузинская кухня: 4 блюда, которые наши хозяйки могут приготовить не хуже оригинала

Грузинская кухня настолько многогранна, что среди множества разнообразных блюд каждый найдёт что-то для себя. Мясо, овощи, выпечка, приправленные сушёными травами и пряными специями – то без чего не обходится ни один грузинский стол. К тому же, большая часть кавказкой еды уже давным-давно завоевала сердца наших хозяек, которые с удовольствием готовят хачапури, хинкали и фалафель.
1. Пхали
Пхали из шпината. \ Фото: google.com.ua.
Если вы никогда раньше не пробовали одно из традиционных грузинских блюд под названием пхали – пришло время исправить эту ситуацию и, вооружившись рецептом, в срочном порядке приготовить нежнейший паштет из овощей. В данном случае это будет шпинат с добавлением орехов и специй.
Ингредиенты:
• Шпинат - 0,5 кг;
• Ядра грецких орехов - 0,5 стакана;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Чеснок - 1 голова среднего размера;
• Кинза или петрушка - 1 пучок среднего размера;
• Уксус винный белый (можно заменить гранатовым/лимонным соком) - 2 ст.л;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Оливковое масло.
Традиционный грузинский паштет. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Шпинат тщательно вымыть;
• Слегка просушить;
• Воду довести до кипения и опустить в неё листья шпината на 5-6 минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать стечь жидкости, а после слегка отжать;
• Лук нарезать произвольно на несколько частей;
• Ядра орехов перебрать и удалить перепонки, если они попадаются;
• Нарезанный лук, грецкие орехи и листья шпината, а также зубчики чеснока и кинзу пропустить через мясорубку (средняя сетка);
• Если получившийся овощной фарш слишком жидкий, нужно аккуратно отжать лишнюю жидкость;
• Посолить, поперчить, добавить уксус;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать равномерные шарики;
• Сбрызнуть оливковым маслом и смело подавать к столу.
2. Суп харчо
Суп харчо. \ Фото: gastronom.ru.
Жгучий, густой и ароматный, с сочными кусочками мяса, с приятной сливовой кислинкой, со свежей зеленью и пряными травами – суп харчо, устоять перед которым смогут лишь единицы.
Ингредиенты:
• Говядина мякоть (можно заменить на курятину или баранину) - 800 г;
• Орехи грецкие ядра - 1 стакан;
• Рис круглый - 1 стакан;
• Лук репчатый среднего размера - 5-6 шт;
• Петрушка и кинза - по одному большому пучку;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Перец острый стручковый - 1 шт;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Лист лавровый - 2-3 шт;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Кислый сливовый соус - 7-8 ст.л.
Острый, пряный и невероятно вкусный грузинский суп. \ Фото: smachno.24tv.ua.
Способ приготовления:
• Говядину вымыть;
• Если необходимо зачистить;
• Ещё раз вымыть и промокнуть бумажными полотенцами;
• Затем нарезать равномерными кусочками средней величины (кубиками или соломкой);
• Переложить в глубокую кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения и, сняв пену, варить на среднем огне 1,5-2 часа;
• Рис вымыть и отправить в кастрюлю с мясом минут за двадцать до готовности супа;
• Лук нарезать полукольцами;
• Обжарить на растительном масле до прозрачного состояния;
• Чеснок мелко порубить;
• Острый перец тонко нарезать;
• Кинзу и петрушку измельчить;
• Орехи пропустить через мясорубку или подробить ножом;
• Затем смешать все эти ингредиенты между собой;
• И отправить в кастрюлю с супом;
• Посолить, поперчить, добавить пару лавровых листов;
• Аккуратно перемешать и заправить кислым сливовым соусом;
• Вновь хорошенько перемешать;
• Довести до кипения;
• Убавить огонь и готовить ещё не менее 10-20 минут.
3. Аджапсандали
Аджапсандали. \ Фото: pinterest.ru.
Аджапсандали – поистине роскошное блюдо, которое одним лишь своим ароматом вызывает желание не только попробовать его, а попросить добавку.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера - 8-10 шт;
• Помидоры среднего размера - 6-8 шт;
• Перец сладкий крупный - 5-6 шт;
• Лук репчатый крупный - 2- 3 шт;
• Морковь среднего размера - 2-3 шт;
• Горький зелёный перец - 1 шт;
• Чеснок - 1 крупная головка;
• Кинза - 1 крупный пучок;
• Петрушка - 1 крупный пучок;
• Базилик (зелёный и красный) - 1 крупный пучок;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Тушёные овощи по-грузински. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Посыпать солью и оставить на 40-50 минут;
• После смыть соль;
• Высушить на полотенцах;
• И обжарить на подсолнечном масле не менее 10-15 минут;
• После выложить в миску;
• На том же масле обжарить крупно нарезанный лук до лёгкой румяной корочки;
• Морковь натереть на крупную тёрку;
• Перец нарезать тонкими полосками;
• Отправить на сковороду вместе с морковью;
• Помешивая, готовить 10-15 минут;
• У помидоров удалить шкурку;
• Мякоть нарезать средним кубиком;
• Чеснок порубить ножом;
• В казан переложить обжаренные овощи, затем помидоры и чеснок;
• Накрыть крышкой и поставить тушиться на среднем огне примерно 15 минут;
• Зелень вымыть;
• Просушить, обобрать листочки и измельчить;
• Добавить в казан к овощам;
• Посолить, поперчить, добавить сушёные травы;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Продолжать тушить 10-15 минут;
• Затем снять крышку и протушить ещё 5-7 минут;
• Выключить плиту, накрыть крышкой и дать настояться не менее получаса.
4. Чихиртма
Чихиртма. \ Фото: google.com.ua.
Чихиртма – это куриный суп по-грузински. Одним из главных ингредиентов этого блюда является уксус, который придаёт ту самую приятную кислинку мясному бульону, делая вкус более ярким и насыщенным.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Вода - 2,5 л;
• Лук репчатый среднего размера - 1-2 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Мука пшеничная - 2,5 ст.л;
• Уксус белый винный - 2,5 ст.л;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Кинза - 1 маленький пучок;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Куриный суп по-грузински. \ Фото: recipe-catalog.ru.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Нарезать равномерными кусочками;
• Переложить в глубокую кастрюлю;
• Залить холодной водой;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Затем слить воду;
• Мясо промыть под проточной водой;
• Залить водой и отправить на плиту;
• Довести до кипения;
• Снять пену и уменьшить огонь;
• Посолить, поперчить;
• Добавить в бульон стебельки кинзы и одну очищенную луковицу;
• Готовить 30-35 минут;
• После убрать лук и стебли кинзы;
• Лук измельчить и обжарить на сливочном масле;
• Затем к луку добавить муку;
• Перемешать и добавить 2-3 половника бульона;
• Готовить 7-10 минут, постоянно помешивая;
• Затем отставить сковороду в сторону;
• В миске смешать яйца и уксус;
• Взбить до состояния пены;
• Развести тёплым бульоном (примерно 2 стакана);
• После аккуратно вылить в кастрюлю с мясом;
• Добавить обжаренный в муке лук;
• Перемешать;
• И проварить 2-3 минуты;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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