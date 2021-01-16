10 кулинарных советов от бабушек, которые давно устарели

Многие привычные лайфхаки на самом деле бесполезны или даже вредны.
Кулинарные хитрости переходят из семьи в семью, из поколения в поколение, однако многие лайфхаки уже давно не актуальны. Мы продолжаем повторять привычные манипуляции, даже не задумываясь, что так делать больше не нужно. Например, мариновать мясо сутками, размораживать его в тепле или ополаскивать кастрюлю перед кипячением молока.
1. Промывать мясо перед приготовлением
Удалить микробы на мясе можно только с помощью термообработки, а не проточной воды / Фото: recepty-multivarka.com
Каким бы чистым не казалось мясо, на нем все равно есть микробы. Обычно хозяйки промывают продукт в холодной или теплой воде. Такая процедура не избавит от микробов, а лишь разнесет их на тарелки, разделочные доски и полотенца. Для этого будет достаточно даже водяных брызг. Только термообработка поможет убить микробы на поверхности мяса. Если хотите провести ее перед готовкой, ошпарьте кусок кипятком.
2. Гасить соду уксусом
Для правильной реакции достаточно половины чайной ложки соды и капли уксуса / Фото: eat-me.ru
Популярный лайфхак, который делает выпечку пышной. Зачастую мы зачерпываем в ложку соду и капаем на нее уксус, чтобы получилась кислотно-щелочная реакция. Однако так делать в корне неверно. Чтобы поднять выпечку за счет выделяемого газа, нужно гасить соду внутри теста. Добавьте пищевой продукт в муку, доведите тесто до жидкой консистенции и лишь затем вливайте уксус. Достаточно использовать половину чайной ложки соды и буквально каплю эссенции.
3. Мариновать мясо для шашлыка сутки
Длительность маринования зависит от вида мяса и ингредиентов для маринада / Фото: recepty-zdorovia.com
Раньше считалось, что мясо нужно мариновать не менее 24 часов (в крайнем случае - 12). Только так продукт станет мягким и сочным. Однако все зависит от маринада и вида мяса. Свинине, говядине, баранине хватит и 5-6 часов, если замочить продукты в вине или майонезе. Минимум для курицы - 1-3 часа (маринад в вине, кефире или майонезе), а рыбу и вовсе не нужно «настаивать».
4. Промывать макаронные изделия после отваривания
Если готовите пасту ни в коем случае не промывайте макароны, иначе соус будет плохо «держаться» / Фото: foodandmood.com.ua
Большинство производителей изготавливают макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, которые не нуждаются в промывании после отваривания. Напротив, такой лайфхак даже вреден. Вода смывает с блюда весь крахмал, поэтому соус на пасте будет плохо «держаться». Еще один минус - после промывания макароны быстрее остывают и теряют свой вкус.
5. Ошпаривать лук кипятком
Чтобы избавить лук от горечи, не обдавайте его кипятком, а положите в холодную воду / Фото: i.mycdn.me
Продукт обдавали кипяченой водой, чтобы не плакать во время нарезания и убрать из лука горький привкус. Однако вместе с этим овощ лишается и характерного хруста, да и вареный лук мало кто любит. Чтобы сохранить упругость продукта, но убрать горечь, замочите овощ в холодной воде минут на 10-15. Для придания луку пикантного вкуса замаринуйте овощ в смеси соли, сахара и лимонной кислоты (каждого ингредиента по щепотке). А если не хотите плакать лишний раз, перед нарезкой смочите нож в воде.
6. Размораживать мясо в тепле
Так вы не только разморозите продукт, но и обеспечите бактериям среду для размножения. Если в запасе достаточно времени, просто переложите мясо из морозилки в холодильник и подождите, пока оно оттает. Когда времени нет, наберите в миску холодную воду и положите в нее замороженный продукт в пакете или упаковке. Время от времени сливайте воду и заменяйте на новую, чтобы поддерживать прохладную температуру.
7. Перед кипячением молока ополаскивать кастрюлю холодной водой
Просто ополоснуть кастрюлю перед кипячением холодной водой - недостаточно / Фото: kto-chto-gde.ru
Говорят, такая хитрость спасает молоко от пригорания. Однако в реальности это не работает. Большую роль играет материал посуды. Кастрюля должна быть с толстым дном или иметь тефлоновое покрытие, тогда и молоко не подгорит. Есть и другой лайфхак. После ополаскивания кастрюли в холодной воде, налейте в нее немного жидкости и доведите до кипения. Далее добавьте молоко и прокипятите его на среднем пламени, постоянно помешивая. Постепенно убавляйте огонь и спустя минуту-две снимите напиток с плиты.
8. Промывать сухофрукты в дуршлаге
Сперва сухофрукты надо замочить в воде на 40-60 минут, а лишь затем промывать / Фото: cdn.fishki.net
Промыть высушенные фрукты и ягоды под проточной водой - недостаточно, чтобы избавиться от грязи и химии. Предварительно нужно насыпать сухофрукты в тарелку или миску, залить водой и подождать 40-60 минут. Время от времени заменяйте воду, чтобы вымылись все консерванты. За это время загрязнения всплывут на поверхность и лишь затем можно приступать к тщательному промыванию лакомств.
9. Ложка против выкипания жидкости
Деревянная ложка никак не препятствует сбеганию жидкости из кастрюли / Фото: vsezdorovo.com
Совет гласит: если у вас часто при закипании «сбегает» вода или бульон, расположите над кастрюлей деревянную ложку с длинной ручкой. Неплохой лайфхак, но неактуальный. Жидкость «сбежит» хоть с ложкой, хоть без нее. Главное - контролировать огонь во время приготовления и убавлять/добавлять пламя по необходимости.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии